Tak ubierają się eleganckie kobiety po 50-tce. Katarzyna Dowbor promienieje po zwolnieniu z "Nasz nowy dom". Ta sukienka to petarda. Podobną kupisz za 70 zł

Katarzyna Dowbor olśniewa. Ta sukienka to genialna propozycja dla kobiet po 50-tce

Katarzyna Dowbor to elegancka kobieta, która od lat zachwyca nas stylem i zachowaniem. Gwiazda po dość zaskakującym zwolnieniu z "Nasz nowy dom" nie załamała się i doskonale pokazała swoją wartość. W najnowszym poście na Instagramie Katarzyna Dowbor uchyliła rąbek tajemnicy dotyczący jej nowego projektu. Znana dziennikarka opublikowała zdjęcia z planu nowego programu. To, co zwraca uwagę to ubranie Katarzyna Dowbor. Gwiazda postawiła na wygodną sukienką w kolorze khaki. To jeden z najmodniejszych odcieni tego sezonu. Beże i zielenie rewelacyjnie wpisują się w styl safari i latem są dobrym wyborem. Sukienka, która wybrała Katarzyna Dowbor ma luźny krój, wiązanie w pasie, które podkreśli talię oraz dekolt w literę "V", która bosko wyszczupli górną część sylwetki. To niezobowiązujący fason, który sprawdzi się podczas letnich spacerów.

Modna sukienka Katarzyny Dowbor. Gdzie kupisz podobną?

W wielu sklepach trwają właśnie letnie wyprzedaże. W promocji C&A znajdziesz podobną sukienkę do tej, która miała na sobie Katarzyna Dowbor. To fason w stylu kopertowych z wiązaniem w pasie. Sukienka z promocji C&A posiada długość do połowy łydki i genialnie wysmukli sylwetkę. W wyprzedaży C&A kupisz ją za 69,99 zł.

