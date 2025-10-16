Świadoma pielęgnacja nie musi być nudna! Smakowite nowości od polskiej marki beauty

Czas na KLOO. To pielęgnacja, która łączy minimum kroków z maksimum efektów, a jej skuteczność można dostrzec od razu. Sprawdza się zarówno w szybki poranek, jak i podczas spokojnego wieczoru, dając natychmiastowe rezultaty. Formuły kosmetyków powstają w oparciu o nowoczesne rozwiązania, potwierdzone badaniami, które zapewniają skórze to, czego naprawdę potrzebuje.

KLOO DAY&NIGHT - jeden krem do stosowania rano i wieczorem

Nowy produkt KLOO DAY&NIGHT to krem, który został stworzony z intencją maksymalnego uproszczenia rutyny pielęgnacyjnej. To uniwersalny krem, który spełnia wszystkie najważniejsze potrzeby skóry. Zapewnia nawilżenie, regenerację i delikatny blask. Może być używany rano i wieczorem. Z powodzeniem można go stosować wymiennie razem z innymi kosmetykami marki KLOO. W jego formule można znaleźć starannie dobrane składniki aktywne, które tworzą kompleksowe wsparcie w codziennej pielęgnacji.

Glutation - silny antyoksydant, skutecznie wyrównuje koloryt i rozjaśnia cerę

Peptydy biomimetyczne - rozświetlają, redukując oznaki zmęczenia

Ceramidy i skwalan - wzmacniają naturalną warstwę ochronną skóry

Trehaloza - zapewnia intensywne nawilżenie

KLOO DAY&NIGHT zapewnia skuteczną i delikatną pielęgnację o każdej porze – niezależnie od rytmu dnia. To praktyczne rozwiązanie, które pozwala ograniczyć kosmetyczkę do minimum podczas każdej podróży.

DAY&NIGHT powstał z myślą o takich osobach jak ja – mówi Ewelina Spólna, współzałożycielka marki KLOO. Ciągle w biegu, często w podróży, potrzebujących prostych, skutecznych rozwiązań. Jego lekka formuła sprawia, że mogę sięgać po niego o każdej porze dnia i mam pewność, że moja skóra dostaje dokładnie to, czego potrzebuje.

i Autor: KLOO/ Materiały prasowe

MAKEUP REMOVER - delikatny wstęp do pielęgnacji

MAKEUP REMOVER KLOO to mleczko do demakijażu, zaprojektowane dla najbardziej wymagającej i wrażliwej skóry. Nie zawiera alkoholu, substancji zapachowych ani drażniących dodatków, dzięki czemu będzie odpowiedni nawet przy skłonnościach do podrażnień. Produkt został opracowany z myślą o naturalnej równowadze skóry i jej codziennym komforcie. Sprawdzi się doskonale także u osób noszących szkła kontaktowe. Aksamitna konsystencja została wzbogacona o:

Olej babassu - usuwa makijaż i zanieczyszczenia pozostawiając skórę miękką, gładką i nawilżoną

Mleczko owsiane - działa łagodząco, zmniejsza zaczerwienienia i wspiera naturalną równowagę

Alantoina - koi, wspomaga odnowę naskórka

Zależało mi na stworzeniu produktu, który skutecznie usuwa makijaż, a jednocześnie jest delikatny i odpowiedni dla każdego typu skóry, także wrażliwej. Noszę soczewki kontaktowe i i mam skłonność do uczuleń, dlatego szczególnie zależało mi, by nasz Makeup Remover był w pełni bezpieczny i komfortowy w codziennym użyciu – powiedziała Monika Thorne, współzałożycielka marki.

i Autor: KLOO/ Materiały prasowe

Nowości KLOO uzupełniają dotychczasową ofertę, pozostając w duchu świadomej, przemyślanej pielęgnacji. Marka od samego początku podąża własną, konsekwentną ścieżką, stawiając na formuły poparte badaniami i realnym działaniem, a nie sezonowymi trendami.

Czas na KLOO: Nowa odsłona kampanii na nadchodzący sezon

Nowa kampania KLOO to ukłon w stronę tych, którzy cenią prostotę i skuteczność w pielęgnacji. Minimum kroków, maksimum efektów – tyle wystarczy, żeby każdy, niezależnie od stylu życia, znalazł czas na KLOO. W kadrach Mateusza Stankiewicza oprócz bestsellerów pojawiają się też nowości marki, a różne osobowości pokazują, że dbanie o siebie nie ma jednego scenariusza – może być szybkie albo uważne, ale z KLOO zawsze działa. Marka stawia na praktyczną pielęgnację z natychmiastowymi efektami, która odpowiada współczesnym potrzebom – bez zbędnych, skomplikowanych rytuałów.

Co więcej, KLOO świętuje kolejny ważny krok w rozwoju marki – produkty właśnie debiutują w drogeriach Rossmann w całej Polsce, trafiając na upragnione półki i znacznie poszerzając swoje pole dystrybucji.