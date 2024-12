Świąteczne inspiracje z YOPE – znajdź idealny prezent!

Nowa marka kosmetyczna Call my Hair wchodzi na rynek

Rób to raz na dwa dni, a zmarszczki stana się wygładzone, Jędrna i pełna blasku skóra

Prezenty last minute dla miłośniczek mody

Święta to czas, kiedy pragniemy obdarować bliskich czymś wyjątkowym – prezentem, który zachwyci nie tylko pięknym opakowaniem, ale również funkcjonalnością i dbałością o potrzeby skóry. Marka YOPE, znana z naturalnych, unikalnych kosmetyków, przygotowała szeroką gamę zestawów prezentowych, które spełnią oczekiwania zarówno miłośników minimalistycznej pielęgnacji, jak i tych, którzy kochają zapachową magię. W tym roku YOPE oferuje zestawy w różnych kategoriach – dla kobiet, mężczyzn i młodzieży – a każdy z nich to połączenie naturalnych składników, skuteczności i wyjątkowego designu.

DLA MIŁOŚNIKÓW LENIWYCH PORANKÓW

Seria Zimowy poranek to must-have na chłodne dni. Produkty pachnące nutami kardamonu, wanilii i drzewa sandałowego, które przywołują ciepło zimowych świąt. Idealne dla tych, którzy kochają domową atmosferę!

Wybierz jeden z zestawów, który otuli zmysły i zaopiekuje się skórą w zimowym stylu:

Mydło do rąk + krem do rąk – dla dłoni, które potrzebują troski,

Mydło do rąk + perfumy do pomieszczeń - komplet, który przyniesie odrobinę zimowej świeżości i ciepła do domu,

Mydło do rąk + żel pod prysznic – niezbędnik SOS na zimowy chłód,

Żel pod prysznic + balsam do ciała - dla intensywnie suchej skóry,

Żel pod prysznic + balsam do ciała + krem do rąk - kompleksowa, zimowa pielęgnacja ciała.

i Autor: materiały prasowe YOPE

DLA NIEGO

Zestawy YOPE MEN to praktyczny i stylowy prezent, który kompleksowo zadba o męską skórę.

W pierwszym zestawie znajdują się:

Naturalny żel do mycia twarzy Energia oczyszczenia – skutecznie myje, odświeża i minimalizuje widoczność porów dzięki fitocydom z drzewa sugi, ekstraktowi z drzewa tara i kwasowi winowemu.

Pielęgnujący krem Moc nawilżenia – szybko się wchłania, długotrwale nawilża, redukuje wydzielanie sebum i matuje skórę, zapewniając komfort i odświeżenie przez cały dzień.

Natomiast na zestaw drugi składają się:

Szampon SAVE My Hair - stworzony z myślą o mężczyznach, którzy borykają się z nadmiernym wypadaniem włosów.

Naturalny żel do mycia twarzy Energia oczyszczenia - stworzony z myślą o męskiej skórze.

i Autor: materiały prasowe YOPE

DLA NASTOLATKA

Zestaw Cool Teen to kwintesencja młodzieżowego stylu i skutecznej pielęgnacji. Znajdziesz w nim miks produktów zapewniających kompleksową pielęgnację, która nie tylko zadba o młodą skórę, ale także wprowadzi w dobry nastrój.

Co znajdziesz w zestawie?

Micelarny żel pod prysznic SKIN PROGRESS SUPER CALM – delikatnie oczyszcza i tonizuje, idealny dla wrażliwej młodej skóry.

SKIN PROGRESS Korneoterapeutyczny krem do twarzy – zapewnia lekkość, nawilżenie i ochronę, dostosowaną do potrzeb nastolatków.

Odżywczy olejek do ust LanaV GLOW UP! – bananowy hit, który nadaje blask, wygładza i nawilża usta.

Mgiełka do ciała Sun Atoms – otulający zapach, który bez wątpienia poprawia nastrój.

i Autor: materiały prasowe YOPE

DLA MAMY

Seria Creamy to prawdziwe otulenie dla skóry, stworzone z myślą o wymagającej pielęgnacji. W zestawie Creamy Amber znajdują się:

Odżywczo-kojący kremowy żel pod prysznic - z nim każdy prysznic zamieni się w rytuał pielęgnacyjny, dający ukojenie i nawilżenie skórze oraz piękny, luksusowy zapach.

Kremowe zmiękczające mydło do rąk - ma neutralne pH oraz zawiera kompleks składników ochronnych i nawilżających, a dodatkowo pachnie ciepłym bursztynem.

Kremowy krem-kompres wygładzająco-odnawiający - jego składniki aktywne zbliżone są do lipidów naskórka dzięki czemu doskonale wtapiają się w struktury bariery naskórkowej, dając wzmocnienie i miękkość.

Peptydowy balsam do ust Glazed lips - który daje efekt lukrowanych ust, pudrowo-truskawkowy zapach i długotrwałe nawilżenie bez efektu lepkości.

i Autor: materiały prasowe YOPE

DLA NAJLEPSZEJ PRZYJACIÓŁKI

Zestaw WILD DAY to trzy kroki do promiennej skóry:

Żel do mycia twarzy WAKE UP CHEERS - skutecznie zmyje makijaż, nawilży i zadba o naturalną równowagę skóry,

Serum C-KICK z witaminą C - rozświetla i zapobiega przedwczesnym procesom starzenia,

Krem na dzień IMMUNITY GLOW - aktywuje naturalny, promienny blask. Mocno nawilża, rozświetla i wzmacnia, budując odporność na stres cywilizacyjny.

i Autor: materiały prasowe YOPE

DLA MIŁOŚNIKA PIĘKNYCH WNĘTRZ

Zamień dom w pachnącą oazę dzięki perfumom do wnętrz i świecom sojowym z serii Zimowy poranek. To doskonały sposób, by podarować komuś odrobinę magii i ciepła na zimowe wieczory.