To przerażające, co się stało z jej twarzą, gdy użyła popularnej odżywki do rzęs. Urosły jej nie tylko rzęsy. "Nieśmieszne"

Użyła odżywki do rzęs, a na twarzy wyrosły je ciemne włosy

Co jakiś czas w sieci pojawiają się nagrania, an których kobiety pokazują nieudane efekty wizyty w salonach fryzjerskich, u kosmetyczek, czy w salonach piękności. Zawiedzione skutkami zabiegów, przestrzegają inne kobiety przed nimi. Podobnie jest w przypadku kosmetyków, których efekty stosowania bywają nieco inne, niż przekonuje producent. Jakiś czas temu w mediach społecznościowych pojawiło się nagranie, które zszokowało internautów. Młoda kobieta pokazała, co stało się z jej twarzą, gdy regularnie stosowała odżywkę do rzęs. Z pewnością nie takiego efektu się spodziewała. Okazało się, że urosły jej nie tylko rzęsy, ale również włoski wokół oczu. Ciemny, gęsty zarost przeraził inne internautki. Niektóre z nich wręcz uznały, że w obawie przed podobnymi skutkami, przestają używać odżywki do rzęs. - Mam teraz irracjonalny strach z tego powodu i to nawet nie jest śmieszne - pisze jedna z internautek pod filmikiem na Instagramie. Inna z kolei twierdzi, że sama kiedyś doświadczyła podobnych skutków stosowania odżywki do rzęs. - Nie żartuję, przydarzyło mi się to, ale nie aż tak dramatycznie - zaznaczyła.

Internauci twierdzą, że owłosienie na twarzy, to nie wina odżywki, a zaburzenia

Pod filmikiem, na którym widać przerażające skutki stosowania odżywki do rzęs nie zabrakło także komentarzy osób, które wątpią w autentyczność nagrania. Wiele osób twierdzi, że to niemożliwe, aby odżywka do rzęs była na tyle silna i spowodowała wzrost owłosienia na twarzy. Internauci sugerują, że przyczyną ciemnych włosków pod oczami u kobiety może być zaburzenie zwane hirsutyzmem. - Serum do rzęs nie jest aż tak mocne. Używam tego codziennie od lat. Ta kobieta raczej cierpi na hirsutyzm - piszą w komentarzach.

