Pięknie włosy to odżywione włosy. Po jakie kosmetyki sięgać, gdy Twoje włosy potrzebują regeneneracji?

Nowy wymiar elegancji na lato. To będzie modne. Subtelna gra kolorów

Wokalistka disco polo postanowiła pokazać zdjęcia w stroju kąpielowym na dowód na to, że jest odporna na hejt. Chociaż obelgi, z jakimi się mierzy, mogą załamywać. Jednak Elwira Mejk się nie poddaje i porusza ważną kwestię. Liderka zespołu Mejk, który słynie z takich przebojów, jak np. „Tańczę z nim do rana”, na swoim Instagramie opublikowała listę epitetów, jakie kierują w jej stronę „życzliwi” internauci. Wokalistka zwraca także uwagę na to, że według wielu osób, dojrzałym kobietom w Polsce, nic nie wolno. Tymczasem doskonale wiemy, że ten stereotyp powinen już dawno zniknąć.

Wokalistka disco polo rozebrała się na plaży: Przyzwyczaiłam się już do takich epitetów jak: „stara rura”

-„Spośród wszystkich wokalistek DP, jestem chyba tą, która ze względu na wiek, jest najbardziej hejtowana. Przyzwyczaiłam się już do takich epitetów jak: „stara rura”, „stare pudło”, „stara pudernica, co myśli, że ma 20 lat”, „jest tak stara, że powinna sobie już dół na cmentarzu kopać ”, „obrzydliwa stara raszpla”. Mogłabym wymieniać tak jeszcze długo, ale to nie o to chodzi – zaczyna swój wpis na Instagramie Elwira Mejk. Wokalistka zaznacza jednak, że się tym nie przejmuje, ale nie może zrozumieć takiego postrzegania drugiego człowieka.

- „Chodzi o to, że wg oceniających, kobieta w Polsce, w średnim wieku, nie może się już w ogóle pokazywać, uśmiechać, modnie ubierać, śpiewać i być na scenie, oddychać, po prostu żyć. Powinna zniknąć. Bo już jej nie wypada. Kto jest oceniającym ? Obie płcie, w różnym wieku. Osoby „najmądrzejsze”, „wszystkowiedzące”, mające głos” i chyba nie do końca spełnione.A ja tak sobie myślę — kto dał im tę władzę i jak wielka jest w człowieku pokusa, brak pokory, do stawiania siebie wyżej, niż inni. Jestem całkowicie odporna na hejt. Czasem odpowiadam w żartobliwy sposób, najczęściej błogosławię osobom hejtującym mnie i życzę dużo dobra – zaznacza Eliera Mejk.

Na dowód nieprzejmowania się hejtem, wokalistka pokazała zdjęcia w stroju kąpielowy. Fani są zachwyceni fotkami i jednocześnie przyznają racje piosenkarce.

ZOBACZ TEŻ: Tak ubierają się eleganckie kobiety po 50-tce. Te stylizacje odmładzają i odcinają metkę ze sklepu „dla starszej pani"

- Bo piękno jest w środku, nie na zewnątrz. Liczy się dobre słowo, podejście do drugiego człowieka... Każdy z roku na rok się starzeje, i tak jak napisałaś: nam w tym wieku już nic nie wolno? Jest tylko jeden wspólny mianownik tego wszystkiego: zazdrość, zawiść. Trzeba nabrać pokory do życia, bo może być za późno. Ty wiele przeszłaś, zatem należy Ci się wszystko, co najlepsze. Bardzo fajny strój — kaszubski? Pozdrawiam. - Pani Elwiro jest Pani fantastyczną osobą, pełną energii i pozytywnego nastawienia do życia, uwielbiam Pani piosenki, dają taką pozytywną energię. A ludzie no cóż, zazdroszczą i tyle zamiast wziąć się za swoje życie i coś z nim zrobić, to tylko krytykują. Wszystkiego dobrego dla Pani. - Takie epitety nie są miłe, ale trzeba być uodpornionym na nie... W tych czasach wiek jest tylko liczbą czego jesteś najlepszym przykładem - komentują internauci.

Sonda Zgadzasz się ze słowami Elwiry Mejk? Tak. Nie wypada być złym człowiekeim, reszta to kwestia tego jak się czujemy Nie. W pewnym wieku niektóre stroje wyglądają śmiesznie Nie wiem. Nie obchodzi mnie to