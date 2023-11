Świąteczna lampka charytatywna Sephora na rzecz wsparcia młodzieży

Najbardziej kultowe urządzenia do pielęgnacji taniej o ponad 50 proc.

Z badania, które Fundacja SPS przeprowadziła w sierpniu na grupie respondentów w wieku 18-26 lat wynika, że aż 90 proc. z nich uważa, że młodzi ludzie kończący edukację nie są przygotowani do poszukiwań pracy i udziału w rekrutacji. Spośród tych, którzy pracują dorywczo lub jeszcze nie rozpoczęli aktywności zawodowej, 56 proc. deklaruje, że nie czują się przygotowani do podjęcia pełnoetatowej pracy, która pozwoliłaby im samodzielnie się utrzymać.

- Wyrównywanie barier edukacyjnych w obszarze aktywizacji zawodowej jest kluczową inwestycją społeczną. Podczas warsztatów pracujemy z młodymi osobami dając im praktyczne umiejętności stanowiące narzędzia do samodzielnego poszukiwania pracy, dlatego tak ważne jest, aby programy jak Fun. Tech. Future. odbywały się cyklicznie, a marki takie jak Sephora wspierały go – mówi Olga Legosz, współzałożycielka Fundacji Sukcesu Pisanego Szminką.

Poznaj bliżej program Fun.Tech.Future.

Dostęp do programu Fun.Tech.Future. ma charakter otwarty. Każdy młody człowiek, który poszukuje wsparcia, motywacji i konkretnej wiedzy, która ułatwi mu postawienie pierwszych kroków na rynku pracy, może zarejestrować się do udziału w nim na stronie Fundacji. Rekrutacja wspierana jest przez Fundację we współpracy z domami dziecka i rodzinnymi domami dziecka, a także zaprzyjaźnionymi organizacjami i stowarzyszeniami działającymi na rzecz wsparcia aktywacji zawodowej z różnych nieuprzywilejowanych grup społecznych.

Uczestnicy Fun.Tech.Future. korzystają z warsztatów online i webinarów prowadzonych zarówno przez ekspertki fundacji, jak i partnerów projektu, takich jak Sephora. W tym roku we Wrocławskim Parku Technologicznym odbyły się również dwudniowe warsztaty stacjonarne dedykowane doradztwu zawodowemu, w których uczestniczyło ponad 50 osób. Wzięły w nich udział osoby, które pracują w obszarze doradztwa zawodowego i wsparcia w aktywizacji ludzi na rynku pracy oraz młodzież ze środowisk nieuprzywilejowanych, która właśnie wkracza w dorosłość.

Sephora wspiera program od 6.lat

Podobnie jak w minionych edycjach, ważnym elementem wsparcia Sephora, obok dotowania programu, był udział 6 uczestników w programie stażowym. Płatne, dwumiesięczne staże w perfumeriach Sephora odbyły się pod opieką dedykowanych mentorów – pracowników firm. W wybranych perfumeriach Sephora, odbyły się również grupowe warsztaty z makijażu odpowiedniego na rozmowę rekrutacyjną. Podczas spotkań, w których udział wzięło 40 dziewcząt, eksperci Sephora opowiadali również o charakterze i specyfice pracy w branży retail i beauty.

W tym roku już po raz szósty zapraszamy naszych klientów w tym bardzo szczególnym czasie do wspólnego działania i dofinansowania programu Fundacji Sukcesu Pisanego Szminką poprzez zakup specjalnego produktu świątecznego z Sephora Collection. Zysk ze sprzedaży Sephora w całości przekazuje na działania Fundacji. Dzięki temu projektowi od lat pomagamy młodym osobom stawiać pierwsze kroki na rynku zawodowym, ale też realizujemy filozofię Sephora, której jednym z elementów jest niesienie pomocy innym – mówi Małgorzata Dzięcielewska, Dyrektor Marketingu Sephora w Polsce i Czechach. Więcej o projekcie Fun.Tech.Future. na: https://sukcespisanyszminka.pl/fun-tech-future/

Kolorowa lampka tęcza Sephora Collection dostępna jest we wszystkich perfumeriach Sephora oraz na www.sephora.pl od listopada do wyczerpania zapasów. Cena produktu: 59 zł.

