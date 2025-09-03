Szkolna wyprawka od Regatta, czyli dziecięce kurtki i płaszcze skrojona na miarę potrzeb dorosłych i dzieci

Wodoodporne i oddychające kurtki, lekkie modele pakowane do woreczka, ciepłe zimowe płaszcze oraz funkcjonalne rozwiązania, takie jak odblaskowe detale czy wbudowane latarki LED, zapewniają komfort i bezpieczeństwo niezależnie od pogody. Wszystkie produkty powstały z trwałych materiałów – również tych pochodzących z recyklingu.
Co zwróciło naszą uwagę?
Kurtki Pack it w wielu kolorach
Wykonana z wodoodpornej tkaniny, z podklejonymi szwami i oddychająca, przeciwdeszczowa kurtka dziecięca Pack It III jest doskonała na przygody przy każdej pogodzie. Wykonana z wodoodpornej tkaniny Isotex 5000, jest idealna na wędrówki, spacery i inne outdoorowe aktywności. Kurtkę można zapakować do załączonej torebki – i wygodnie ze sobą nosić. Model posiada również kaptur dla dodatkowej ochrony.
- Wodoodporny i oddychający lekki materiał 100% poliamid Isolite 10000 - 80 g/m²
- Oddychalność: 10 000 g/m²/24 godziny
- Trwała, hydrofobowa impregnacja zewnętrzna
- Podklejane szwy dla pełnej ochrony przed wodą
- Bez podszewki
- Zintegrowany kaptur z elastycznym ściągaczem
- 2 dolne kieszenie
- Technologia Isolite: Lekka wodoodporna, oddychająca i wiatroszczelna tkanina
Przeciwdeszczowa kurtka przejściowa z latarką LED Beamz
To wytrzymała, odporna na warunki atmosferyczne i gotowa na przygody, wodoodporna kurtka dziecięca. Świetnie chroni przed deszczem dzięki oddychającej tkaninie Isotex 10 000 i podklejanym szwom. Wypełnienie Thermoguard dodaje ciepła, a latarka przy rękawie Brite Light, odblaskowe detale i zamykane na suwak kieszenie zapewniają widzialność i praktyczność.
- Nieprzemakalna i oddychająca, tkanina Isotex 15000 ze 100% poliestru – 110 g/m²
- Oddychalność: 15 000 g/m²/24 godziny
- Trwała, hydrofobowa impregnacja zewnętrzna
- Podklejane szwy dla pełnej ochrony przed wodą
- Pochodząca z recyklingu ocieplina Thermoguard Gramatura izolacji - 140 g/m²
- Zintegrowany kaptur z elastycznym ściągaczem
- Osłona zamka błyskawicznego
- 2 dolne kieszenie na zamek
- Regulowane mankiety
- Technologia latarki w rękawie Brite Light 3 ustawienia jasności
- Wbudowany akumulator
- Dół regulowany sznurkiem w produktach w rozmiarze dla dzieci powyżej 7. roku życia
- Odblaskowe wykończenia 360
- Etykieta na imię (do rozmiaru 128 cm)
- Wykonane z materiałów pochodzących z recyklingu
- Technologia Isotex: Wodoodporna, oddychająca i wiatroszczelna technologia membranowa
- Brite Light: Zapewnia oświetlenie i widoczność dzięki umieszczonych diodach LED
Ocieplana kurtka zimowa Lofthouse
Przytulna i zapewniająca ochronę, dziecięca kurtka Lofthouse posiada wypełnienie Warmloft i hydrofobowe wykończenie. Odblaskowe detale, zapinane na suwak kieszenie i elastyczny kaptur zapewniają ciepło i wygodę w chłodne poranki. 100% materiał poliestrowy
- Trwała, hydrofobowa impregnacja zewnętrzna
- Syntetyczna izolacja puchowa Warmloft z recyklingu
- Gramatura izolacji - 200 g/m²
- Zintegrowany kaptur z elastycznym ściągaczem
- Osłona zamka błyskawicznego
- 2 dolne kieszenie na zamek
- Mankiety ze ściągaczem
- Odblaskowe wykończenia 360
- Etykieta na imię (do rozmiaru 128 cm)
- Wykonane z materiałów pochodzących z recyklingu
Zimowy płaszcz dziecięcy Fabrizia II
Stylowa i ciepła kurtka Fabrizia II łączy ocieplinę Thermoguard z hydrofobowym wykończeniem. Odblaskowe detale, zamykane na suwak kieszenie i kaptur obszyty sztucznym futerkiem zapewniają funkcjonalność na wyprawy do szkoły i codzienne przygody.
- Mikropopelina ze 100% poliestru – 84 g/m² T
- rwała, hydrofobowa impregnacja zewnętrzna
- Gramatura izolacji - 200 g/m²
- Pochodząca z recyklingu ocieplina Thermoguard
- Podszewka wykonana w 100% z tafty poliestrowej
- Kaptur z wykończeniem ze sztucznego futra
- Dwukierunkowy zamek główny
- Mankiety ze ściągaczem
- Odblaskowe wykończenie
- Etykieta na imię (do rozmiaru 128 cm)
- Wykonane z materiałów pochodzących z recyklingu