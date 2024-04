Te perfumy to uosobienie nowoczesności i klasy. Rewolucyjne zapachy pozwolą Ci kształtować swoją tożsamość

Dom mody Mugler, na którego czele stoi dyrektor kreatywny Casey Cadwallader, nie zna granic. Mugler to marka, która zawsze się wyróżnia, a nie marka, do której można się dopasować. Awangardowe zapachy wnoszą więcej niepokoju i dzikiej energii niż kiedykolwiek wcześniej.

W 2024 roku z radością ogłaszamy radykalne odrodzenie zapachu Alien. Stworzyliśmy nowy Alien Hypersense w dziwniejszej, fajniejszej mutacji naszego najbardziej nieziemskiego zapachu. Magnes dla fanatyków zapachowych na całym świecie. Bo dziwność to nowy styl dla zupełnie nowego pokolenia kobiet Mugler. - Danièle Lahana-Aidenbaum, Prezeska Mugler Fashion & Fragrances

NOWY ALIEN. SILNIEJSZY, DZIWNIEJSZY, FAJNIEJSZY

W 2005 roku Mugler wydał na świat niezwykłą istotę: Alien. Hojna, życzliwa muza słoneczna nosząca potężny ametystowy talizman, zdolny ujawnić światło i twórczą siłę każdej kobiety.

Dziś przybywa do Ciebie nowa muza Alien, z Alien Hypersense.

Instynktowna. Bez żalu. Wciągająca i czasami niebezpieczna. Ostra, dziwna, fajna nowa mutacja Alien. Ona cię złapie. Przemieni cię. Zaprosi do doświadczenia pełnego spektrum twoich hiperzmysłów.

Zobacz także: Kiedy moda to coś więcej niż ubrania. Ponadczasowy design i doskonałe rzemiosło

Zmysłowe przeciążenie składające się z odrobiny soczystej owocowości, drzewności i kwiatowości, Alien Hypersense uwydatnia charakterystyczny dla oryginalnego Alien słoneczny jaśmin wielkolistny, przekształcając go w bujne objawienie. Kwintesencja kwiatowości zamknięta w talizmanowym flakonie w technikolorze.

Zobacz to. Powąchaj. Poczuj. Uwolnij swojego wewnętrznego Aliena. Woda perfumowana Alien Hypersense marki Mugler.

ALIEN HYPERSENSE. RADYKALNE ODRODZENIE ALIEN „Zaprojektowałem ultranowoczesnego Aliena, sięgającego kwintesencji kwiatowości.” - Dominique Ropion, mistrz perfumiarstwa.

Wracając do esencji dziwnego, urzekającego ametystowego zapachu Mugler, Alien Hypersense przenosi go na nowe, hiperboliczne terytorium. Hipernowoczesny, hiperkobiecy, tak mocno kwiatowy, że niemal zwierzęcy, nowy zapach wyraża moc muzy Alien w jej najbardziej instynktownym wydaniu.

Zaprojektowany przez Mugler wraz z Dominique'iem Ropionem, najwyższej klasy mistrzem perfumiarstwa, który skomponował oryginalną wodę perfumowaną w 2005 roku, drzewno-kwiatowy zapach ukazał nieograniczoną wyobraźnię Mugler i jego niezrównaną ekspertyzę. To zaproszenie do poczucia niezwykłości, dzięki palecie wyjątkowych składników wplecionych w trzy hiperzmysłowe objawienia.

PRZEBUDZENIE

Tak żywa, że niemal możesz jej posmakować, wibrująca esencja zielonej mandarynki rozbudzi Twoje zmysły. Poczuj rześkość soczystego akordu gruszki spływającego na Twój język, krystaliczny i niezwykle kuszący. Żywe, wielozmysłowe doświadczenie łączące kolor, smak, konsystencję, dźwięk i zapach. Jesteś teraz szeroko otwarta na świat.

ROZKWIT

Niezwykle urzekający i niezwykle kobiecy, to coś więcej niż zapach. Świeży, kwitnący, wzmacniający energię słoneczną kwiatu. Portal poza zapachem. Absolut jaśminu wielkolistnego, charakterystyczny kwiat Alien, kwitnie tutaj w ekskluzywnej jakości, pochodzącej ze zrównoważonych zbiorów z pola Mugler w Indiach. Bardziej kwiatowy, mniej zielony i owocowy niż klasyczny jaśmin wielkolistny, absolut Mugler ukazuje hiperboliczną kobiecość. Niech cię przemieni.

