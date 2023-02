Ten boski puder z Rossmanna zakryje cienie i worki pod oczami! Skóra dojrzała go pokocha

Bogaty krem do twarzy dla kobiet po 50-tce w promocji Rossmann. Działa niczym botoks, a kosztuje jedyne 12 zł. "Prawie nie mam zmarszczek pomimo 70 lat"

SUPER TRIO od Bielendy to ultra skuteczna linia kosmetyków przeciwzmarszczkowych do cery dojrzałej zawierająca mix najmocniejszych składników aktywnych w walce ze zmarszczkami, utratą jędrności i elastyczności, wiotczeniem skóry i przebarwieniami. Połączenie trzech mega skutecznych składników o udowodnionym działaniu: RETINOLU, WITAMINY C oraz KOLAGENU, zatopionych w zaawansowanych technologicznie ciekłokrystalicznych formułach, tworzy SUPER TRIO.

Wśród najnowszych promocji i okazji w Rossmannie upolujesz zestaw "Czas na dobry nastrój". Zestaw podarunkowy Alterra "Czas na dobry nastrój" to wyjątkowy rytuał dla dobrego samopoczucia. Bogata formuła pielęgnacyjna i wspaniały zapach otulają ciało i duszę przyjemnym uczuciem ciepła i pozwalają przeżyć chwile wspaniałego relaksu. Wspaniały prezent dla Twoich bliskich lub dla Ciebie na walentynki 2023.

Zobacz także: Co oznacza Twój numer telefonu w numerologii? Magiczna wibracja liczb powie, jakim człowiekiem jesteś. Ta jedna liczba zwiastuje astrologicznego pecha

Puder sypki BOURJOIS Poudre De Riz Java z Rossmanna to z kolei idealny produkt do makijażu dla osób, które chcą w naturalny sposób zamaskować cienie i worki pod oczami. Naturalnie rozświetla i wygładza skórę już po pierwszym pociągnięciu pędzla. Wzbogacony o ekstrakty z róży, sypki puder ryżowy od Bourjois nadaje skórze zdrowy, aksamitny połysk, którym możesz cieszyć się cały dzień!

Marka SESDERMA stawia na wyjątkową nowość z witaminą C. C-VIT 5 to bogata formuła skoncentrowanej mocy witaminy C. Bomba witaminowa, która rozświetli skórę, wspierać będzie produkcję kolagenu i działanie antyoksydacyjne, wyrówna koloryt cery oraz bosko ją napnie. Produkt SESDERMA daje długotrwały efekt i prawdziwie skuteczne działanie.

Polska marka IDEE DERM poleca bogate balsamy do ciała, które nawilżą i wygładzą skórę. Ich produkty dają poczucie odżywienia i skutecznego nawodnienia. To idealne produkty do stosowania zarówno latem, jak i zimą.