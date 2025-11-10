Świąteczna moda: blask i Eelegancja w sercu zimy

Trendy Świąteczne: Od Klasyki po Glamour

W tym sezonie świątecznym królują przede wszystkim bogate tkaniny – aksamit, jedwab, satyna, a także te z domieszką błyszczących nici. Cekiny, brokat i metaliczne akcenty są mile widziane, dodając stylizacjom festiwalowego charakteru. Kolorystyka oscyluje wokół głębokich czerwieni, szmaragdowej zieleni, królewskiego granatu, ale także klasycznej czerni, bieli i srebra.

Dla Niej:

Sukienki koktajlowe: Aksamitne mini, cekinowe midi czy jedwabne maxi z rozcięciem – wybór jest ogromny. Warto postawić na modele z efektownymi detalami, takimi jak bufiaste rękawy, falbany czy ozdobne dekolty.

Garnitury: Damski garnitur w intensywnym kolorze lub z błyszczącego materiału to doskonała alternatywa dla sukienki. Połącz go z elegancką bluzką z koronki lub jedwabiu.

Swetry: Na mniej formalne spotkania idealnie sprawdzą się swetry z motywami świątecznymi (ale w eleganckiej odsłonie!) lub te ozdobione perłami czy cyrkoniami.

Dodatki: Biżuteria z kryształami, kopertówki z błyszczącymi elementami, eleganckie szpilki i ozdobne opaski do włosów dopełnią każdą stylizację.

Dla Niego:

Marynarki: Aksamitna marynarka w kolorze bordowym, butelkowej zieleni lub granatu to absolutny hit. Można ją połączyć z klasycznymi czarnymi spodniami i białą koszulą.

Koszule: Eleganckie koszule w stonowanych kolorach, a także te z delikatnym wzorem (np. mikrowzorem) lub z tkaniny z lekkim połyskiem.

Swetry: Kaszmirowe lub wełniane swetry w świątecznych kolorach, noszone pod marynarkę lub samodzielnie, z eleganckimi spodniami.

Dodatki: Muchy i krawaty w świąteczne wzory, eleganckie spinki do mankietów i skórzane buty.

Guess słynie z odważnych, dynamicznych kampanii, które zawsze przyciągają uwagę. Ich świąteczne kolekcje często celebrują młodość, zabawę i zmysłowość. W tym roku Guess postawił na połączenie klasycznych świątecznych elementów z nowoczesnymi trendami.

i Autor: GUESS/ Materiały prasowe

i Autor: GUESS/ Materiały prasowe