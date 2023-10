Ten elegancki płaszcz jesienny za 120 zł jest marzeniem każdej kobiety po 50-tce. Klasa sama w sobie. Płaszcz damski z Reserved w promocji

Elegancki płaszcz w promocji Reserved za 120 złotych. Kobiety po 50-tce o nim marzą

Wiele kobiet wraz z nadejściem chłodniejszych dni zaczęło rozglądać się za płaszczem jesiennym. Jeśli nie chcesz przepłacać to warto przejrzeć oferty popularnych sieciówek. Tam w ostatnich dniach trwają między sezonowe wyprzedaże, na których można upolować prawdziwą modową perełkę i to za grosze. W Reserved trwa promocja na ubrania już przecenione. Oznacza to, że robiąc zakupy za co najmniej 120 złotych, nalicza się dodatkowy rabat na koszyk o wartości 20 procent. Wśród rzeczy an wyprzedaży Reserved znalazł się przepiękny i elegancki płaszcz damski na jesień. Kosztuje teraz 159,99 złotych, a po dodaniu rabatu jego cena obniża się do 127,99 złotych. To świetna okazja, aby uzupełnić swoją garderobę na chłodniejsze dni o to modne okrycie wierzchnie. Płaszcz z Reserved ma prosty, klasyczny fason i modny beżowy kolor. Doskonale podkreśli kobiecą sylwetkę, dzięki wiązaniu w talii. O takim płaszczu marzy niejedna kobieta po 50-tce. Co ważne w sklepie internetowym Reserved jest dostępny w pełnej rozmiarówce - od XS do XXL.

i Autor: Reserved Płaszcz promocji Reserved