ELEKTRYZUJĄCY

Każdy z twoich zmysłów jest bardziej wyostrzony. Poczuj na czubkach palców siłę elektryzującego Kaszmeranu, promieniującego hiperzmysłowością. Gładkie jak piżmo, jedwabiste jak drewno wyrzucone na brzeg, ze słoną, seksowną, wygrzaną słońcem skórą w kolorze bursztynu… Kultowe drewno bursztynowe Alien, tak bogato fasetowane, że przypomina perfumy same w sobie, wywołując sensoryczną rewolucję. Wzmocniona jego mocą, uwalniasz swojego wewnętrznego Aliena.

EKSKLUZYWNE. POLA MUGLERA Z JAŚMINEM WIELKOLISTNYM W INDIACH

Po raz pierwszy w Alien Hypersense Mugler wprowadza cenny, pozyskiwany w sposób zrównoważony absolut jaśminu wielkolistnego, ekstraktowany z kwiatów uprawianych na własnym polu Mugler w Indiach.

Aby zapewnić najlepszą jakość i identyfikowalność zbiorów, Mugler pielęgnuje tę dziedzinę już od 5 lat. Jesteśmy podekscytowani osiągnięciem najwyższego poziomu zrównoważonego rozwoju, który ma pozytywny wpływ na społeczność lokalną, gwarantując płacę wystarczającą na utrzymanie i ubezpieczenie zdrowotne, a także szkolenia i ochronę pracowników terenowych. Aby zapewnić różnorodność biologiczną, pola są otoczone żywopłotami z gatunków endemicznych dla Indii, produkujących żywność dla ludzi i zwierząt gospodarczych.

Od maja do czerwca jaśmin wielkolistny uprawiany na polu Mugler jest zbierany o świcie, gdy jest jeszcze w pąkach, aby zapewnić najwyższe stężenie związków zapachowych. Kwiaty są pozyskiwane w obiekcie oddalonym o 15 minut od pola, aby zapewnić jak największą świeżość zaraz po zakwitnięciu. W ten sposób zostaje uchwycona ich istota.

„Ta jakość jest idealna dla Mugler, ponieważ jej zapach jest bardzo zmysłowy i hojny. W sercu kompozycji odsłania bogate aspekty, które w pełni wyrażają esencję Alien” – wyjaśnia mistrz perfumiarstwa Dominique Ropion.

Z pierwszego zbioru, zebranego w 2022 r., uzyskano absolut jaśminu wielkolistnego zastosowany w Alien Hypersense.

FLAKON TALIZMAN. COUTURE, TECHNIKOLOR, PRYZMAT

Promienny fasetowany talizman, kultowy flakon Alien, to duchowy pryzmat, który zaprasza cię do uwolnienia pełnego spektrum swoich hiperzmysłów. To także awangardowe dzieło architektoniczne. Cenny klejnot. Równie eksperymentalny, co niezwykle pożądana moda Mugler.

Aby odzwierciedlić tajemniczą, transformującą moc Alien Hypersense, nowy flakon został lakierowany w technicolorze w kolorze ultrafioletowym. Dziwna, urzekająca aureola w kolorze głębokiej czerwieni i szkarłatnej pomarańczy nawiązuje do efektów ombré z kolekcji Mugler Wiosna Lato 2024. Nazwa zapachu, lśniąca nieziemskim złotem, stanowi ostatni niesamowity akcent magnetycznego talizmanu.

MUZA. ANOK YAI, MODELKA TERAŹNIEJSZOŚCI

„Kiedy dorastałam, ludzie zawsze mówili, że wyglądam jak Obcy (Alien)” – wspomina nowa muza Mugler, Anok Yai, której nieziemska uroda pojawia się na ekranie w nowej kampanii Alien Hypersense. Dziś Anok Yai to jedna z najlepszych modelek na świecie. Czyta się ją jak bajkę.

Urodzona w Egipcie i wychowana w New Hampshire, światowa modelka wywodząca się z Sudanu Południowego, studiowała biochemię, gdy po raz pierwszy została zauważona w tłumie podczas zjazdu absolwentów na Uniwersytecie Howarda. Jej zdjęcie stało się popularne w mediach społecznościowych w ciągu kilku minut od jego zaprezentowania światu. Od tego czasu Yai stała się jedną z najbardziej poszukiwanych modelek w branży. Dzięki swojemu kociemu urokowi, przenikliwym oczom i magnetycznej prezencji zdobiła wybiegi najbardziej prestiżowych luksusowych domów na świecie. Jej twarz pojawiała się na okładkach najważniejszych magazynów o modzie na całym świecie.

