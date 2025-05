„Sztuka wspólnego zdrowia". Podaruj mamie to, co najlepsze

Hotel Bristol Art & Medical SPA rozpoczyna kampanię „Sztuka wspólnego zdrowia" z okazji zbliżającego się Dnia Matki. W ramach inicjatywy zachęca do podarowania najbliższym prezentu, który nie ma daty przydatności, nie kurzy się na półce i nie wyjdzie z mody – zdrowia oraz czasu spędzonego razem w wyjątkowej atmosferze secesyjnego hotelu, gdzie tradycja spotyka się z innowacją, a dobrostan z artyzmem.

Holistyczne podejście w prezencie

„Zauważyliśmy, że współczesna definicja luksusu ewoluowała. Dziś to nie przedmioty, a doświadczenia i wspólnie spędzony czas stanowią największą wartość" – mówi Wojciech Tworek, dyrektor generalny Bristol Art & Medical SPA. „Nasza kampania to odpowiedź na potrzebę powrotu do tego, co najważniejsze – bliskości, dbałości o siebie wzajemnie i pielęgnowania relacji poprzez dzielenie się doświadczeniami, które wzmacniają nie tylko więzi, ale i zdrowie".

Kampania obejmuje specjalnie przygotowane pakiety dla najbliższych, którzy pragną celebrować swoją relację w otoczeniu, gdzie każdy detal przemawia językiem estetyki, a każdy zabieg jest hołdem dla zdrowia. Unikatowa oferta łączy lecznicze właściwości wód siarczkowych, kąpiele borowinowe, krioterapię oraz odnowione programy wellness z filozofią mindfulness i pogłębiania więzi.

Ponadto nawiązano współpracę z influencerkami, które w autentyczny sposób opowiadają o swoich doświadczeniach związanych z budowaniem relacji. Na instagramowym profilu hotelu pojawiły się także materiały z obszaru content marketingu nawiązujące do idei kampanii.

Sztuka relacji, sztuka zdrowia

W świecie, gdzie przewlekły stres stał się nieodłącznym elementem codzienności, a choroby cywilizacyjne zyskują status epidemii Bristol Art & Medical SPA proponuje powrót do idei zdrowia jako procesu, którego istotą jest równowaga między ciałem a umysłem. Jednocześnie zgodnie z najnowszymi badaniami podkreśla, jak ważną rolę w utrzymaniu tej równowagi odgrywają bliskie relacje.

Kampania „Sztuka wspólnego zdrowia" wykracza poza standardową ofertę hotelową. To manifest filozofii życia, w której prewencja jest ważniejsza od leczenia, a prawdziwy luksus polega na byciu tu i teraz – z samym sobą i bliskimi.

Uzdrowiskowa tradycja w nowoczesnym wydaniu

Bristol Art & Medical SPA, położony w sercu województwa świętokrzyskiego, to miejsce, w którym historia przeplata się z nowoczesnością. Zabytkowy budynek z przełomu XIX i XX wieku skrywa w sobie nowoczesne centrum SPA, gdzie tradycyjne metody uzdrowiskowe spotykają się z najnowszą technologią. Secesyjna architektura harmonizuje z dziełami sztuki zdobiącymi niemal każdy zakątek obiektu, tworząc przestrzeń, która oddziałuje na wszystkie zmysły.

Zespół specjalistów – lekarzy, fizjoterapeutów, kosmetologów i dietetyków – oferuje indywidualne podejście do każdego gościa, dobierając zabiegi i programy do konkretnych potrzeb. Autorskie programy, takie jak Femi Terapia® dla kobiet w okresie menopauzy czy Siarczkowa Dieta Redukcyjna, są przykładem innowacyjnego podejścia do zdrowia.

„W Bristol Art & Medical SPA wierzymy, że prawdziwe piękno rodzi się z równowagi i harmonii. Nasza kampania to zaproszenie do odkrycia tej prawdy wspólnie z osobami, które kochamy najbardziej" – podsumowuje Wojciech Tworek.