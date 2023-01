Świeżutki bestseller z Rossmanna! Puder za 11 zł, który wygładza zmarszczki, niweluje rozszerzone pory i upiększa skórę. 50-latki go pokochają

Wystrzałowe promocje w Rossmannie. Wygładzający puder Lovely za 11 zł

Nowe promocje z gazetki promocyjnej Rossmanna. Puder to jeden z topowych produktów do makijażu. Jego początki sięgają historii starożytnej oraz właściwości talku. Dzisiaj w drogeriach dostępne są pudry o różnych wykończeniach - matujące, rozświetlające czy też satynowe. Klasyczne, ciężkie pudry mogą nie być najlepszym rozwiązaniem dla kobiet dojrzałych. Tego rodzaju kosmetyki podkreślają zmarszczki i uwidaczniają suchość skóry. Na szczęście, jest wiele pudrów, które cudownie upiększają nawet skórę dojrzałą. Takim kosmetykiem jest puder sypki Lovely Cooking Time o transparentnym wykończeniu. W promocji Rossmanna kupisz go teraz za jedyne 10,99 zł. Puder Lovely z promocji Rossmanna dzięki drobno zmielonej konsystencji idealnie wygładza skórę zapewniając jej efekt photoshopa. Dzięki swojej wyjątkowej formule pozwala on skórze oddychać, nie podkreśla zmarszczek oraz nie "wchodzi" w załamania skóry, przez co idealnie nadaje się dla cer dojrzałych. Puder Lovely z promocji Rossmanna przedłuża trwałość makijażu oraz ujednolica koloryt skóry. O jego jakości świadczą pozytywne komentarze zadowolonych użytkowniczek na wizaz.pl. - Puder mimo mojej mieszanej cery trzyma makijaż w ryzach przez długie godziny. Doskonale wygląda wklepany gąbeczką w strefę T- dosłownie prasuje pory. Jego kolor jest lekko żółty ale nie wpływa negatywnie na kolor podkładu. Dla mnie ten puder jest hitem, kupuję odkąd tylko się pojawił - czytamy w tych komentarzach.

i Autor: Materiały prasowe Promocje w Rossmannie