Występy Yai na The Met Gala są zawsze porywające, stylowe, kreatywne i za każdym razem stają się viralowe, gromadząc miliardy wyświetleń. W 2023 roku została uhonorowana przez Models. Com z nagrodą Modelki Roku, ugruntowując jej status jednej z najbardziej wpływowych modelek w branży. Oprócz kariery modelki Yai jest płodną artystką wizualną, malującą głównie olejami.

„Ona jest szybsza niż dźwięk” – mówi Casey Cadwallader, dyrektor kreatywny Mugler, który gościł Yai na wybiegu Muglera – otworzyła pokaz FW 2023–2024, który zasygnalizował powrót marki do występów na żywo, i zamknęła pokaz SS 2024 jesienią ubiegłego roku.

O występie top modelki w nowej, dziwacznej kampanii Alien Hypersense, w której zmienia się w istotę nieziemską, Cadwallader dodaje: „Jest bardzo zmysłowa. Jest oszałamiająco piękna. Ona po ciebie przyjdzie.”

i Autor: Materiały prasowe Mugler

KAMPANIA. OTWARCIE SWOICH HIPERZMYSŁÓW

To jedna z najdziwniejszych i najfajniejszych kampanii zapachu Muglera w historii. Wciągająca, hiperzmysłowa podróż wymyślona przez Casey’a Cadwallader’a, dyrektora kreatywnego Mugler Fashion wraz z zespołem Mugler Fragrance i nowojorską agencją Baron & Baron, wniosła awangardową wizję marki modowej do świata Alien.

Od chwili, gdy kropla perfum dotknie muzę Mugler Anok odzianą w skórę, rozpoczyna się jej przemiana. Wyrywając się z ograniczeń ludzkich zmysłów, jest uwodzicielska. Niebezpieczna. Fascynująca. Nie można oderwać od niej wzroku. Ona nie prosi o twoją uwagę. Ona tego żąda. Ona po ciebie przyjdzie…

W miarę postępu filmu jej włosy zmieniają się z krótkich na długie, każdy z jej zmysłów zostaje aktywowany i wzmocniony. Dotyk. Krople zapachu uderzają w jej skórę, wywołując jej mutację. Wzrok. Jej tęczówki przybierają kolor fuksji, źrenice przypominają kocie, a wzrok jest niezwykle żywy. Zapach. W stronę kamery leci burza przypominających hologramy kwiatów oświetlonych promieniami UV. Smak. Zmysłowo oblizuje usta. Czy to jej zęby widzimy w czerwonym świetle? Słuch. Paznokcie zmieniają się w szpony, które zgrzytają po ścianach korytarza dziwnymi dźwiękami ASMR, gdy po ciebie przychodzi. Nagle, w kulminacyjnym momencie filmu, Anok wykonuje ogromny, koci skok w stronę kamery, łapiąc butelkę Alien Hypersense. Ona cię nim spryskuje, wywołując twoją własną przemianę. Zaprasza cię do uwolnienia swojego wewnętrznego Aliena.

Aby stworzyć w kampanii wyraziste, nieziemskie obrazy, Mugler wykorzystał talent niemieckiego fotografa i reżysera Daniela Sannwalda, jednego z najbardziej wyjątkowych głosów współczesnej twórczości. Zacierając granicę między fantazją a rzeczywistością, jego wizjonerski styl przyciągnął uwagę niektórych z najbardziej wpływowych nazwisk w branży muzycznej, między innymi: Rosalia, Beyonce, Rihanna, SZA, Lady Gaga i Dua Lipa. Nienaganne referencje, które odpowiadają wrażliwości Mugler na popkulturę. Dla Alien Hypersense Daniel Sannwald stworzył hipnotyzujący film łączący w sobie dziwność, zmysłowość i moc. Visual kampanii Alien Hypersense, również zaprojektowany przez Daniela Sannwalda, przedstawia muzę Mugler, Anok, jako zawziętą obcą trzymającą pryzmatyczny flakon między swoimi kocimi pazurami. Gotowa, aby spryskać cię przeciążeniem sensorycznym. Tutaj butelka jest w równym stopniu gwiazdą, co muzą: niezwykle pożądanym talizmanem, gotowym cię zmutować.

i Autor: Materiały prasowe Mugler