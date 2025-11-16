Te 5 kosmetyków z prebiotykami i probiotykami odbudowuje zaburzony mikrobiom skóry i działa lepiej niż niejedno serum anti-aging

Czym jest mikrobiom skóry i dlaczego tak łatwo go zaburzyć?
Mikrobiom to zbiór mikroorganizmów - bakterii, grzybów i drobnoustrojów zasiedlających naszą skórę. Ten unikalny ekosystem chroni naszą skórę przed namnażaniem bakterii patogennych i alergenami. Niestety równowagę pomiędzy dobroczynnymi mikroorganizmami, a patogennymi łatwo naruszyć, szczególnie teraz w sezonie jesienno-zimowym. Zbyt agresywne złuszczanie – kuracje z kwasami, czy intensywne stosowanie retinoidów prowadzi do zaburzania równowagi, tzw. dysbiozy.
Powodują ją także:
- twarda woda,
- stres,
- dieta bogata w cukier, używki,
- smog i promieniowanie UV,
- nadużywanie kosmetyków antybakteryjnych – w szczególności na bazie alkoholu,
- zbyt częste mycie twarzy agresywnymi formułami (z SLS, czy SLES).
Jeśli równowaga mikrobiomu zostaje naruszona, skóra szybko reaguje – staje się szorstka, reaktywna, pojawiają się zmiany zapalne, trądzik lub odwrotnie: nadmierna suchość prowadząca do mikro-zmarszczek
Kosmetyki z probiotykami – jak działają?
Probiotyki to dobroczynne bakterie, których zadaniem jest wzmocnienie flory bakteryjnej i przywrócenie równowagi mikrobiomu. Jednak ich wpływ na skórę jest bardziej wszechstronny. Kosmetyki z prebiotykami wzmacniają barierę ochronną naskórka, wpływają na poziom nawilżenia, przyspieszają procesy regeneracji oraz zmniejszają reaktywność skóry. A dodatkowo wpływają na prawidłowy skład wytwarzanego sebum i skutecznie wspierają terapie przeciwtrądzikowe.
Szczególnie polecane są skórom:
- trądzikowym i z zaskórnikami (ograniczają namnażanie patogennych bakterii),
- suchym i odwodnionym (poprawiają retencję wody),
- po zabiegach estetycznych,
- wrażliwym i atopowym,
- dojrzałym – bo wspierają procesy regeneracji i przeciwdziałają starzeniu.
Dermatolodzy podkreślają również, że probiotyki mogą obniżać reaktywność skóry na retinol – chronią skórę przed ewentualnymi podrażnieniami w trakcie kuracji retinoidami.
Prebiotyki – paliwo dla mikroflory bakteryjnej skóry
Prebiotyki pełnią rolę pokarmu dla naszej flory bakteryjnej, aktywizując pożyteczne bakterie, wspierając ich wzrost i przeciwdziałając dysbiozie. W kosmetykach najczęściej spotkasz inulinę, fruktozę, ksylitol czy glukozę – składniki, które jednocześnie działają kojąco na skórę, także tę atopową.
Synbiotyki – duet o najsilniejszym działaniu
Gdy połączymy probiotyki i prebiotyki, powstaje działający symbiotycznie kompleks zwany synbiotykiem. Kosmetyki z synbiotykiem pielęgnują skórę, poprawiają jej odporność na czynniki zewnętrzne i pomaga jej szybciej się regenerować.
Jak stosować kosmetyki z pre- i probiotykami, by działały najlepiej?
Delikatne oczyszczanie – unikaj formuł z SLS i SLES. Postaw na delikatne kosmetyki, które nie przesuszą i nie podrażnią skóry.
Oczyszczająco-nawilżającą piankę w żelu FaceBoom, cena: 24,99 zł/150 ml
W kontakcie z wodą żelowa konsystencja zamienia się w aksamitną piankę, która delikatnie oczyszcza skórę, dokładnie domywając resztki zanieczyszczeń i makijażu. Lekka piankowa formuła nie wysusza skóry. W jej składzie znajdziemy m.in. ferment ryżowy – źródło probiotyków, centella asiatica, trehalozę i allantoinę
Tonik lub esencja synbiotyczna – skutecznie przywracają równowagę pH i wspierają równowagę mikrobiomu.
myMILKYessence Kojąca emulsja-tonik do twarzy 2w1, MIYA Cosmetics, cena: 34,99 zł/150ml
Jej mleczna formuła już na etapie tonizowania oferuje skórze dawkę nawilżenia i ukojenia, co przekłada się na natychmiastową poprawę komfortu skóry. Staje się miękka, gładka i pełna blasku, bez lepkości i obciążenia. Ta lekka emulsja-tonik, dzięki obecności ceramidów i ekstraktu z CICA wzmacnia barierę hydrolipidową oraz koi podrażnienia, a zawarte w niej mleczko ryżowe i ferment z ryżu - nawilżają i wygładzają skórę oraz przywracają równowagę mikrobiomu.
Serum – formuły bogate w pre- i probiotyki pomogą odbudować i wzmocnić barierę, zadbają o poziom nawilżenie, zredukują podrażniania, przywracając cerze równowagę i naturalny blask.
Barierowe serum-ampułka do twarzy FaceBoom, cena: 44,99 zł/30ml
Lekka formuła przywraca skórze odpowiedni poziom nawilżenia, koi i dba o jej barierę hydrolipidową oraz mikrobiom skóry. Zaraz po nałożeniu serum przywraca skórze uczucie komfortu. Formuła bazuje na fermencie ryżowym - bogatym w probiotyki oraz cantella asiatica, ekstrakcie z aloesu i trehalozie.
Maski ratunkowe – szczególnie gdy skóra jest podrażniona lub po zabiegach formuły z prebiotykami czy probiotykami pomogą ją ukoić i przewrócą jej równowagę.
mySILKmask Maska-kokon wzmacniająca barierę ochronną z prebiotykiem, MIYA Cosmetics, cena: 39,99 zł/60ml
Ta maska działa, jak kojący kokon na skórę - wzmacniając naturalną barierę ochronną i sprzyjając regeneracji. Dzięki masce skóra staje się mniej reaktywna na czynniki zewnętrzne i utrzymuje optymalny poziom nawilżenia. W formule kryją się: inulina (prebiotyk), kwas mlekowy, ekstrakt z bawełny, ceramidy oraz hesperydyna, która działa przeciwzapalnie i antyoksydacyjnie
Regenerujący krem barierowy – aby „zamknąć” rytuał pielęgnacji.
Nocny krem odbudowujący z DMAE, N-AG, Bifida Ferment Lysate, Bielenda Professional Supremelab, cena: 79,99 zł
Zawarty w formule DMAE daje efekt soft-liftingu, melatonina wspiera naturalne procesy regenerujące, a N-AG działa przeciwzmarszczkowo, zwiększając gęstość i poprawiając jędrność skóry, Bifida Ferment Lysate wspomaga równowagę mikrobiomu skóry i stymuluje mechanizmy naprawcze, a Chrono Age Complex chroni skórę przed działaniem czynników zewnętrznych i wspiera jej naturalne procesy regeneracyjne. Regularne stosowany regeneruje, wzmacnia, ujędrnia i wygładza skórę oraz wspiera jej naturalne funkcje barierowe i mikrobiom,