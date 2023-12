Sylwestrowi pomocnicy. Te małe gagatki pomogą Ci olśnić wszystkich w tę magiczną noc

Postaw na ujędrnienie

BEAR™ 2 od FOREO to nowa, ulepszona wersja bestsellerowego MISIA, który od premiery 2 lata temu zaskarbił już sobie grono wiernych wielbicieli. Dlaczego? Bo jest to bezpieczna, bezbolesna i nieinwazyjna alternatywa dla chirurgii plastycznej. BEAR™ 2 po raz pierwszy został wyposażony aż w 4 rodzaje rewolucyjnego mikroprądu. To przełomowa nowość, niedostępna w żadnym innym urządzeniu. Dzięki niej użytkownik sam może wybrać mikroprądy i dopasować je do potrzeb swojej skóry.Do wyboru mamy aż 4 typy mikroprądu:

1. Advanced Microcurrent™ - Stały prąd stymuluje mięśnie, aby je wzmocnić, jednocześnie napinając skórę powyżej.

2. Lifting Microcurrent™ - Wielokrotnie zmienia natężenie prądu od niskiej do wysokiej częstotliwości, delikatnie pobudzając mięśnie do naturalnego uniesienia, zapewniając wyprofilowany wygląd.

3. Tapping Microcurrent™ - Szybkie i krótkie fale prądu przepływają przez górne warstwy skóry, ujędrniając ją.

4. Sculpting Microcurrent™ - kieruje mikroprądy głębiej do mięśni, aby skutecznie je ujędrnić, zapewniając jędrny i wyrzeźbiony wygląd.

BEAR™ 2 posiada też nową i ulepszoną wersję Anti-Shock System™ - opatentowanej technologii unikalnej dla urządzeń FOREO, dzięki której zabieg jest w pełni bezpieczny i komfortowy.

Jakie fryzury będą najmodniejsze podczas Sylwestra 2023/2024? Impreza sylwestrowa to czas kiedy możemy zaszaleć i puścić wodze fantazji. Tego wieczoru na topie będą wszelkie misterne upięcia. Panie z długimi włosami powinny zdecydować się na luźne uczesania w warkoczami. Są one niezwykle dziewczęce, a także łatwe do wykonania. Jak co roku modne będą również wszelkie zdobienia wpięte we włosy. Postaw na spinki z perełkami, duże aksamitne opaski, czy lejące się po całej długości włosów zasłony z pereł. Nie bój się również brokatowego lakieru do włosów. Tego wieczoru możesz lśnić! Z pomocą przy stworzeniu idealnej fryzury pomoże Ci prostownica i lokówka 2 w 1 Remington One. Teraz możesz je kręcić oraz prostować przy użyciu jednego urządzenia. Jak to działa? Klasycznie używaj prostownicy, a gdy zechcesz kręcić loki przesuń nakładki FLexiCovers, by odsłonić lokówkę. Nagrzewające się płytki z powłoką ceramiczną zawierają antystatyczny turmalin, który dba o to, by włosy się nie puszyły. Prostownica i lokówka 2 w 1 Remington One jest prosta w obsłudze i nie wymaga specjalistycznych umiejętności. W kilka chwil zamienisz klasyczną prostownicę w lokówkę i na odwrót. Posiada ona 5 poziomów temperatury dopasowanych do rodzaju włosów. Dzięki równomiernemu rozkładaniu się temperatury włosy stylizują się łatwo i są idealnie wyprostowane lub skręcone. Loki robią się równomiernie i są trwałe. Marzysz o jednym urządzeniu do stylizacji włosów, które zastąpi Ci kilka innych? Zdecydowanie powinnaś przetestować prostownicę i lokówkę 2 w 1 Remington One.

Nie zapominaj o perfumach. One dopełnią całość każdej stylizacji. Zapach Si Passione od Giorgio Armani to hołd złożony kobiecie wolnej i świadomej. Zmysłowa kompozycja na nowo definiuje pasję i nie narzuca ograniczeń kobietom, które dla niej żyją. Subtelny, kobiecy zapach Si Passione od Giorgio Armani otwierają apetyczne nuty czarnej porzeczki i soczystej gruszki, którym pikanterii dodają ostre akcenty różowego pieprzu. Całość otulają zmysłowe akordy róży i jaśminu, które podkreślają pełną pasji kobiecość, a zapach zamykają akcenty drzewa i nuta wanilii.

Skrytka każdej kobiety. Nie wychodź bez tego z domu. Najsłynniejszy model torebki marki Bimba Y Lola w spektakularnym wydaniu wysadzany kryształkami Swarovskiego. Torba Hobo Pocket z kryształkami Swarovski. Charakteryzuje się podwójną rączka do noszenia, skórzanym paskiem na ramię oraz dwiema kieszonkami z przodu, które rozświetla płaszcz klasycznych i w kształcie serduszek kryształków Swarovski. Wykonana jest z skóry, w rozmiarze XS i dostępna w sześciu kolorach: czarnym, czerwonym, burgundowym, kości słoniowej, mchu oraz zielonym groszkowym. Kolekcję marki uzupełniają sukienki z motywem serduszek, frędzlami, asymetrycznymi ramiączkami oraz wymyślnymi rękawami, pelerynami i drapowanymi dekoltami.

