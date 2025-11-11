Sztuka dobrego snu! Ważne jest nie tylko, jak, ale też w czym śpisz

Karolina Piątkowska
Karolina Piątkowska
Materiały prasowe
2025-11-11 8:27

Są ubrania, które ubiera się dla innych. I są takie, które zakłada się wyłącznie dla siebie. Do tej drugiej kategorii należy najnowsza piżama od HIBOU – marki, która od dekady udowadnia, że mniej naprawdę znaczy więcej, a dobre życie zaczyna się... od dobrego snu.

HIBOU

i

Autor: HIBOU/ Materiały prasowe

Dni są coraz krótsze, poranki chłodniejsze, a wieczory dłuższe – właśnie na ten moment HIBOU przygotowało piżamę, która otula komfortem i pozwala nieco zwolnić. Luźna koszula i spodnie z szerokimi nogawkami tworzą komplet, który płynnie przechodzi między sypialnią a kuchnią, między wieczornym relaksem a poranną rutyną. To ubranie, w którym można po prostu być – wygodnie i po swojemu.

Modele pojawiają się w dwóch kolorach – blue denim i brudny róż. Każdy z nich to inna opowieść, ale obie łączy jedno: minimalistyczna forma, świetny krój i wyczuwalne na skórze dopracowanie. Koszule mają wykładany kołnierzyk, guziczki i kieszonkę. Spodnie wyposażono w elastyczny pas i subtelne kieszenie. Całość wykonano z miękkiej, oddychającej 100% bawełny, która z każdym praniem staje się jeszcze bardziej przyjazna dla ciała.

To kolejny krok marki, która zaczęła się od jednych szortów do spania, szytych z potrzeby ucieczki z korporacji, a dziś stała się definicją nowoczesnego homewearu. HIBOU przypomina nam, że czasem najciekawsze rzeczy dzieją się w domowym zaciszu.

HIBOU

i

Autor: HIBOU/ Materiały prasowe
HIBOU

i

Autor: HIBOU/ Materiały prasowe
HIBOU

i

Autor: HIBOU/ Materiały prasowe
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki