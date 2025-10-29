Świąteczny blask: elegancki makijaż na Boże Narodzenie

Baza to podstawa:

Zanim przystąpimy do kolorów, kluczowe jest przygotowanie skóry. Nawilżona i rozświetlona cera to najlepsze płótno dla każdego makijażu. Zacznij od lekkiego serum nawilżającego i kremu, który dobrze się wchłonie. Następnie nałóż bazę pod makijaż, która przedłuży jego trwałość i wygładzi drobne niedoskonałości. Jeśli Twoja skóra potrzebuje wyrównania kolorytu, sięgnij po lekki podkład o naturalnym wykończeniu. Pamiętaj o dokładnym roztarciu go na linii żuchwy i przy nasadzie włosów, aby uniknąć efektu maski. Drobne niedoskonałości możesz zamaskować korektorem w płynie o ton jaśniejszym od podkładu. Całość delikatnie przypudruj transparentnym pudrem, który zmatowi strefę T i utrwali makijaż.

Oczy zwierciadłem duszy – subtelne rozświetlenie:

W eleganckim makijażu świątecznym warto postawić na subtelne rozświetlenie powieki. Zamiast intensywnych, ciemnych cieni, wybierz paletę w neutralnych odcieniach beżu, brzoskwini czy delikatnego różu z metalicznym wykończeniem. Na całą powiekę ruchomą nałóż jasny, połyskujący cień, który optycznie otworzy oko i doda mu blasku. W załamaniu powieki możesz delikatnie rozetrzeć matowy cień o ton ciemniejszy, aby nadać oku głębi. Nie zapomnij o rozświetleniu wewnętrznego kącika oka – ten prosty trik sprawi, że Twoje spojrzenie będzie świeże i promienne.

Kreska eyelinerem może dodać elegancji spojrzeniu, ale pamiętaj, by była cienka i precyzyjna. Możesz wybrać klasyczny czarny eyeliner w płynie lub bardziej miękki efekt uzyskasz za pomocą ciemnobrązowej kredki do oczu delikatnie roztartej wzdłuż linii rzęs. Kluczowym elementem są również starannie wytuszowane rzęsy. Użyj tuszu wydłużającego i pogrubiającego, aplikując kilka warstw na górne rzęsy. Dolne rzęsy wytuszuj delikatnie jedną warstwą. Jeśli chcesz dodać jeszcze więcej dramatyzmu, możesz sięgnąć po pojedyncze kępki sztucznych rzęs przy zewnętrznym kąciku oka.

Brwi – rama dla Twojego spojrzenia:

Zadbaj o perfekcyjny kształt brwi – wyreguluj je i wypełnij ubytki za pomocą cienia lub kredki w odcieniu zbliżonym do naturalnego koloru włosków. Pamiętaj, aby ruchy były lekkie i krótkie, imitujące naturalne włoski. Na koniec przeczesz brwi szczoteczką z odrobiną bezbarwnego żelu, aby utrwalić ich kształt.

Poliki muśnięte rumieńcem:

Na policzki nałóż delikatny róż w odcieniu brzoskwiniowym lub różanym. Uśmiechnij się i aplikuj róż na najbardziej wystające części kości policzkowych, kierując się ku skroniom. Pamiętaj o umiarze – elegancki makijaż nie lubi mocno zaróżowionych policzków. Możesz również delikatnie musnąć kości policzkowe rozświetlaczem o chłodnym lub złotym odcieniu, aby dodać cerze zdrowego blasku.

Usta – klasyczna czerwień czy subtelny nude?

W makijażu świątecznym usta grają ważną rolę. Klasycznym wyborem na tę okazję jest ponadczasowa czerwona szminka o matowym lub satynowym wykończeniu. Czerwień dodaje elegancji i pewności siebie. Jeśli jednak preferujesz bardziej stonowany look, możesz wybrać pomadkę w odcieniu nude, różowym beżu lub delikatnego burgundu. Pamiętaj o konturówce w kolorze zbliżonym do pomadki, która podkreśli kształt ust i zapobiegnie rozmazywaniu się koloru. Przed nałożeniem pomadki warto nawilżyć usta balsamem i ewentualnie wykonać delikatny peeling, aby były gładkie i miękkie.

CATRICE - HOLLYGLAZING – WSZYSTKIE OCZY SKIEROWANE NA BLASK

Błyszczące usta, delikatny blask, eleganckie odcienie: nowa limitowana edycja HOLLYGLAZING marki Catrice zapewni Ci wszystko, czego potrzebujesz, aby stworzyć idealny świąteczny makijaż.

Lśniące jabłka spotykają się z blaskiem ozdób – ta kolekcja zapewnia świąteczną atmosferę z nutą chłodu. Zainspirowana błyszczącymi detalami i połyskującymi akcentami, tworzy stylizację, która na nowo definiuje świąteczny blask: nowoczesną, czystą i całkowicie trafioną.

Od intensywnych odcieni burgundu po delikatne róże – płynne róże do policzków, rozświetlacze i pomadki pozwalają Ci zdecydować, czy chcesz uzyskać subtelny efekt, czy też mocny akcent.

i Autor: Catrice/ Materiały prasowe

