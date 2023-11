i Autor: Shutterstock makijaż

Najbardziej kultowe urządzenia do pielęgnacji taniej o ponad 50 proc.

FOREO kocha rozpieszczać nie tylko skórę, ale też swoich klientów, dlatego z okazji Black Friday 2023 bestsellerowe urządzenia marki zostały przecenione nawet o 50%, a wszystkie kosmetyki FOREO dostępne są aż z 25% rabatem. To idealna okazja, aby zainwestować w urządzenia do codziennej pielęgnacji skóry, kupić komuś prezent na nadchodzące święta z wyprzedzeniem lub uzupełnić zapasy ulubionych produktów do pielęgnacji od FOREO. Co wybrać? Podpowiedzią może być szwedzka 3 (i pół) etapowa pielęgnacja, która kompleksowo zadba o cerę w zaledwie kilka minut.

Cóż, że ze Szwecji Szwedzka rutyna pielęgnacyjna FOREO wykorzystuje trzy najbardziej znane urządzenia marki, uwielbiane przez gwiazdy na całym świecie - wszystkie zaprojektowane do harmonijnego współdziałania: seria LUNA™, BEAR™ oraz UFO™ 2. W ciągu zaledwie kilku minut można dzięki nim oczyścić, napiąć i nawilżyć skórę, uzyskując piękny, naturalny glow. Efekt możemy też wspomóc nowościami od FOREO - dopasowanymi kosmetykami. Na Black friday wszystkie dostępne są w specjalnych cenach! Krok 1: LUNA™ 3 (zniżka 50 %) Pierwszy krok rozpoczyna się od jednominutowego oczyszczania przy użyciu szczoteczki sonicznej do twarzy LUNA™ 3 lub LUNA™ 4, która łączy pulsacje T-Sonic™ i miękkie jak aksamit silikonowe wypustki, aby usunąć zanieczyszczenia osadzone głęboko w porach. Klinicznie udowodniono, że urządzenie usuwa 99% zanieczyszczeń, sebum i resztek makijażu, a także jest 35 razy bardziej higieniczne niż szczoteczki z nylonowym włosiem. Kultową szczoteczkę z serii LUNA™ najlepiej stosować ze specjalnie dopasowaną pianką LUNA™ Micro-Foam Cleanser 2.0, dzięki czemu możemy oczyścić i nawilżyć swoją skórę, zapewniając jej maksymalne odżywienie i ochronę przed wolnymi rodnikami. Krok 2: BEAR™ (zniżka 42 %) Kolejny krok i urządzenie na które warto na Black Friday 2023 zwrócić uwagę to dwuminutowy nieinwazyjny lifting twarzy przy użyciu BEAR™, pierwszego na świecie urządzenia mikroprądowego z systemem Anti-Shock™ zatwierdzonego przez FDA. BEAR™ jest najskuteczniejszym dostępnym urządzeniem z mikroprądami - potwierdzonym klinicznie. Widocznie działa na oznaki starzenia się skóry poprzez delikatne pobudzanie i ujędrnianie 69 mięśni twarzy i szyi. Za pomocą mikroprądów i masażu T-Sonic™, BEAR™ poprawia ogólny kontur twarzy i ujędrnia skórę. Klinicznie udowodniono, że w zaledwie 1 tydzień zmniejsza się widoczność zmarszczek, drobnych linii i poprawia elastyczność. Ponieważ wszystkie urządzenia mikroprądowe muszą być stosowane z serum przewodzącym, FOREO opracowało specjalnie dedykowane serum - SERUM SERUM SERUM. Krok 3: UFO™2 (zniżka 52%) Ostatni etap to pełny, 2-minutowy zabieg z UFO™ 2 zapewniający skórze natychmiastowe i długotrwałe nawilżenie. Klinicznie udowodniono, że w zaledwie 2 minuty to kosmicznie wyglądające urządzenie zwiększa poziom nawilżenia skóry o 126%, a efekt utrzymuje się nawet przez 6 godzin. Dzięki kombinacji termoterapii, krioterapii, terapii światłem LED i masażu T-Sonic™, maska na twarz używana z UFO™ 2 staje się jeszcze bardziej efektywna. Urządzenie najlepiej połączyć z dedykowanymi maskami aktywowanymi przez UFO™ lub maskami w płachcie, aby korzystać z wcześniej zaprogramowanych zabiegów za pomocą aplikacji FOREO. Krok 3,5: ISSA 3 (zniżka 53%) Etap dodatkowy to piękny uśmiech. Jeśli chcemy zadbać o niego w najbardziej zaawansowany sposób, polecamy szczoteczkę soniczną do zębów z serii ISSA 3. Nie tylko doskonale czyści zęby, ale również język i policzki, dbając przy tym o zdrowe dziąsła!Szwedzki glow na Black Friday FOREO udowadnia, że tak dobrana pielęgnacja skupia się na promowaniu zdrowia skóry i troszczy o jej szybką i skuteczną regenerację. Kilka minut dziennie wystarczy, aby otoczyć naszą cerę dodatkową dawką czułości. Efekt? Piękny blask, który możemy podziwiać u szwedzkich guru świata beauty.szwedzka rutyna pielęgnacyjna.jpg Oprócz powyższych zniżek, możesz skorzystać z fantastycznych ofert na kilka innych najlepiej sprzedających się produktów marki FOREO. BEAR™ 2, najpotężniejsze urządzenie do mikroprądów stworzone kiedykolwiek, jest dostępne w zestawie z 2x SUPERCHARGED™ Serum 2.0 z rabatem 30%. Ponadto BEAR™, BEAR™ mini i UFO™ mini 2 są dostępne z rabatem 40%. LUNA™ 4, najnowsza i najbardziej zaawansowana generacja klasycznego modelu LUNA™, jest dostępna z rabatem 35%, podczas gdy urządzenie do usuwania owłosienia IPL PEACH™ 2 jest dostępne z rabatem 20%. Na koniec, czy potrzebujesz oczyszczenia, maski czy serum, cała gama produktów do pielęgnacji skóry FOREO jest dostępna z rabatem 25%. Black Friday z rabatami do -53% trwa na foreo.com od 13.11.2023!