Przedsylwestrowa pielęgnacja skóry

Choć na piękną wypielęgnowaną skórę pracuje się długo i nie jest to zazwyczaj efekt jednego zabiegu, a wynik systematycznej i dobrze dobranej pielęgnacji. Są jednak sposoby, aby uzyskać odpowiedni efekt w dość krótkim czasie. Wystarczy połączyć odpowiednio kosmetyki lub wykorzystać je w specyficzny sposób. Najczęściej są to działania mocno nawilżające, nawadniające, złuszczające i liftingujące. Kosmetyki tak działające, ma w swojej ofercie NIVEA, wystarczy je odpowiednio dobrać i zaaplikować.

Jak to zrobić?

Oczyszczanie cery

NIVEA ROSE TOUCH PIANKA OCZYSZCZAJĄCA Z ORGANICZNĄ WODĄ RÓŻANĄ

Posiada formułę wzbogaconą organiczną wodą różaną i technologią micelarną, która dba o odpowiedni poziom nawilżenia. Zawarte w piance cząsteczki zwane micelami działają jak magnes, skutecznie usuwając codzienny makijaż i zanieczyszczenia, przygotowując skórę do kolejnego etapu pielęgnacji.

Odpowiednia dla wszystkich typów skóry, również wrażliwej

Wygładzanie

NIVEA® DERMA SKIN CLEAR PEELING ZŁUSZCZAJĄCY NA NOC

Jeśli Twoja skóra potrzebuje sporej dawki oczyszczenia, a na zabiegi u kosmetyczki już za późno, to z pewnością możesz skorzystać ze specjalnego peelingu z serii NIVEA DERMA SKIN CLEAR. Oczyści skórę z martwych komórek naskórka, wygładzi i przyspieszy proces jej odnowy. Działa przeciwbakteryjnie i przeciwzapalnie, zatem redukuje i widocznie zapobiega ponownemu pojawieniu się niedoskonałości skóry. Najlepiej zastosować go na noc dzień przed wydarzeniem

Przeznaczony dla skóry skłonnej do niedoskonałości

Pamiętaj o odpowiednim podłożu do nawilżania

NIVEA PIELĘGNUJĄCY TONIK DLA CERY SUCHEJ I WRAŻLIWEJ

Tonik łagodzący zawiera naturalny olejek migdałowy, głęboko tonizuje skórę pozostawiając skórę orzeźwioną i gładką. Działa także jako łącznik między etapem oczyszczania i nawilżania. Jednym z jego zadań jest nawodnienie skóry i przygotowanie jej na przyjęcie serum. Zdecydowanie pomoże zniwelować nieprzyjemne uczucie ściągnięcia.

Przeznaczony dla cery suchej i wrażliwej

Zadbaj o nawilżenie i nawodnienie skóry

NIVEA CELLULAR EXPERT FILLER HIALURONOWE SERUM WYPEŁNIAJĄCE

Zawiera czysty mikro kwas hialuronowy, który aktywuje komórki*, by niwelować oznaki starzenia się skóry. Działa zarówno nawilżająco utrzymując wodę w naskórku, jak i nawadniająco, dodatkowo dostarczając ją skórze i czyniąc ją bardziej miękką. Wypełnia skórę, wygładza zmarszczki, ujednolica i nawilża cerę. Dzięki lekkiej formule szybko się wchłania i nie pozostawia uczucia lepkości.

Odpowiednie dla wszystkich typów skóry

NIVEA CELLULAR EXPERT LIFT 3-STREFOWE SERUM

Działa głęboko na poziomie komórkowym zapewniając efekt liftingu 3 stref: twarzy, szyi i dekoltu. Zawiera wysokie stężenie czystego Bakuchiolu, który jest idealnym bezpieczniejszym zamiennikiem retinolu. Regularne stosowanie widocznie redukuje zmarszczki, unosi kontur twarzy, stymuluje odnowę komórkową i pobudza produkcję 2 rodzajów kolagenu. Formulacja jest lekka i nie daje przykrego uczucia lepkości. Idealnie nadaje się również pod podkład.

Odpowiednie dla wszystkich typów skóry w tym skóry dojrzałej

Błyskawiczny lifting

MASKA NIVEA CELLULAR EXPERT LIFT

Chłodząco-modelująca maska w płachcie zawiera połączenie silnych składników, dzięki którym po jej użyciu zauważyć można, że zmarszczki i drobne linie są widocznie zredukowane (-25%*), skóra jest wypełniona, odczuwalnie ujędrniona (+40%*), a kontur twarzy wyraźniej zarysowany. Uzyskasz gładkość, miękkość w dotyku, a także zauważalny efekt odświeżenia o jaki właśnie chodzi przed wielkim wyjściem, bo przecież żadna kobieta nie lubi wyglądać na zmęczoną.

Odpowiednia dla wszystkich typów skóry w tym skóry dojrzałej

Makijażowy trick

NIVEA Q10 serum precyzyjny wypełniacz zmarszczek. Długo opracowywana formulacja w końcu ujrzała światło dzienne! Oprócz działania długofalowego na zmarszczki, ma też możliwość szybkiej optycznej redukcji drobnych mimicznych zmarszczek i to już w przeciągu pięciu minut od nałożenia. Aplikować można go nie tylko pod makijaż, ale i na niego. Dzięki temu uzyskując efekt rozświetlenia i wygładzenia, co bardzo zauważalne jest w okolicy oczu.

Idealny dla każdego typu skóry

