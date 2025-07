Szampon w kostce, czyli wynalazek z polskim akcentem

Szampon w kostce to wyjątkowy produkt, który wystarcza nawet na 60 myć (średnio 50), w zależności od długości włosów. Jest w stanie zastąpić nawet trzy 200ml butelki tradycyjnego szamponu. To też świetny sposób na ograniczenie płynów w trakcie wakacyjnych podróży.

Od 2005 roku marka Lush sprzedała ponad 63 miliony szamponów w kostce, potencjalnie oszczędzając od 125 do 190 milionów plastikowych butelek, które nie trafiły do odpadów, oraz od 3 000 do 4 500 ton plastiku. Ta ostatnia liczba odpowiada ponad 5% Wielkiej Pacyficznej Plamy Śmieci!1

Historia powstania szamponu w kostce

Jednym z najważniejszych osiągnięć Cosmetics to Go (dawnej firmy wysyłkowej założonej przez twórców Lush) było wynalezienie szamponu w kostce. Został on stworzony w 1987 roku przez współzałożycielkę Lush, Mo Constantine i chemika polskiego pochodzenia, Stana Krysztala.

Historia zaczęła się, gdy Stan pokazał Mo nowy rodzaj mydła, nad którym pracował. Eksperymentował z syntetycznymi detergentami przypominającymi kształtem niewielki makaron lub starty ser. Wpadł na pomysł, by za pomocą ręcznej prasy sprasować drobne kawałki i nadać im kształt mydła. Mo dołączyła do jego eksperymentów, lecz zasugerowała, aby użyć igieł surfaktantu o nieco innym kształcie.

Po tej zamianie, idealnie sprasowane krążki wyglądały doskonale. Niestety, podczas testów okazało się, że mają nieodpowiednią konsystencję piany jak na mydło. Szybko jednak zdali sobie sprawę, że stworzyli zupełnie nowy produkt - szampon w kostce. Każda kostka okazała się być wydajnym szamponem, który stanowił idealną bazę, do której można było dodać inne korzystne dla włosów i skóry głowy składniki.

Kosmetyki bez opakowań

Wraz z rosnącą świadomością na temat zmieniającego się klimatu, wiele osób rezygnuje z plastikowych butelek, na rzecz nagich produktów. Marka Lush od zawsze zachęca do dokonywania takich wyborów, tworząc wiele kosmetyków bez opakowań, w tym kultowy szampon w kostce.

„Pracujemy w branży, w której opakowanie kosztuje klienta więcej niż sam produkt. Teraz klient musi się jeszcze martwić o to, jak zutylizować coś, czego wcale nie chciał kupować. To wydaje się nam wyjątkowo niekorzystnym układem. Jeśli możemy wyeliminować plastikowe opakowania, możemy zaoferować naszym klientom lepszy stosunek jakości do ceny.” - mówi Mark Constantine współzałożyciel i dyrektor zarządzający Lush

W lipcu świętujemy Plastic Free July. To globalna inicjatywa, która co roku zachęca do ograniczenia użycia plastiku jednorazowego użytku. Jej celem jest uświadamianie, jak codzienne wybory konsumenckie wpływają na środowisko i pokazanie, że nawet drobne zmiany mogą przyczynić się do zmniejszenia ilości odpadów. To idealny czas, aby spróbować kosmetyków bez opakowań, a szampon może być pierwszym z nich.

Szampony o właściwościach nawilżających i odżywiających

Honey I washed my hair zawiera w sobie nawilżający miód z upraw Fair Trade i olejek z pomarańczy, który nadaje włosom połysk, nie obciąża ich i pozostawia miękkie, sprężyste i pachnące.

Jason and the argan oil, również zachwyci posiadaczy suchych włosów. Posiada w składzie olej arganowy i różę, o właściwościach nawilżających i wygładzających, dzięki czemu włosy będą miękkie i lśniące.

Godiva to natomiast pachnąca jaśminem kostka, która pełni funkcję szamponu oraz odżywki w jednym. Masło kakaowe i oliwa z oliwek zadbają o włosy, pozostawiając je nawilżone, odżywione i wygładzone.

Szampony do wrażliwej skóry głowy

Szampon Soak and Float jest największym sprzymierzeńcem skóry głowy. Dzięki olejkowi cade o właściwościach przeciwzapalnych i przeciwbakteryjnych oczyszcza skórę głowy i łagodzi swędzenie, a róża i nagietek uspokajają i koją.

Angel Hair to najlepszy wybór dla posiadaczy bardzo delikatnych włosów. Dzięki kojącej skórę wodzie różanej i odrobinie tonizującego ekstraktu z oczaru wirginijskiego łagodnie pielęgnuje skórę głowy. Dodatek organicznego masła kakaowego, zmiękcza i wygładza włosy, natomiast aquafaba je wzmacnia.

Coconut Rice Cake, to uniwersalna propozycja. Mieszanka kojącego i nawilżającego kokosa z emulsją z białego ryżu, która delikatnie odżywia i oczyszcza skórę i włosy.

Szampony do włosów cienkich i przetłuszczających się

Seanik to absolutny bestseller marki Lush. Dodaje włosom sprężystości i objętości dzięki zmiękczającym właściwościom mchu irlandzkiego i zawartości drobnej soli morskiej.

Dodatek cytryny i limonki w szamponie Jumping Juniper gwarantuje włosom blask i cudownie świeży zapach, a owocowy olejek z jagód jałowca usunie z nich nadmiar sebum.

New zawiera mieszankę składników idealnych do pielęgnacji przetłuszczającej się skóry głowy. Rozmaryn, stymulująca pokrzywa, mięta pieprzowa, goździki i cynamon pobudzają krążenie krwi, jednocześnie przyspieszając wzrost włosów.

Ze względu na trwający Plastic Free July, do końca miesiąca przynosząc pięć pustych opakowań do sklepów Lush, można je wymienić na wybrany szampon w kostce.

i Autor: materiały prasowe LUSH

i Autor: materiały prasowe LUSH