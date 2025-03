Sylwia Butor nową ambasadorką Garnier

Sylwia Butor i jej serum Garnier Vitamin C+

Sylwia Butor przekonała już do siebie setki tysięcy osób, które obserwują ją w mediach społecznościowych. Modelka na swoich kanałach dzieli się różnymi aspektami swojego życia. Sporo uwagi poświęca tematyce beauty. Za jej urodowymi wskazówkami stoi ogromne doświadczenie. Tu Sylwia bazuje bowiem nie tylko na własnych testach, ale również współpracy z cenionymi wizażystami i wizażystkami w życiu zawodowym. Dzięki wiedzy i praktyce jest w stanie polecać obserwującym najlepsze rozwiązania, które udało jej się odkryć, a piękna cera, lśniące włosy czy dopracowany makijaż tylko potwierdzają, że jest osobą, której w tym temacie warto zaufać, jak mało komu.

Sylwia Butor to inspirująca kobieta, która nieprzypadkowo jest nazywana polską it-girl. Jej autentyczność przyciągnęła setki tysięcy osób w mediach społecznościowych, a urodowe wybory chwalą nie tylko obserwatorki, ale również redaktorki z cenionych magazynów. Wniosła zupełnie nową jakość, która doskonale współgra z tym, co stoi za naszym nowym Garnier Vitamin C+ serum na przebarwienia. Chcemy, żeby z naszą pomocą można było pielęgnować zarówno cerę, jak i naturalność – dokładnie tak, jak robi to Sylwia Butor – podsumowała Karolina Szczepanowska, Advocacy Brand Manager Garnier Skincare HUB Poland & Baltics.

Współpraca marki Garnier z Sylwią Butor właśnie w kontekście nowego serum z witaminą C nie jest przypadkowa. Skóra modelki to na co dzień jej wizytówka, a działanie serum skupia się na dwóch ważnych obszarach i przynosi szybki efekt. Potwierdzona klinicznie skuteczność* wskazuje na dwa konkretne przedziały czasowe, podczas których można zaobserwować zmiany. Po 3 dniach skóra staje się rozświetlona. Po 8 tygodniach można liczyć na 70% mniej widocznych przebarwień. Do tego witamina C** jako antyoksydant działa przeciwstarzeniowo w myśl zasady, że lepiej zapobiegać niż leczyć. Efekty, które uzyskała Sylwia można zobaczyć w kampanii z jej udziałem.

Seria Garnier Vitamin C jest ważna dla marki, a pochodzące z niej serum to światowy bestseller. Jego nowa wersja z przełomową formułą zawierającą opatentowany składnik, Melasyl™, który jest rezultatem 18 lat badań i stanowi dowód na to, że marka nie stoi w miejscu i nieustannie dba, żeby dostarczać swoim klientom najlepsze produkty. Wybór Sylwii Butor na ambasadorkę tego kosmetyku nie jest przypadkowy. Modelka także stale się rozwija i inspiruje do tego innych. Jest autentyczna i pewna siebie, a piękna cera, o którą teraz dba także z pomocą serum Garnier Vitamin C+, tylko to potęguje – powiedziała Zuzanna Radys, Brand Manager Garnier Skincare HUB Poland & Baltics.

Pierwsza moja myśl po tym jak dowiedziałam się o współpracy z Garnier to flashback do sytuacji sprzed kilkunastu już lat, kiedy to twarzą Garnier była Anna Przybylska. Pamiętam jak dziś tę współpracę, podczas której Ania zmieniła kolor włosów na blond. Byłam pod wrażeniem tej metamorfozy i obserwowałam to bacznie jako fanka jej urody. Miałam wtedy około 18 lat, kończyłam szkołę. KOMPLETNIE nic (nawet moje marzenia) nie zapowiadały tego, że kiedyś to ja dostanę taka propozycję – podsumowała współpracę z Garnier Sylwia Butor

Nowe Garnier Vitamin C+ serum na przebarwienia

Lekka i nieklejąca formuła Garnier Vitamin C+ serum na przebarwienia szybko się wchłania, rozświetla skórę, wyrównuje koloryt, redukuje wszystkie rodzaje przebarwień i jest odpowiednie dla wszystkich rodzajów skóry, również wrażliwej.

Za efekt odpowiada udoskonalona formuła z 4 składnikami:

WITAMINA C - pozyskiwana biotechnologicznie, silny antyoksydant, który rozświetla skórę.

NIACYNAMID - kojący składnik aktywny, który wyrównuje koloryt skóry.

KWAS SALICYLOWY - delikatnie złuszcza i wygładza skórę.

MELASYL™ - nowa opatentowana substancja aktywna, która redukuje nadmiar melaniny powodującej przebarwienia. Nadaje formule żółty odcień, który nie przenosi się na skórę.

i Autor: materiały prasowe Garnier