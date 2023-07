Ten kolor bielizny nigdy nie będzie prześwitywał spod białych spodni. I wcale nie chodzi o beżowy. Bielizna pod jasne spodnie

Jaki kolor bielizny pasuje do białych spodni?

Styliści niejednokrotnie podkreślali, że wybór odpowiedniego koloru bielizny jest ważny, aby uniknąć wpadki. Oczywiście istotne jest, aby dopasować go do kolorystyki naszego ubrania tak, aby nie prześwitywał i nie rzucał się w oczy. Zdecydowanie najbardziej problematyczna jest jasna odzież. Białe spodnie czy bluzka wymagają bielizny, która będzie dyskretnie się pod nimi chować. I oczywiście zapewne już przekonałaś się, że biały stanik pod jasną bluzką to wcale nie jest najlepszy wybór. Zdecydowanie najczęstszym wyborem jest wówczas beżowy, cielisty kolor biustonosza, który dobrze zlewa się z odcieniem skóry i kamufluje pod jasnym materiałem. Jednak okazuje się, że jest jeszcze jeden i to o wiele bardziej intensywny kolor bielizny, który pasuje do białych spodni.

Ten kolor bielizny nie będzie prześwitywać spod białych spodni

O tym, że beżowy stanik czy majtki doskonale kamuflują się pod białymi ubraniami, wie chyba każda kobieta. Jednak zaskoczeniem może być fakt, że również czerwona bielizna będzie trafionym wyborem w sytuacji, gdy chcemy założyć białe spodnie. Dlaczego czerwone majtki i stanik są niewidoczne pod białym ubraniem? To kwestia złudzenia optycznego. W skórze najwięcej jest pigmentów czerwonych, co powoduje, że taka bielizna świetnie miesza się z jej odcieniem i staje się niezauważalna pod białą tkaniną. Ważne, aby biała krwisty kolor i nie posiadała koronek i ozdób.

