Zegarek, który łączy tradycyjne zegarmistrzostwo i nowe technologie

Tissot T-Touch Connect Sport, z mechanizmem kwarcowym ładowanym energią słoneczną, ma średnicę 43 mm. Wysokowydajne ogniwa słoneczne na tarczy zegarka chłoną światło i przechowują energię w baterii, dzięki której zegarek może działać przez wiele miesięcy bez konieczności ponownego ładowania. Dodatkowo model ten jest wyposażony w dotykowe szkło szafirowe i ekran AMOLED, reagujący na bezpośredni dotyk lub na boczne przyciski, co zapewnia wszechstronną interakcję.

T-Touch Connect Sport, z bezlem i kopertą dostępnymi w różnych kolorach, jest symbolem aktywnego stylu życia, zestawiającym ze sobą takie materiały jak ceramika i tytan, z wyrafinowanym szczotkowanym i polerowanym wykończeniem. Dopasowuje się do Twojego aktywnego trybu życia, zachowując przy tym wysokie standardy jakości i trwałości.

Funkcjonalność i wydajność są kluczowe dla T-Touch Connect Sport, z naciskiem kładzionym na funkcje przeznaczone dla osób nowoczesnych, dbających o zdrowie i uprawiających sport. Od rejestrowania treningów po odbieranie powiadomień – stawia na dobre samopoczucie i łączność. W miarę upływu czasu zarówno aplikacja, jak i zegarek będą otrzymywać aktualizacje oraz funkcje ulepszające istniejące funkcjonalności i wprowadzające nowe.

Uprawianie sportów – funkcje zegarka i aplikacji

TRENINGI

Funkcja „Treningi” umożliwia użytkownikom wybór spośród szeregu aktywności. Po rozpoczęciu wybranej, dostępne są dane przedstawiane na żywo, w tym dystans, prędkość, tętno i zużycie kalorii.

STATYSTYKA

Funkcja „Statystyki” umożliwia dokładniejszy wgląd w trening. Użytkownicy mogą przeglądać aplikację w celu uzyskania pełnej analizy, z wykresami wydajności i trendami, co pozwala śledzić poczynione postępy. Wykres stref treningowych umożliwia użytkownikom jeszcze lepszą ocenę i zrozumienie postępów w zakresie własnej sprawności fizycznej.

W kontakcie

T-Touch Connect Sport pokazuje powiadomienia o połączeniach przychodzących, aktywne liczniki, alarmy, przypomnienia i inne informacje, dzięki czemu nigdy nic Cię nie ominie. Kolorowy wyświetlacz zegarka dostosowuje się do pokazywanej funkcjonalności, dodając zegarkowi sportowego charakteru i poprawiając komfort użytkowania.

Chociaż jego podstawową funkcją jest przekazywanie użytkownikowi informacji, nie ma zastępować telefonu. Zamiast tego zapewnia dostęp do aktualnych danych, zawsze podkreślając swoją podstawową funkcję – prawdziwego zegarka. Użytkownicy powiadamiani są w czasie rzeczywistym o nadejściu wiadomości tekstowej lub o połączeniu, co pozwala im decydować, czy konieczne jest wyciągnięcie telefonu.

Autonomia i kompatybilność

Zegarek może poszczycić się niedoścignioną wydajnością baterii:

Nieograniczone autonomia w trybie zegarka.

6 miesięcy w standardowym trybie połączenia.

3 miesiące w trybie Sport Connected.

Aplikacja Tissot jest przy tym kompatybilna z większością urządzeń iOS, Android i Harmony, co ucieszy wszystkich fanów nowoczesnych technologii.

Konstrukcja i funkcje

T-Touch Connect Sport to konstrukcyjny majstersztyk, łączący szlachetne materiały z najnowocześniejszymi technologiami. Ogniwo fotowoltaiczne w połączeniu z Super-LumiNova ® zapewnia widoczność nawet przy słabym świetle. Łatwość wymiany lekkiej bransolety tytanowej na wszechstronny pasek silikonowy to dodatkowa wygoda i możliwość dostosowania do stylu użytkownika. Tarczę otacza elegancki ceramiczny bezel, podnoszący estetykę zegarka, dzięki czemu model ten cenią sobie zarówno miłośnicy tradycyjnych zegarków, jak i entuzjaści sportu.

Tissot T-Touch Connect Sport to zegarek, ale także prawdziwy symbol aktywnego stylu życia. Zaprojektowany dla świadomych mody osób uprawiających sport, wypełnia lukę między szwajcarskimi zegarkami a czystą funkcjonalnością. Jego konstrukcja, dostosowana do różnej wielkości nadgarstków i różnych stylów oznacza, że sprawdzi się optymalnie w każdej sytuacji.

W modelu Tissot T-Touch Connect Sport otrzymujesz wyważone połączenie rzemiosła, sportowego stylu życia, trwałych innowacji i łączności — dobrze oddające ducha dzisiejszego dynamicznego świata, w którym najważniejsze jest Twoje dobre samopoczucie.

i Autor: materiał prasowy Tissot T-Touch Connect Sport

i Autor: Karolina Januszek Tissot T-Touch Connect Sport