Technologiczny upominek dla niej, dla niego, dla dziecka

Dla niej – powerbank

Choć kobiecy drobny prezent to zazwyczaj kosmetyki lub biżuteria, dobrym pomysłem może być też poręczny powerbank. To użyteczny gadżet, który zawsze warto mieć przy sobie, na wypadek rozładowania telefonu lub innego sprzętu elektronicznego. Atrakcyjnym powebankiem, który występuje w 3 kolorach (liliowym, granatowym i czarnym) jest eXc CARRY o pojemności 5000 mAh. Taka moc pozwoli na pełne naładowanie smartfona. Powerbank bez trudu zmieści się do damskiej torebki lub kieszeni. eXc CARRY kosztuje 69,99 zł.

Dla niego – ładowarka

Podobno najtrudniej wybrać prezent dla mężczyzny… Jeśli i wy nie macie pomysłu na męski prezent, polecamy rzecz małą, ale jakże użyteczną – ładowarkę sieciową, np. eXc LIGHT 65W. Ten model posiada aż 3 wyjścia: jedno USB-A oraz 2 USB-C. Jej moc pozwoli na naładowanie zarówno smartfona, jak i laptopa. Ładowarka eXc LIGHT 65W kosztuje 159 zł.

Innym dobrym pomysłem na upominek dla zmotoryzowanego mężczyzny będzie uniwersalny, magnetyczny uchwyt samochodowy eXc TWICE 2w1. Charakteryzuje go duża powierzchnia styku z telefonem oraz silny magnes. Można go umieścić zarówno na szybie, jak i na kokpicie lub kratce wentylacyjnej. Jest w pełni bezpieczny dla baterii i nie zakłóca sygnału GPS, a także utrzymuje smartfon w stabilny sposób, nie ograniczając widoczności i nie utrudniając jego ładowania. eXc TWICE pasuje do wszystkich aut i kosztuje 54,99 zł.

Dla dziecka – słuchawki

Jeśli dziecko jest już na tyle duże, że interesuje się elektroniką i posiada swój smartfon, z pewnością ucieszy się ze słuchawek. Taki prezent będzie użyteczny nie tylko do słuchania muzyki, ale też audiobooków i podcastów. Świetnym rozwiązaniem będą bezprzewodowe słuchawki douszne, np. eXc COOL, dostępne w 6 pastelowych kolorach. eXc COOL to „pchełki” zamknięte w niewielkim etui ładującym z baterią o mocy 230 mAh, która pozwala doładować słuchawki aż 4 razy. W ten sposób wydłuża ich pracę nawet do 20 godzin! Słuchawki eXc COOL posłużą do słuchania ulubionej muzyki oraz rozmów telefonicznych. Zaprojektowano je tak, by nie męczyły uszu. Ich obsługa jest dziecinnie prosta, ponieważ z poziomu słuchawki można sterować głośnością, odtwarzaczem muzyki i połączeniami telefonicznymi. Słuchawki eXc COOL kosztują 89 zł.

Akcesoria GSM sprawdzą się idealnie jako drobne upominki dla rodziny, znajomych czy współpracowników. Co więcej, z produktami eXc można tworzyć własne zestawy kolorystyczne, dopasowane do upodobań i charakteru osoby obdarowanej.

