Pielęgnacja, która pobudza zmysły

Znany od kilku lat cykl YOPE KREMASUTRA jest inspirowany pozycjami które przybieramy podczas pielęgnacji ciała. To forma świadomego dbania o skórę - z miłością, czułością i troską o każdy jej centymetr. Każdy gest może być aktem czułości wobec siebie. YOPE zaprasza do zabawy i eksperymentowania z pozycjami kremastury - sięgając balsamem do łopatki czy próbując dosięgnąć stopy. Nie ma złych ruchów, nie ma zasad - jest tylko czysta przyjemność. Dotyk to jeden z najważniejszych języków miłości, a aksamitne formuły kosmetyków YOPE sprawiają, że każdy gest staje się rytuałem rozkoszy.

W tym roku w roli głównej Bożna Wydrowska – królowa tanecznego performance’u i jej taneczno-pielęgnacyjne pozycje kremasutry. Wypielęgnowane ciało wprawione w ruch to dla YOPE prawdziwa sztuka kochania ciała!

Rozkoszna przyjemność z nową serią o zapachu Czereśni!

YOPE stworzyło nową serię - Czereśnia i mleczko migdałowe. Zapach ten znajdziemy w trzech produktach: mydle i kremie do rąk oraz żelu pod prysznic, które kuszą aromatem soczystych czereśni, przywołując wspomnienia letnich dni pachnących marcepanem i owocowym sadem. To prawdziwa uczta dla zmysłów, zmieniająca codzienne czynności w prawdziwą chwilę relaksu. Kompozycja ta nie tylko rozpieszcza zmysły, ale także dba o skórę - ekstrakt z czereśni wspomaga jej odnowę, mleczko migdałowe zmiękcza i wygładza, a miód z tapioki oraz kompleks nawilżający z inuliną zapewniają długotrwałe nawilżenie i ochronę.

Mydła, które również sprawią, że codzienne mycie rąk staje się przyjemnością to:

Bez i wanilia - delikatna harmonia kwiatowej świeżości i ciepłej słodyczy. Subtelny, romantyczny zapach bzu przenosi do wiosennego ogrodu, a wanilia otula skórę aksamitnym ciepłem.

Mandarynka i malina - soczyste połączenie cytrusowej energii i owocowej słodyczy. Świeży aromat mandarynki działa pobudzająco i dodaje radości każdej chwili, a dojrzała malina otula skórę delikatnym, naturalnym zapachem.

Naturalne składniki, neutralne pH i nawilżające formuły sprawiają, że każdy dotyk staje się aksamitnym doznaniem.

Balsamowanie ciała - codzienny rytuał miłości do siebie

Każde muśnięcie skóry balsamem to gest troski, który łączy pielęgnację z chwilą relaksu. Luksusowe, otulające formuły balsamów YOPE Creamy intensywnie regenerują i nawilżają, przywracając skórze miękkość i zdrowy blask.

Creamy Amber to wygładzający balsam, który dzięki rozświetlającym drobinkom, nadaje skórze efekt glow. Jego ciepły, kojący zapach otula jak miękki koc, a kompleks bioemolientów i olej makadamia oraz kokos odżywiają skórę, chroniąc ją przed przesuszeniem.

Creamy Musk działa jak regenerujący kompres - głęboko nawilża, odbudowuje barierę naskórkową i dba o równowagę mikrobiomu. Jego aksamitna formuła z mleczkiem migdałowym, mango i marulą błyskawicznie się wchłania, pozostawiając skórę ukojoną i otuloną zmysłowym, ciepłym zapachem.

Każdy dotyk balsamu to przyjemność, która sprawia, że skóra wygląda pięknie, a Ty czujesz się jeszcze lepiej we własnym ciele.

Czuła pielęgnacja miejsc intymnych

W codziennej trosce o ciało nie zapominaj o jego najdelikatniejszych obszarach. Seria do higieny intymnej YOPE została stworzona, by wspierać naturalną równowagę skóry, zapewniać ukojenie i maksymalny komfort.

Intimate S.O.S. - symbiotyczny żel do higieny intymnej, który delikatnie oczyszcza, koi podrażnienia i chroni mikrobiom, zapewniając długotrwałe uczucie świeżości. Jego wyjątkowo łagodna formuła sprawdzi się także w czasie ciąży, czy menstruacji.

Delikatne Ukojenie - łagodzące serum, które wspiera regenerację i nawilżenie skóry. Idealne po depilacji, sporcie czy w momentach osłabienia, kiedy skóra potrzebuje dodatkowej troski. Działa przeciw podrażnieniom i wrastaniu włosków.

Czuły Dotyk - intymny olejek do pielęgnacji koi, odżywia i wzmacnia barierę hydrolipidową. Idealny po goleniu, wszelkiej aktywności czy w przypadku otarć. Jego bogata mieszanka naturalnych olejków przynosi ukojenie i potęguje przyjemność dotyku.

i Autor: materiały prasowe YOPE