Szkolna wyprawka od Regatta, czyli dziecięce kurtki i płaszcze skrojona na miarę potrzeb dorosłych i dzieci

Wodoodporne i oddychające kurtki, lekkie modele pakowane do woreczka, ciepłe zimowe płaszcze oraz funkcjonalne rozwiązania, takie jak odblaskowe detale czy wbudowane latarki LED, zapewniają komfort i bezpieczeństwo niezależnie od pogody. Wszystkie produkty powstały z trwałych materiałów – również tych pochodzących z recyklingu.

Co zwróciło naszą uwagę?

Kurtki Pack it w wielu kolorach

Wykonana z wodoodpornej tkaniny, z podklejonymi szwami i oddychająca, przeciwdeszczowa kurtka dziecięca Pack It III jest doskonała na przygody przy każdej pogodzie. Wykonana z wodoodpornej tkaniny Isotex 5000, jest idealna na wędrówki, spacery i inne outdoorowe aktywności. Kurtkę można zapakować do załączonej torebki – i wygodnie ze sobą nosić. Model posiada również kaptur dla dodatkowej ochrony.

Wodoodporny i oddychający lekki materiał 100% poliamid Isolite 10000 - 80 g/m²

Oddychalność: 10 000 g/m²/24 godziny

Trwała, hydrofobowa impregnacja zewnętrzna

Podklejane szwy dla pełnej ochrony przed wodą

Bez podszewki

Zintegrowany kaptur z elastycznym ściągaczem

2 dolne kieszenie

Technologia Isolite: Lekka wodoodporna, oddychająca i wiatroszczelna tkanina

i Autor: Regatta/ Materiały prasowe

Przeciwdeszczowa kurtka przejściowa z latarką LED Beamz

To wytrzymała, odporna na warunki atmosferyczne i gotowa na przygody, wodoodporna kurtka dziecięca. Świetnie chroni przed deszczem dzięki oddychającej tkaninie Isotex 10 000 i podklejanym szwom. Wypełnienie Thermoguard dodaje ciepła, a latarka przy rękawie Brite Light, odblaskowe detale i zamykane na suwak kieszenie zapewniają widzialność i praktyczność.

Nieprzemakalna i oddychająca, tkanina Isotex 15000 ze 100% poliestru – 110 g/m²

Oddychalność: 15 000 g/m²/24 godziny

Trwała, hydrofobowa impregnacja zewnętrzna

Podklejane szwy dla pełnej ochrony przed wodą

Pochodząca z recyklingu ocieplina Thermoguard Gramatura izolacji - 140 g/m²

Zintegrowany kaptur z elastycznym ściągaczem

Osłona zamka błyskawicznego

2 dolne kieszenie na zamek

Regulowane mankiety

Technologia latarki w rękawie Brite Light 3 ustawienia jasności

Wbudowany akumulator

Dół regulowany sznurkiem w produktach w rozmiarze dla dzieci powyżej 7. roku życia

Odblaskowe wykończenia 360

Etykieta na imię (do rozmiaru 128 cm)

Wykonane z materiałów pochodzących z recyklingu

Technologia Isotex: Wodoodporna, oddychająca i wiatroszczelna technologia membranowa

Brite Light: Zapewnia oświetlenie i widoczność dzięki umieszczonych diodach LED

i Autor: Regatta/ Materiały prasowe

Ocieplana kurtka zimowa Lofthouse

Przytulna i zapewniająca ochronę, dziecięca kurtka Lofthouse posiada wypełnienie Warmloft i hydrofobowe wykończenie. Odblaskowe detale, zapinane na suwak kieszenie i elastyczny kaptur zapewniają ciepło i wygodę w chłodne poranki. 100% materiał poliestrowy

Trwała, hydrofobowa impregnacja zewnętrzna

Syntetyczna izolacja puchowa Warmloft z recyklingu

Gramatura izolacji - 200 g/m²

Zintegrowany kaptur z elastycznym ściągaczem

Osłona zamka błyskawicznego

2 dolne kieszenie na zamek

Mankiety ze ściągaczem

Odblaskowe wykończenia 360

Etykieta na imię (do rozmiaru 128 cm)

Wykonane z materiałów pochodzących z recyklingu

i Autor: Regatta/ Materiały prasowe

Zimowy płaszcz dziecięcy Fabrizia II

Stylowa i ciepła kurtka Fabrizia II łączy ocieplinę Thermoguard z hydrofobowym wykończeniem. Odblaskowe detale, zamykane na suwak kieszenie i kaptur obszyty sztucznym futerkiem zapewniają funkcjonalność na wyprawy do szkoły i codzienne przygody.

Mikropopelina ze 100% poliestru – 84 g/m² T

rwała, hydrofobowa impregnacja zewnętrzna

Gramatura izolacji - 200 g/m²

Pochodząca z recyklingu ocieplina Thermoguard

Podszewka wykonana w 100% z tafty poliestrowej

Kaptur z wykończeniem ze sztucznego futra

Dwukierunkowy zamek główny

Mankiety ze ściągaczem

Odblaskowe wykończenie

Etykieta na imię (do rozmiaru 128 cm)

Wykonane z materiałów pochodzących z recyklingu