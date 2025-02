Najbardziej uwodzicielskie zapachy na walentynki

Idealny zapach na walentynkową randkę? Odpowiednia kompozycja nut skutecznie rozbudzi wyobraźnię, roztoczy tajemnicę, rozpali emocje i pozostanie w pamięci na długo. Najwięcej uczuciowego potencjału mają w sobie wyciągi kwiatowe, owocowe, nuty orientalne i drzewne. Przedstawiamy trzy zapachy Sorvella Perfume, które będą idealnym wyborem na romantyczne spotkanie we dwoje.

GOLDEN NOTES - PERFUMY UNISEX SORVELLA SIGNATURE EDP

Signature Golden Notes to kompozycja mandarynki o swoim soczystym i intensywnym zapachu, który w połączeniu z delikatnym, ale jednocześnie wyrazistym szafranem, otwiera drzwi do magicznego świata elegancji, luksusu i wyrafinowania. W sercu kompozycji pulsuje osmantus i fiołek. Osmantus, znany również jako kwiat oliwny, dodaje delikatności, emanując nutami kwiatowymi i owocowymi. Natomiast fiołek, o swym subtelnie słodkim aromacie, wprowadza harmonię, ukazując bogactwo natury i wyrafinowanej elegancji.

Nuty głowy: mandarynka, szafran

Nuty serca: osmantus, fiołek

Nuty głowy: skóra, piżmo, drzewne

Linia zapachowa: drzewna, przyprawowa, kwiatowa

MISS POLONIA & SORVELLA PERFUME LIMITED EDITION

To zapach inspirowany magią nocy. Jest niczym spacer po księżycowym ogrodzie, który uwodzi bogatą słodyczą dojrzałych czerwonych owoców. A gdy noc staje się głębsza, zmysłowa ciepłość ambry i tajemnicza woń mchu opowiadają historie skrywanych sekretów pod blaskiem księżyca. Kompozycja wprowadza aurę tajemniczości i romantyzmu. To nie tylko zapach – to doświadczenie.

Nuty głowy: Czerwone owoce, Czarna porzeczka, Malina

Nuty serca: Konwalia, Wetiwer, Róża

Nuty bazy: Piżmo, Ambra, Mech

Linia zapachowa: Kwiatowa, Owocowa

MOUNTAIN SAINT ELIAS - PERFUMY UNISEX SORVELLA PERFUME EDP

Saint Elias z kolekcji Mountain to orientalne perfumy, które wyróżniają się bogactwem szafranu i aksamitki w nutach głowy, tworząc zmysłową i egzotyczną atmosferę. W sercu zapachu dominują kwiaty jaśminu, słodki karmel i kwiat pomarańczy, które nadają kompozycji romantycznego charakteru. Nuty bazy, złożone z bursztynu, piżma i mchu, zapewniają długotrwały i ciepły finisz.

Nuty Głowy: szafran, aksamitka, pomarańcza

Nuty Serca: jaśmin, karmel, kwiat pomarańczy

Nuty Bazy: bursztyn, piżmo, mech

Linia zapachowa: orientalna, kwiatowa, drzewna