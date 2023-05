Tego nie można pominąć! Ekskluzywne spotkanie Marciano by GUESS

To warto zapamiętać. Dzień Dziecka jest każdego dnia!

Wydarzenie Marciano by GUESS Polo Club przyciągnęło zarówno miłośników mody, jak i entuzjastów sportu. Głównym celem eventu było zaprezentowanie najnowszych trendów marki na zbliżający się sezon. W trakcie prezentacji goście mieli okazję podziwiać nowe wzory i kroje, które z pewnością będą ważną modową inspiracją w nadchodzących miesiącach. Kolejną atrakcją był mecz profesjonalnych zawodników polo, którzy zaprosili gości do świata pełnego sportowych a zarazem luksusowych emocji.

Zobacz także: Większość kobiet źle używa perfum. Przez to ich woń szybko się ulatnia. Ekspertka od wonności radzi, co zrobić, aby utrzymać zapach na dłużej

Wśród uczestników eventu znalazło się wielu celebrytów, influencerów, dziennikarzy i stylistów. Nie mogło zabraknąć Sandry Kubickiej, która w tym sezonie reprezentuje markę Marciano by GUESS. Sandra, znana ze swojego niepowtarzalnego stylu pojawiła się w eleganckiej białej sukience midi z gustownymi wycięciami z letniej kolekcji Marciano by GUESS. Swój look uzupełniła białą torebką ze złotymi elementami.

Partnerem wydarzenia było Porsche Centrum Łódź, które oprócz prezentacji najnowszych modeli zapewniło dodatkową atrakcję - możliwość jazdy testowej samochodem Porsche, dostarczając gościom jeszcze więcej niezapomnianych wrażeń.

Za organizację wydarzenia Marciano by GUESS Polo Club odpowiadała agencja Prêt-à-Porter PR.

i Autor: Materiały prasowe GUESS

i Autor: Materiały prasowe GUESS

i Autor: Materiały prasowe GUESS

i Autor: Materiały prasowe GUESS

i Autor: Materiały prasowe GUESS

i Autor: Materiały prasowe GUESS