Strefa beauty

Sypkie – poznaj ich zalety i dlaczego warto je mieć w swojej kosmetyczce!

Pudry do twarzy to jeden z kosmetyków, bez których nasz makijaż nie będzie kompletny. Mogą rozświetlić skórę, zapewnić efekt matu lub efektownej satyny. Możesz stosować go solu lub na zaaplikowany wcześniej podkład albo korektor, utrwalając makijaż na długie godziny. Poznaj 2 sypkie pudry, które idealnie stapiają się ze skórą i zapewniają efekt wygładzania, błyskawicznie poprawiając wygląd cery.