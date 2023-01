Święto Trzech Króli - 6 stycznia. Jak je obchodzić? Co to za święto?

Trzech Królowie prowadzeni przez Gwiazdę Betlejemską złożyli wizytę w stajence po narodzeniu Jezusa Chrystusa. Są to postacie bardzo tajemnicze i trudno szukać historycznych dowodów ich istnienia. Historycy nie są w stanie nawet określić krajów z jakich przybyli do Betlejem. Według tradycji pierwsi chrześcijanie Boże Narodzenie obchodzili właśnie 6 stycznia, Dopiero później wyodrębniono 25 grudnia.

Objawienie to po grecku Epifania, czyli zjawienie się. W tradycji chrześcijańskiej pełnia objawienia dokonuje się w życiu Jezusa Chrystusa. Już od III wieku obchodzona była uroczystość upamiętniająca wizytę Trzech Króli ze Wschodu w stajence. Zgodnie z Ewangelią św. Mateusza Mędrcy ci przybyli do Betlejem ponieważ przepowiedziano narodziny króla żydowskiego. Trzej królowie mieli oddać mu pokłon i złożyć dary - Kacper ofiarował kadzidło - symbol boskości, Melchior - złoto, symbol władzy królewskiej, a Baltazar - mirrę, zapowiedź męczeńskiej śmierci Chrystusa. Nazwa Trzech Królowie przyjęła się dopiero w średniowieczu, wcześniej nazywano ich jedynie Mędrcami ze Wschodu, a znane nam dziś imiona pojawiły się dopiero w VIII wieku.

Święto Trzech Króli w Polsce

Od 2011 roku zgodnie z uchwałą Sejmu 6 stycznia jest dniem wolnym od pracy. Zgodnie z zaleceniem Konferencji Episkopatu Polski święto to obchodzone jest jako dzień misyjny, a kościołach zbierane są datki na wsparcie działalności misjonarzy. Zgodnie z nową formułą przykazań Watykanu z 2003 roku w święto Trzech Króli katolicy mają obowiązek uczestnictwa we mszy, tak jak w niedziele każdego tygodnia. W Polsce organizowane są również Orszaki Trzech Króli, to świecka tradycja, która cieszy się coraz większą popularnością. Jest ona manifestacją przywiązania do wiary i życia w zgodzie z naukami Jezusa Chrystusa.