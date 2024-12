Świąteczne prezenty dla skóry i włosów

Coś specjalnego pod choinkę dla beauty entuzjastki

Udany prezent świąteczny dla beauty entuzjastki w 2024 roku bazuje na składniku aktywnym roku – witaminie C. Dodana do codziennej pielęgnacji nie tylko redukuje przebawienia i dodaje skórze blasku, ale również jako antyoksydant działa przeciwstarzeniowo. Dzięki temu zadba o skórę nie tylko tu i teraz, ale również w dłuższej perspektywie czasu. Właśnie za to uwielbiają ją skiniary. Z pomocą linii Garnier Vitamin C ich ulubiony składnik może towarzyszyć im na różnych etapach rutyny pielęgnacyjnej. Zestaw można skompletować samodzielnie wybierając np. serum na dzień, serum na noc, fluid rozświetlający oraz maskę w płachcie.

i Autor: materiały prasowe Garnier

Świąteczny prezent dla hairmaniaczki

Szukasz prezentu dla osoby, która jest pozytywnie zakręcona na punkcie pielęgnacji włosów? Takiej, która stale testuje nowe kosmetyki, ma rozbudowaną rutynę, a jej lśniące i grube kosmyki potwierdzają, że w tym szaleństwie jest metoda? Skompletuj dla niej zestaw Garnier Banana Hair Food. Jeżeli już go zna, to doceni uzupełniony zapas. Jeżeli dopiero pozna, to doceni jego odżywcze i nawilżające właściwości. Włosy będą odżywione, wygładzone i lśniące, a to w końcu to, czego oczekują hairmaniaczki.

i Autor: materiały prasowe Garnier

Kosmetyczny prezent w sportowym duchu

Spadek temperatur na zewnątrz wcale nie oznacza końca aktywności na świeżympowietrzu. Sezon zimowy to długo wyczekiwany okres między innymi przez osoby, które lubią jazdę na nartach, łyżwach i inne działania na śniegu lub lodzie. Jak wiadomo, każdy sportowy freak potrzebuje nie tylko odpowiedniego sprzętu i odzieży, ale również kosmetyków. Uniwersalnym rozwiązaniem w takim przypadku jest multifunkcyjny krem Mixa Urea Cica Repair+. Jego regneracyjna formuła z mocznikiem i niacynamidem pozwoli zadbać o skórę narażoną na trudne warunki atmosferyczne zimą. To jedenkosmetyk do twarzy, ciała i dłoni.

i Autor: materiał prasowy Mixa

Prezent pod choinkę dla zabieganych

Jak wybrać prezent dla osoby, która jest stale zabiegana, pochłonięta obowiązkami zawodowymi, macierzyństwem lub rozwijaniem swoich pasji? Najlepiej wyjść naprzeciw jej potrzebom! Sera Mixa dla skóry wrażliwej w koncepcie mix&match pozwolą na łatwą i kompleksową pielęgnację w zależności od potrzeb skóry. Każda z trzech propozycji została stworzona z myślą o elastyczności, która pozwala spersonalizować rutynę pielęgnacyjną. Serum nawilżające przeciw przesuszeniom, serum przeciw niedoskonałościom i serum przeciw przebarwieniom można stosować pojedynczo lub łączyć.

i Autor: materiał prasowy Mixa

Świąteczny upominek dla clean girl

Świeży look pod hasłem: clean girl, który opanował TikToka, nie był chwilowym trendom. Naturalna i dobrze wypielęgnowana cera, która nie potrzebuje, żeby ją czymkolwiek maskować, obrazuje ponadczasowe podejście do urody. Punktem wyjścia do utrzymania cery w świetnej kondycji zawsze jest dobre oczyszczanie. Prezentem, który pozwoli o to zadbać, są dwa kosmetyki – różowy płyn micelarny Garnier Skin Naturals i nawilżająca emulsja oczyszczająca Garnier Pure Active. Głębokie oczyszczanie twarzy to podstawa koreańskiej pielęgnacji. Według tego podejścia dla pozbycia się wszelkich zanieczyszczeń ze skóry kluczowe jest dwuetapowe oczyszczanie twarzy (double cleansing). Warto postawić na sprawdzony duet.