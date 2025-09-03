Szkolna wyprawka od Regatta, czyli dziecięce kurtki i płaszcze skrojona na miarę potrzeb dorosłych i dzieci

Karolina Piątkowska
Karolina Piątkowska
Materiały prasowe
2025-09-03

Z okazji rozpoczęcia roku szkolnego marka Regatta przygotowała specjalną ofertę Back to School oraz selekcję produktów dla dzieci, stworzoną z myślą o codziennych przygodach w zmiennych warunkach pogodowych – w tym kurtki i okrycia wierzchnie, idealne na drogę do szkoły, zabawę na świeżym powietrzu czy weekendowe wycieczki za miasto.

Regatta

i

Autor: Regatta/ Materiały prasowe

Wodoodporne i oddychające kurtki, lekkie modele pakowane do woreczka, ciepłe zimowe płaszcze oraz funkcjonalne rozwiązania, takie jak odblaskowe detale czy wbudowane latarki LED, zapewniają komfort i bezpieczeństwo niezależnie od pogody. Wszystkie produkty powstały z trwałych materiałów – również tych pochodzących z recyklingu.

Co zwróciło naszą uwagę?

Kurtki Pack it w wielu kolorach

Wykonana z wodoodpornej tkaniny, z podklejonymi szwami i oddychająca, przeciwdeszczowa kurtka dziecięca Pack It III jest doskonała na przygody przy każdej pogodzie. Wykonana z wodoodpornej tkaniny Isotex 5000, jest idealna na wędrówki, spacery i inne outdoorowe aktywności. Kurtkę można zapakować do załączonej torebki – i wygodnie ze sobą nosić. Model posiada również kaptur dla dodatkowej ochrony.

  • Wodoodporny i oddychający lekki materiał 100% poliamid Isolite 10000 - 80 g/m²
  • Oddychalność: 10 000 g/m²/24 godziny
  • Trwała, hydrofobowa impregnacja zewnętrzna
  • Podklejane szwy dla pełnej ochrony przed wodą
  • Bez podszewki
  • Zintegrowany kaptur z elastycznym ściągaczem
  • 2 dolne kieszenie
  • Technologia Isolite: Lekka wodoodporna, oddychająca i wiatroszczelna tkanina
Regatta

i

Autor: Regatta/ Materiały prasowe

Przeciwdeszczowa kurtka przejściowa z latarką LED Beamz

To wytrzymała, odporna na warunki atmosferyczne i gotowa na przygody, wodoodporna kurtka dziecięca. Świetnie chroni przed deszczem dzięki oddychającej tkaninie Isotex 10 000 i podklejanym szwom. Wypełnienie Thermoguard dodaje ciepła, a latarka przy rękawie Brite Light, odblaskowe detale i zamykane na suwak kieszenie zapewniają widzialność i praktyczność.

  • Nieprzemakalna i oddychająca, tkanina Isotex 15000 ze 100% poliestru – 110 g/m²
  • Oddychalność: 15 000 g/m²/24 godziny
  • Trwała, hydrofobowa impregnacja zewnętrzna
  • Podklejane szwy dla pełnej ochrony przed wodą
  • Pochodząca z recyklingu ocieplina Thermoguard Gramatura izolacji - 140 g/m²
  • Zintegrowany kaptur z elastycznym ściągaczem
  • Osłona zamka błyskawicznego
  • 2 dolne kieszenie na zamek
  • Regulowane mankiety
  • Technologia latarki w rękawie Brite Light 3 ustawienia jasności
  • Wbudowany akumulator
  • Dół regulowany sznurkiem w produktach w rozmiarze dla dzieci powyżej 7. roku życia
  • Odblaskowe wykończenia 360
  • Etykieta na imię (do rozmiaru 128 cm)
  • Wykonane z materiałów pochodzących z recyklingu
  • Technologia Isotex: Wodoodporna, oddychająca i wiatroszczelna technologia membranowa
  • Brite Light: Zapewnia oświetlenie i widoczność dzięki umieszczonych diodach LED
Regatta

i

Autor: Regatta/ Materiały prasowe

Ocieplana kurtka zimowa Lofthouse

Przytulna i zapewniająca ochronę, dziecięca kurtka Lofthouse posiada wypełnienie Warmloft i hydrofobowe wykończenie. Odblaskowe detale, zapinane na suwak kieszenie i elastyczny kaptur zapewniają ciepło i wygodę w chłodne poranki. 100% materiał poliestrowy

  • Trwała, hydrofobowa impregnacja zewnętrzna
  • Syntetyczna izolacja puchowa Warmloft z recyklingu
  • Gramatura izolacji - 200 g/m²
  • Zintegrowany kaptur z elastycznym ściągaczem
  • Osłona zamka błyskawicznego
  • 2 dolne kieszenie na zamek
  • Mankiety ze ściągaczem
  • Odblaskowe wykończenia 360
  • Etykieta na imię (do rozmiaru 128 cm)
  • Wykonane z materiałów pochodzących z recyklingu
Regatta

i

Autor: Regatta/ Materiały prasowe

Zimowy płaszcz dziecięcy Fabrizia II

Stylowa i ciepła kurtka Fabrizia II łączy ocieplinę Thermoguard z hydrofobowym wykończeniem. Odblaskowe detale, zamykane na suwak kieszenie i kaptur obszyty sztucznym futerkiem zapewniają funkcjonalność na wyprawy do szkoły i codzienne przygody.

  • Mikropopelina ze 100% poliestru – 84 g/m² T
  • rwała, hydrofobowa impregnacja zewnętrzna
  • Gramatura izolacji - 200 g/m²
  • Pochodząca z recyklingu ocieplina Thermoguard
  • Podszewka wykonana w 100% z tafty poliestrowej
  • Kaptur z wykończeniem ze sztucznego futra
  • Dwukierunkowy zamek główny
  • Mankiety ze ściągaczem
  • Odblaskowe wykończenie
  • Etykieta na imię (do rozmiaru 128 cm)
  • Wykonane z materiałów pochodzących z recyklingu
Regatta

i

Autor: Regatta/ Materiały prasowe
