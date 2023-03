Genialne triki na wygładzenie i zminimalizowanie porów. Wszyscy je mamy, a nadal budzą tak wielkie emocje

Pory w skórze ma każdy. U jednych są mniej widoczne, a u innych bardziej. Nie zmienia to faktu, że nigdy się ich nie pozbędziemy. Są one naturalnym i potrzebnym elementem budowy skóry. Idealny świat Instagrama i wyblurowane skóry modelek sprawiły, że wiele kobiet ma kompleksy na punkcie swoich widocznych porów. Głośno i wyraźnie należy powiedzieć, że każda skóra ma pory i żadna nie wygląda jak filtr z mediów społecznościowych. Wiedzą o tym założycielki marki Benefit Cosmetics Jean i Jane Ford. Marka już w 20210 roku wypuściła swoją pierwszą bazę pod makijaż The POREfessional. Teraz marka zdecydowała się na kolejny krok, a ich pierwsza linia pielęgnacyjna skupia się właśnie na porach. Nie po to, by je całkowicie wyeliminować z naszego życia, ale by nauczyć się o nie dbać.

W skład komplementarnej linii produktów wchodzą:

OCZYSZCZENIE

The POREfessional Get Unblocked - Olejek Do Demakijażu Oczyszczający Pory - widocznie rozpuszcza makijaż, oczyszcza pory oraz pozostawia skórę odżywioną. Niweluje widoczność porów, a skóra z czasem wygląda na mniej zanieczyszczoną.

The POREfessional Deep Retreat - Maska Z Glinką Oczyszczająca Pory - pory będą oczyszczone, odblokowane. a skóra zmatowiona oraz zdrowo wyglądająca.

ZMINIMALIZOWANIE PORÓW

The POREfessional Good Cleanup - Pianka Do Mycia Twarzy Na Rozszerzone Pory - zamienia się w odświeżającą, przyjemną w dotyku piankę, która oczyszcza pory. Wyglądają one na mniejsze i oczyszczone, a tekstura skóry z czasem ulega znacznemu wygładzeniu.

The POREfessional Tight 'N Toned - Tonik Z Kwasami AHA+PHA Oczyszczający Pory - skuteczna moc kwasu AHA zbalansowana z działaniem PHA dla delikatnego złuszczenia Twojej skóry i maksymalnego zminimalizowania widocznych porów! Efekt widoczny już po jednym użyciu.

WYGŁADZENIE

The POREfessional Speedy Smooth - Ekspresowa Maska Wygładzająca Pory - wygładzenie widocznych porów z maską do twarzy z kwasem hialuronowym!

The POREfessional Smooth Sip - Lekki Krem Nawilżający Wygładzający Pory - Formuła na bazie wody jest odświeżająca, gładko się rozprowadza, szybko się wchłania i zapewnia natychmiastowe nawilżenie przez cały dzień. Skóra jest miękka i odżywiona.

Kolekcja The POREfessional została stworzona przez ekspertów, tak by efektywnie wygładzić, oczyścić oraz zminimalizować pory. Dzięki dobranym składnikom aktywnym skóra będzie odpowiednia wypielęgnowana i gładka. Wspólnym składnikiem aktywnym dla wszystkich sześciu produktów jest bisabobol. Jest to substancja pochodząca z olejku eterycznego z rumianku, a jego dobroczynne właściwości znane są już od wielu lat. Działa on między innymi przeciwzapalnie, antyoksydacyjnie, kojąco oraz redukuje nadaktywność gruczołów łojowych. The POREfessional od Benefit Cosmetics to kompleksowa pielęgnacja, która nie tylko zadba o same pory, ale także całą skórę.

i Autor: Materiały prasowe Benefit Cosmetics