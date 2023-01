Tak wygląda przyszłość branży beauty? Robot, który dopasuje kształt brwi do Twojej twarzy

Wyjątkowy Pop Up Store. To trzeba zobaczyć

L'Oréal, jako wiodąca na świecie firma zajmująca się technologią kosmetyczną, dąży do opracowania produktów i rozwiązań, które umożliwiają użytkownikom nieograniczone wyrażanie siebie poprzez piękno. Na targach CES 2023 zaprezentowano dwie nowe technologie kosmetyczne, dzięki którym firma rozwija inkluzywną wizję piękna.

Dla L'Oréal przyszłość piękna jest inkluzywna i jeszcze bardziej dostępna dzięki technologii. Dwie premiery, które pokazujemy w tym roku na targach CES, reprezentują prawdziwy cel naszej firmy: tworzyć piękno, które porusza świat – powiedział Nicolas Hieronimus, CEO Grupy L'Oréal.

HAPTA – piękno dla każdego

Szacuje się, że 50 milionów ludzi na całym świecie ma ograniczone umiejętności motoryczne. To sprawia, że niektóre codzienne czynności, takie jak nakładanie makijażu, są trudne. Opracowywany przez naukowców i inżynierów L'Oréal, HAPTA to ultraprecyzyjny, inteligentny aplikator do makijażu. Został stworzony dla użytkowników o ograniczonej ruchomości dłoni i ramion, umożliwiając im nakładanie szminki w domu. HAPTA wykorzystuje technologię pierwotnie stworzoną przez Verily do stabilizacji przedmiotów, aby umożliwić tym osobom samodzielne jedzenie.

HAPTA to połączenie wbudowanego inteligentnego sterowania ruchem oraz konfigurowalnych przystawek, które zapewniają użytkownikowi ulepszony zakres ruchu, łatwość użycia w przypadku trudnych do otwarcia opakowań i precyzję aplikacji. To wszystko pozwoli osobom o ograniczonej ruchomości rąk i ramion poczuć się pewnie, niezależnie i wyrażać siebie bez ograniczeń.

Inkluzywność leży u podstaw naszej strategii innowacji kosmetycznych. Z pasją wprowadzamy nowe technologie uzupełniające usługi kosmetyczne, które odnoszą się do pragnień, oczekiwań i niezaspokojonych do tej pory potrzeb każdej osoby – powiedziała Barbara Lavernos, zastępczyni dyrektora generalnego, odpowiedzialna za badania, innowacje i technologie w Grupie L'Oréal.

HAPTA jest wyposażona w magnetyczną przystawkę, która pozwala na łatwe, ergonomiczne użytkowanie, umożliwiając obrót o 360 stopni i zgięcie o 180 stopni. Funkcja "klikania" pozwala intuicyjnie ustawić zamierzoną pozycję, utrzymać ją podczas użytkowania i zapamiętać niestandardowe ustawienia do wykorzystania w przyszłości. HAPTA ma wbudowaną baterię (trzy godziny do pełnego naładowania). Naładowane urządzenie może być używane przez godzinę (około 10+ aplikacji).

Urządzenie poziomujące HAPTA zostanie pilotażowo wdrożone w 2023 roku przez markę Lancôme. W pierwszej kolejności z aplikatorem szminki, a w przyszłości z dodatkowymi funkcjami do wykonywania makijażu.

Lancôme od lat stara się zapewnić każdej kobiecie rozwiązania dostosowane do jej potrzeb. Technologia kosmetyczna pozwala nam wypełnić tę misję jeszcze pełniej, rewolucjonizując sposób, w jaki opracowujemy produkty i usługi kosmetyczne oraz umożliwiając większą personalizację. Dzięki HAPTA idziemy o krok dalej, czyniąc piękno bardziej dostępnym dla każdego – powiedziała Françoise Lehmann, prezeska Lancôme Global Brand.

L'Oréal Brow Magic – idealne brwi w domowym zaciszu

Osiągnięcie pożądanego wyglądu brwi może wymagać kilku produktów, czasu i specjalistycznej wiedzy. Precyzyjny efekt wymaga także drogich, profesjonalnych usług, takich jak np. microblading. Dzięki L'Oréal Brow Magic można uzyskać spersonalizowany wygląd brwi w oparciu o naturalne rysy twarzy we własnym domu.

Opracowany przez L'Oréal we współpracy z firmą technologiczną Prinker, pionierem w dziedzinie drukowanych, zmywalnych tatuaży, L'Oréal Brow Magic sprawia, że profesjonalne rezultaty są dostępne w domu. Wykorzystując 2 400 maleńkich dysz i technologię druku z rozdzielczością do 1200 dpi, L'Oréal Brow Magic to pierwszy ręczny, lekki, elektroniczny aplikator do makijażu, który zapewnia konsumentom najbardziej precyzyjny kształt brwi w ciągu kilku sekund.

Korzystając z technologii Modiface AR firmy L'Oréal, Brow Magic skanuje twarz użytkownika i rekomenduje efekt microbladingu, micro-shadingu lub wypełniacza. Wygląd brwi stworzony przez L'Oréal Brow Magic można łatwo usunąć za pomocą standardowego środka do demakijażu.

Siła projektów realizowanych w ramach Inkubatora Technologicznego L'Oréal jest wspierana przez jakość nawiązywanych partnerstw. Często znajdujemy genialną technologię, która ma zastosowanie poza branżą kosmetyczną. Połączenie tradycji i wiedzy L'Oréal z tymi zaawansowanymi technologiami pozwala nam tworzyć zupełnie nowe wymiary piękna – powiedział Guive Balooch, globalny szef Badań i Innowacji Grupy L'Oréal.

Jak korzystać z urządzenia?

otwórz aplikację L'Oréal Brow Magic i zeskanuj twarz za pomocą czytnika brwi Modiface,

wybierz pożądany kształt, grubość i efekt,

rozprowadź podkład L'Oréal Brow Magic na brwi,

przesuń drukarkę po brwi jednym, zamaszystym ruchem,

nałóż warstwę wierzchnią, aby utrwalić makijaż brwi.

L'Oréal Brow Magic ma zostać wdrożony w 2023 roku.

Autor: Materiały prasowe L'Oréal

