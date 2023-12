Ta klasyczna fryzura na blond włosy skradła serca kobiet po 50-tce. Modna, odmładzająca i prosta w układaniu. W święta bliscy padną z wrażenia

Ta klasyczna fryzura na blond włosy skradła serca kobiet po 50-tce. Modna i odmładzająca

Przed Bożym Narodzeniem wiele kobiet ma zaplanowaną wizytę u fryzjera. To właśnie w grudniu salony fryzjerskie przeżywają prawdziwe oblężenie. Jeśli zastanawiasz się, która fryzura dla kobiet po 50-tce jest teraz modna, a do tego odejmie Ci lat, to koniecznie postaw na to klasyczne cięcie. Fantastycznie prezentuje się na blond włosach. Chodzi o pixie cut z grzywką. To uczesanie jest nie tylko łatwe do ułożenia, ale przede wszystkim daje wiele możliwości modyfikacji. Dzięki temu każda kobieta będzie mogła modelować włosy wedle własnego uznania, aby w nowej fryzurze czuć się komfortowo. Pixie cut to połączenie elegancji, klasy z nowoczesnością. Nie dziwi zatem fakt, że ta fryzura cieszy się tak dużym powodzeniem wśród kobiet po 50-tce. Postaw na nią, a bliscy padną z wrażenia, jak Cię zobaczą w święta.

Pixie cut to odmładzająca fryzura dla kobiet po 50-tce

Komu pasuje pixie cut z grzywka? Ta fryzura na blond włosy zdecydowanie odmłodzi każdą kobietę po 50-tce. Pixie cut to charakterystyczne cięcie. Włosy na karku i po bokach są strzyżone na bardzo krótko, natomiast na górze głowy pozostają trochę dłuższe. Często towarzyszy im dłuższa grzywka opadająca na czoło. Komu pasuje pixie cut? Fryzura została wprost stworzona dla posiadaczek kwadratowego lub trójkątnego kształtu twarzy. Wspaniale podkreśla kości policzkowe i wyszczupla buzię.