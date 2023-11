Świąteczne gadżety dla niecierpliwych. Kosmetyczne kalendarze adwentowe to hit

Kosmetyczne kalendarze adwentowe na grudzień 2023

Jeszcze kilka lat temu kalendarze adwentowe kojarzyły się przede wszystkim z gadżetami dla dzieci, mogły one przez cały grudzień otwierać kolejne okienka, w których kryły się słodkości. Dzisiaj, na rynku dostępnych jest wiele kalendarzy adwentowych dla dorosłych zawierających drobne upominki, a nawet dla zwierząt. Kalendarz adwentowy w cenie mieszkania? Kto bogatemu zabroni? Najdroższym kalendarzem adwentowym jest ten oferowany przez Tiffany&Co. Chcąc sprawić sobie taki prezent trzeba przygotowywać się na ogromny wydatek. Za jedno opakowanie zawierające 24 okienka z ekskluzywnymi prezentami należy zapłacić aż 112 tys. dolarów czyli około 430 tys. złotych. My proponujemy nieco tańsze propozycje, które ucieszą przede wszystkim miłośników pielęgnacji i makijażu.

Zobacz także: Zapanuj nad puszeniem się włosów. Wystarczy kilka kropel, a włosy będą idealnie wygładzone i odporne na wilgoć i wiatr

RITUALS - Premium Advent Calendar

Kalendarz składa się z 24 miniaturowych domków, z których każdy skrywa po jednej niespodziance na każdy dzień adwentu. Każdy budynek, od przytulnych domków po flagowy sklep House of Rituals, został wykonany z najwyższą dbałością o detale, by stworzyć w Twoim domu zimową krainę cudów.

i Autor: Materiały prasowe Rituals

SEPHORA FAVORITES - Kalendarz adwentowy - 26 produktów do makijażu, pielęgnacji, do włosów i perfumy

Przedstawiamy przegląd niespodzianek z kalendarza adwentowego 2023. Najpierw szeroka gama znanych i nowych produktów do makijażu: maskara 1 Coat Wow! Huda Beauty, minipaleta Glam to go Anastasia Beverly Hills czy też matowy eyeliner matowy w płynie Rare Beauty. Wśród kosmetyków do pielęgnacji znajdują się tak wyspecjalizowane marki, jak Drunk Elephant, Byoma czy Dermalogica. Przykładamy także dużą wagę do pielęgnacji włosów, dlatego mamy produkty marek Gisou i Christophe Robin. Wreszcie poznasz esencję kwiatowej świeżości dzięki wodzie perfumowanej Good Girl marki Carolina Herrera. Zapach idealnie się sprawdzi w czasie świąt. Zalety? Świeczka zapachowa Perfect night's sleep NEOM sprzyja relaksowi i poprawia jakość snu w czasie zimy.

i Autor: Materiały prasowe Sephora

FENTY BEAUTY - Fenty Beauty + Fenty Skin - Kalendarz adwentowy

Ekskluzywny kalendarz adwentowy Fenty Beauty + Fenty Skin, w którym znajdziesz wszystkie swoje ulubione produkty do makijażu i pielęgnacji skóry z uniwersum Fenty!

Zestaw zawiera:

Gloss Bomb Heat - Lemon Lava 9 ml

Hella Thicc Volumizing Mascara - 10 ml

Cheeks Out Cream Blush - Petal Poppin 3 g

Fenty Icon Case - Metallic Nude - 33 g

Fenty Icon Fill - The MVP - 3,8 g

Flyliner - Cuz I'm Black - 0,5 g

Mini Killawatt – Hu$tla Baby - 2,2 g

Mini Total Cleans'r - 45 ml

Mini Fat Water - 50 ml

Mini Instant Reset - 30 ml

Flash Nap - 15 ml

Saszetka Butta Drop - 8 ml

i Autor: Materiały prasowe FENTY

BOBBY BROWN - 12 Days of Glow Advent Calendar

Więcej piękna, więcej radości. Kalendarz adwentowy Bobbi Brown zawiera 12 bestsellerowych produktów pielęgnacyjnych i makijażowych — w tym 3 w pełnym rozmiarze. To idealny prezent, aby przedłużyć sezon blasku na cały rok!

Zawiera:

Extra Lip Tint w pełnym rozmiarze

Deluxe Soothing Cleansing Oil

Travel-Size Vitamin Enriched Face Base

Full Coverage Face Brush w rozmiarze podróżnym

Highlighting Powder w rozmiarze podróżnym

Shimmer Brick w rozmiarze podróżnym

Smokey Eye Mascara w pełnym rozmiarze

Long-Wear Cream Shadow Stick w pełnym rozmiarze

Deluxe Size Long-Wear Cream Shadow Stick

Deluxe Size Long-Wear Cream Shadow Stick

Deluxe Size Crushed Lip Color

Deluxe Size Instant Long-Wear Makeup Remover

i Autor: Materiały prasowe Bobby Brown

MAC - FROSTED FRENZY ADVENT CALENDAR

Podaruj wiele świątecznych niespodzianek! Limitowany kalendarz adwentowy jest idealnym prezentem dla każdego. Kalendarz oferuje 24 małe i duże niespodzianki z naszymi bestsellerami oraz nowościami, które będą czekać na Ciebie każdego dnia. To gotowy prezent w wyjątkowym opakowaniu.

i Autor: Materiały prasowe MAC