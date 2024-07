Szybki sposób na zmarszczki wokół oczu i ust

Nie da się całkowicie wyeliminować zmarszczek i zatrzymać proces ich powstawania. Można go skutecznie spowolnić. Aby jak najdłużej cieszyć się skórą bez zmarszczek warto zadbać o odpowiednią pielęgnacją, nawilżenie skóry oraz zdrowy tryb życia. Powstawaniu zmarszczek sprzyja również mechanicznie pocieranie skóry dłońmi, a nawet spanie. Eksperci rekomendują, że najzdrowszą oraz minimalizującą powstawanie zmarszczek pozycją do spania jest ta na plecach. Ale co w przypadku istniejących już zmarszczek? Czy można je wygładzić i ujędrnić skórę? są kosmetyki i składniki aktywne, które pomogą w skutecznej walce ze zmarszczkami. To między innymi retinole oraz kwasy.

Jak się pozbyć cieni pod oczami i opuchlizny? Skóra pod oczami jest bardzo cienka, przez co łatwo o jej podrażnienia. Brak snu, nieodpowiednia dieta oraz stres wypływają na to, że pod oczami pojawiają się cienie oraz opuchlizna, które sprawiają, że wyglądamy ma zmęczone oraz starsze. Okazuje się, że by się ich pozbyć nie potrzebne są wizyty u kosmetyczki czy drogie kosmetyki do makijażu.

Powiedz „hello!” swojemu wewnętrznemu blaskowi dzięki limitowanej kolekcji Pixi stworzonej wspólnie ze światową ikoną z Wielkiej Brytanii, marką Hello Kitty! Dzięki hydrożelowym płatkom wygładzisz i ukoisz swoją skórę. Płatki można nakładać w dowolnym miejscu na twarzy i o każdej porze! Uspokajająca formuła zawiera peptydy, kwas hialuronowy i ceramidy, które głęboko nawilżają i tonizują.

Wielofunkcyjne płatki mogą być używane w dowolnym miejscu na twarzy

Zapewniają maksymalne i natychmiastowe nawilżenie

Chłodzące, uspokajające i orzeźwiające

NAJWAŻNIEJSZE SKŁADNIKI

Peptydy tonizują i rewitalizują

Ceramid NP zwiększa nawilżenie

Kwiat kamelii jest bogaty w przeciwutleniacze

STOSOWANIE

Użyj szpatułki, aby delikatnie unieść i oddzielić każdy płatek. Nałóż na skórę i pozostaw na 10 minut. Delikatnie wklep resztki serum. Stosuj codziennie lub wedle potrzeb. Aby jak najlepiej zniwelować opuchliznę, używaj po uprzednim schłodzeniu. Stosuj płatki wszędzie tam, gdzie potrzebujesz nawilżenia lub ukojenia, np. na czoło, aby wygładzić skórę, lub między brwiami, by zniwelować „lwią zmarszczkę”. Używaj razem z płatkami pod oczy marki Pixi, aby dodatkowo nawilżyć tę delikatną okolicę. Produkt stosować możesz również na okolicę ust.

Produkt można kupić na stronie www.pixibeauty.co.uk z dostawą do Polski.

i Autor: materiał prasowy PIXI

i Autor: materiał prasowy PIXI