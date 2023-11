Szalony Black Friday 2023 w Media Markt. Postarali się. Telewizor 55 cali 4K taniej o 1500 zł!

Black Friday 2023 w Media Markt. Telewizor LG 55 cali 4K taniej o 1500 zł

Black Friday, czyli największe święto wyprzedaży przywędrowało do Polski ze Stanów Zjednoczonych. Od lat również na Wisłą znajdziemy promocje i rabaty, którymi marki zachęcają do zakupów w tym okresie. Jak zawsze największe zainteresowanie budzi oferta wyprzedażowa sklepów z elektroniką. To właśnie tam oferowane są największe rabaty i jeżeli ktoś poszukuje telewizora, komputera czy laptopa to Black Friday jest dobrym dniem na zakupy. W tym roku wyjątkowe promocje znajdziesz w Media Markt. Telewizor LG QNED LG 55QNED873QB 55'' 4K 120Hz webOS Smart TV MiniLED został przeceniony aż o 1500 zł. Jego regularna cena wynosiła 5499 zł, a teraz kupisz go za 3999 zł. Oferta promocyjna na Black Friday obowiązuje także w płatnościach ratalnych. Telewizor LG z promocji Black Friday cechuje się wysoką jakością obrazu. Wszystko dzięki połączeniu technologii Quantum Dot i NanoCell. "Procesor α7 piątej generacji AI wykorzystuje algorytmy głębokiego uczenia w celu nadania obrazowi naturalnej głębi, dzięki któremu kolory są spektakularnie żywe i dokładnie oddane, a detale oraz przedmioty znajdujące się na pierwszym planie i w tle są uwydatnione".

