Sztuka towrzenia mydła

O mydle Barwa Cosmetics mogłaby opowiedzieć niejedną – i jakże barwną - historię. W latach 70. XX wieku to właśnie mydło stało się sztandarowym jej produktem, a sama marka pionierem na polskim rynku w tym segmencie.

Sztuka Mydła to hołd dla naturalnego piękna i tradycyjnych technik wytwarzania mydła, stworzona z myślą o potrzebach i wymaganiach osób, którzy szukają czegoś więcej niż tylko codziennej pielęgnacji. Każda kostka z linii Sztuka Mydła to naprawdę… dobra sztuka. Nie tylko oczyszcza skórę, ale również zapewnia doznania sensoryczne, troszcząc się jednocześnie o zdrowie bariery hydrolipidowej. Powstały też z szacunkiem i dbałością o środowisko. Ich formuły nawet w 98% oparte są na składnikach pochodzenia naturalnego i w 100% wegańskie (marka od 2004 przy produkcji nie wykorzystuje tłuszczów pochodzenia zwierzęcego). Przy ich tworzeniu zadbano o każdy detal – od naturalnych pigmentów po subtelne zapachy. Każda kostka mydła została wzbogacona o naturalne składniki, takie jak masło shea, oliwa z oliwek i centella asiatica, które skutecznie wspierają odbudowę bariery hydrolipidowej skóry, a także naturalne ekstrakty, którym mydła zawdzięczają swoje piękne kolory i zapachy.

WIĘCEJ NIŻ TYLKO MYDŁO

Nowe, ręcznie robione mydła od Barwa to małe, piękne detale, które potrafią odmienić codzienność. Pachną obłędnie, wyglądają stylowo i mają znacznie więcej zastosowań, niż może się wydawać na pierwszy rzut oka.

Stylowa ozdoba łazienkowej półki - zamiast klasycznej świecy – kostka pięknie wyrzeźbionego, naturalnego mydła. Delikatnie pachnie, dodaje charakteru wnętrzu i wygląda jak drobna dekoracja w duchu slow beauty.

Naturalny odświeżacz do szafy lub auta - włóż kostkę do bawełnianego woreczka i umieść w szafie, aucie lub przy butach. Subtelny zapach wypełni przestrzeń, a Ty unikniesz syntetycznej nuty typowej dla większości odświeżaczy. Naturalnie, stylowo i z klasą.

Mały prezent i wielki efekt - szukasz dodatku do prezentu, który będzie zarówno piękny, jak i praktyczny? Mydło Barwa w eleganckim papierowym opakowaniu sprawdzi się idealnie. Zmysłowy zapach, ręczne wykonanie i cena poniżej 10 zł – trudno o lepszy detal.

BARWA SZTUKA MYDŁA

Mydło naturalne bazylia + imbir + goździki

Oczyszcza skórę i przywraca jej naturalną równowagę.

Wyrazista kompozycja, która pobudza zmysły i nadaje energii. Idealna dla tych, którzy szukają odświeżenia i charakteru w codziennej pielęgnacji. Świetnie sprawdza się w kuchni wnosząc świeżość i poczucie czystości.

Mydło naturalne lawenda + fiołek + bergamotka

Łagodzi napięcie i regeneruje skórę, pozostawiając ją miękką i nawilżoną.

Delikatna harmonia kwiatów i cytrusów, która koi zmysły i przywołuje na myśl chwile relaksu. Warto umieścić to mydło w szufladzie z bielizną, aby cieszyć się pięknym, zmysłowym zapachem.

Mydło naturalne paczula + cedr + pieprz

Stymuluje zmysły i nawilża skórę, przywracając jej elastyczność.

Głęboki, drzewny aromat, Który otula ciepłem I elegancją. Zapach unisex, uwielbiany przez każdego – idealny na prezent dla mężczyzny.