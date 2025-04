TATUUM i Miś Uszatek zaprezentowali łódzką modę na EXPO 2025 w Osace

Moda z serca Polski na światowej scenie

EXPO 2025 to jedno z najważniejszych wydarzeń o charakterze międzynarodowym, gromadzące przedstawicieli krajów, regionów i marek z całego świata. Polska obecność na wystawie to nie tylko okazja do zaprezentowania naszego potencjału, ale także promowania regionalnych marek, takich jak TATUUM, które od lat czerpią z lokalnego dziedzictwa i projektują z myślą o jakości, funkcjonalności i ponadczasowym stylu.

W ramach Tygodnia Regionu Łódzkiego marka TATUUM zaprezentowała kolekcję inspirowaną ikoną łódzkiej animacji – Misiem Uszatkiem. To właśnie ta postać stała się bohaterem limitowanej kolekcji, która została pokazana w Osace.

Pokaz mody w wyjątkowej oprawie artystycznej

Kolekcja TATUUM została zaprezentowana podczas pokazu mody wyreżyserowanego przez Katarzynę Dominiak (@bez_alibi) – twórczynię cyfrową w obszarze mody premium oraz marketingu związanego z branżą fashion. Pokazowi towarzyszyła wyjątkowa oprawa muzyczna w wykonaniu orkiestry symfonicznej Filharmonii Łódzkiej. W wydarzeniu udział wzięła także maskotka Misia Uszatka, będąca symbolicznym łącznikiem między dzieciństwem i emocjami a nowoczesnym podejściem do designu.

Miś Uszatek w podróży – limitowana edycja T-shirtów

Z okazji udziału w EXPO 2025, TATUUM przygotowało limitowaną edycję dwóch wersji T-shirtów z Misiem Uszatkiem w podróży do Japonii. Grafika przedstawia bohatera w jedwabnym kimonie, spacerującego uliczkami Osaki i odkrywającego bogactwo japońskiej kultury. T-shirty dostępne są wyłącznie w sklepie internetowym marki, w limitowanej liczbie egzemplarzy na WWW.TATUUM.COM.

TATUUM na biznesowej mapie świata

Obecność na EXPO to także szansa na nawiązanie międzynarodowych kontaktów biznesowych. Marka TATUUM wzięła udział w seminarium gospodarczym, podczas którego zaprezentowała swój dorobek projektowy, podejście do jakości oraz filozofię marki opartej na odpowiedzialności i lokalnym rzemiośle.

EXPO 2025 Osaka – święto kultury, technologii i designu

EXPO 2025 w Osace rozpoczęło się 13 kwietnia i potrwa aż do 13 października. To globalna platforma wymiany idei, inspiracji i innowacji, w której Polska – dzięki markom takim jak TATUUM – pokazuje, że tradycja i nowoczesność mogą iść w parze, tworząc wartościowe i rozpoznawalne produkty na międzynarodowym rynku.

i Autor: materiały prasowe TATUUM

