Te 5 kosmetyków z prebiotykami i probiotykami odbudowuje zaburzony mikrobiom skóry i działa lepiej niż niejedno serum anti-aging

Czym jest mikrobiom skóry i dlaczego tak łatwo go zaburzyć?

Mikrobiom to zbiór mikroorganizmów - bakterii, grzybów i drobnoustrojów zasiedlających naszą skórę. Ten unikalny ekosystem chroni naszą skórę przed namnażaniem bakterii patogennych i alergenami. Niestety równowagę pomiędzy dobroczynnymi mikroorganizmami, a patogennymi łatwo naruszyć, szczególnie teraz w sezonie jesienno-zimowym. Zbyt agresywne złuszczanie – kuracje z kwasami, czy intensywne stosowanie retinoidów prowadzi do zaburzania równowagi, tzw. dysbiozy.

Powodują ją także:

twarda woda,

stres,

dieta bogata w cukier, używki,

smog i promieniowanie UV,

nadużywanie kosmetyków antybakteryjnych – w szczególności na bazie alkoholu,

zbyt częste mycie twarzy agresywnymi formułami (z SLS, czy SLES).

Jeśli równowaga mikrobiomu zostaje naruszona, skóra szybko reaguje – staje się szorstka, reaktywna, pojawiają się zmiany zapalne, trądzik lub odwrotnie: nadmierna suchość prowadząca do mikro-zmarszczek

Kosmetyki z probiotykami – jak działają?

Probiotyki to dobroczynne bakterie, których zadaniem jest wzmocnienie flory bakteryjnej i przywrócenie równowagi mikrobiomu. Jednak ich wpływ na skórę jest bardziej wszechstronny. Kosmetyki z prebiotykami wzmacniają barierę ochronną naskórka, wpływają na poziom nawilżenia, przyspieszają procesy regeneracji oraz zmniejszają reaktywność skóry. A dodatkowo wpływają na prawidłowy skład wytwarzanego sebum i skutecznie wspierają terapie przeciwtrądzikowe.

Szczególnie polecane są skórom:

trądzikowym i z zaskórnikami (ograniczają namnażanie patogennych bakterii),

suchym i odwodnionym (poprawiają retencję wody),

po zabiegach estetycznych,

wrażliwym i atopowym,

dojrzałym – bo wspierają procesy regeneracji i przeciwdziałają starzeniu.

Dermatolodzy podkreślają również, że probiotyki mogą obniżać reaktywność skóry na retinol – chronią skórę przed ewentualnymi podrażnieniami w trakcie kuracji retinoidami.

Prebiotyki – paliwo dla mikroflory bakteryjnej skóry

Prebiotyki pełnią rolę pokarmu dla naszej flory bakteryjnej, aktywizując pożyteczne bakterie, wspierając ich wzrost i przeciwdziałając dysbiozie. W kosmetykach najczęściej spotkasz inulinę, fruktozę, ksylitol czy glukozę – składniki, które jednocześnie działają kojąco na skórę, także tę atopową.

Synbiotyki – duet o najsilniejszym działaniu

Gdy połączymy probiotyki i prebiotyki, powstaje działający symbiotycznie kompleks zwany synbiotykiem. Kosmetyki z synbiotykiem pielęgnują skórę, poprawiają jej odporność na czynniki zewnętrzne i pomaga jej szybciej się regenerować.

Jak stosować kosmetyki z pre- i probiotykami, by działały najlepiej?

Delikatne oczyszczanie – unikaj formuł z SLS i SLES. Postaw na delikatne kosmetyki, które nie przesuszą i nie podrażnią skóry.

Oczyszczająco-nawilżającą piankę w żelu FaceBoom, cena: 24,99 zł/150 ml

W kontakcie z wodą żelowa konsystencja zamienia się w aksamitną piankę, która delikatnie oczyszcza skórę, dokładnie domywając resztki zanieczyszczeń i makijażu. Lekka piankowa formuła nie wysusza skóry. W jej składzie znajdziemy m.in. ferment ryżowy – źródło probiotyków, centella asiatica, trehalozę i allantoinę

i Autor: FaceBoom/ Materiały prasowe

Tonik lub esencja synbiotyczna – skutecznie przywracają równowagę pH i wspierają równowagę mikrobiomu.

myMILKYessence Kojąca emulsja-tonik do twarzy 2w1, MIYA Cosmetics, cena: 34,99 zł/150ml

Jej mleczna formuła już na etapie tonizowania oferuje skórze dawkę nawilżenia i ukojenia, co przekłada się na natychmiastową poprawę komfortu skóry. Staje się miękka, gładka i pełna blasku, bez lepkości i obciążenia. Ta lekka emulsja-tonik, dzięki obecności ceramidów i ekstraktu z CICA wzmacnia barierę hydrolipidową oraz koi podrażnienia, a zawarte w niej mleczko ryżowe i ferment z ryżu - nawilżają i wygładzają skórę oraz przywracają równowagę mikrobiomu.

i Autor: MIYA/ Materiały prasowe

Serum – formuły bogate w pre- i probiotyki pomogą odbudować i wzmocnić barierę, zadbają o poziom nawilżenie, zredukują podrażniania, przywracając cerze równowagę i naturalny blask.

Barierowe serum-ampułka do twarzy FaceBoom, cena: 44,99 zł/30ml

Lekka formuła przywraca skórze odpowiedni poziom nawilżenia, koi i dba o jej barierę hydrolipidową oraz mikrobiom skóry. Zaraz po nałożeniu serum przywraca skórze uczucie komfortu. Formuła bazuje na fermencie ryżowym - bogatym w probiotyki oraz cantella asiatica, ekstrakcie z aloesu i trehalozie.

i Autor: FaceBoom/ Materiały prasowe

Maski ratunkowe – szczególnie gdy skóra jest podrażniona lub po zabiegach formuły z prebiotykami czy probiotykami pomogą ją ukoić i przewrócą jej równowagę.

mySILKmask Maska-kokon wzmacniająca barierę ochronną z prebiotykiem, MIYA Cosmetics, cena: 39,99 zł/60ml

Ta maska działa, jak kojący kokon na skórę - wzmacniając naturalną barierę ochronną i sprzyjając regeneracji. Dzięki masce skóra staje się mniej reaktywna na czynniki zewnętrzne i utrzymuje optymalny poziom nawilżenia. W formule kryją się: inulina (prebiotyk), kwas mlekowy, ekstrakt z bawełny, ceramidy oraz hesperydyna, która działa przeciwzapalnie i antyoksydacyjnie

i Autor: Miya/ Materiały prasowe

Regenerujący krem barierowy – aby „zamknąć” rytuał pielęgnacji.

Nocny krem odbudowujący z DMAE, N-AG, Bifida Ferment Lysate, Bielenda Professional Supremelab, cena: 79,99 zł

Zawarty w formule DMAE daje efekt soft-liftingu, melatonina wspiera naturalne procesy regenerujące, a N-AG działa przeciwzmarszczkowo, zwiększając gęstość i poprawiając jędrność skóry, Bifida Ferment Lysate wspomaga równowagę mikrobiomu skóry i stymuluje mechanizmy naprawcze, a Chrono Age Complex chroni skórę przed działaniem czynników zewnętrznych i wspiera jej naturalne procesy regeneracyjne. Regularne stosowany regeneruje, wzmacnia, ujędrnia i wygładza skórę oraz wspiera jej naturalne funkcje barierowe i mikrobiom,