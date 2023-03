Sylwia Grzeszczak w najnowszej odsłonie Deichmann na wiosnę-lato 2023

SYLWIA GRZESZCZAK W KAMPANII DEICHMANN

To już kolejny sezon, kiedy bohaterką kampanii Deichmann została Sylwia Grzeszczak. To także kontynuacja hasła „Bądź wyjątkowa. Bo chodzi o to, żeby być sobą”, ale całkowicie nowe ujęcie i interpretacja. W najnowszej reklamie mamy więc tę samą ambasadorkę, to samo hasło i ten sam ważny przekaz. Wszystko pokazane jednak w nieco inny niż do tej pory sposób.

Wiosenno-letnia kampania Deichmann, to ukłon w stronę wszystkich kobiet, które po prostu podziwiamy. Ich historie zostały opowiedziane w reklamach, które promują najnowszą kolekcję butów, dostępną w sklepach stacjonarnych i online. Widzimy tam, że w maratonie obowiązków radosnym krokiem towarzyszy im Sylwia Grzeszczak, która emanuje pozytywną energią i wspiera. Artystka inspiruje do tego, aby doceniać niezwykłość kobiet nie tylko od święta, ale każdego dnia. Ten jakże ważny temat, w rytmie świetnie współgrającego hitu „Dżungla” będzie towarzyszył nam przez cały sezon.

NAWIĘKSZE TRENDY NA WIOSNĘ-LATO 2023

Wiosenna odsłona Deichmann obfituje w wiele nowości prosto ze światowych wybiegów. Jeśli mowa o trendach, nie mogło zabraknąć tutaj ultramodnych, przeskalowanych sneakersów w klasycznym wydaniu kolorystycznym, jak również tym bardziej szalonym. Znajdziemy modele w odcieniach zachowawczej bieli, ale także soczystego różu czy zieleni, które doskonale sprawdzą się do niezobowiązujących stylizacji z dżinsami, czy ulubioną sukienką.Dla Pań ceniących sobie eleganckie rozwiązania Deichmann proponuje oryginalne modele butów sportowych na delikatnym koturnie. Sneakersy, które znaleźć można m.in. Esprit, dodadzą modowego sznytu niejednej stylizacji, świetnie sprawdzając się na przykład w zestawieniu z monochromatycznym garniturem (tylko zobaczcie na look Sylwii Grzeszczak). Warto również wspomnieć, że Deichmann stale powiększa swoją ofertę butów sportowych. W tym sezonie, w ramach kampanii będą promowane także marki, takie jak adidas, Nike, Puma czy Fila.

Najnowsza kolekcja pełna jest również wakacyjnych fasonów. W asortymencie nie zabrakło wygodnych sandałów na stylowej platformie, które świetnie sprawdzą się podczas urlopowego zwiedzania, czy też weekendowych przechadzek po mieście. Na plażowanie w upalnym słońcu Deichmann proponuje komfortowe klapki w wyrafinowanym wydaniu z plecionym paskiem, a także w wersji z wyprofilowaną w celu zwiększenia wygody stóp — podeszwą. Z kolei, wyraziste, różowe sandałki na szpilce z zapięciem na kostce albo mule na delikatnym obcasie typu kaczuszka to idealne wybory na letnie imprezy w blasku księżyca. Daj się zainspirować!

COŚ DLA NAJMŁODSZYCH

Marka nie zapomniała również o najmłodszych. Modele od Cupcake Couture i Vty wyróżniają się różnorodnością kolorów i fasonów, ale także funkcjonalnością, dzięki uniwersalnym rzepom. Jeśli poszukujesz stylowych i zapewniających wygodę butów dla swojej pociechy, odwiedź salony lub stronę internetową Deichmann i wybierz coś, co spełni Twoje najwyższe wymagania.

