Ten kosmetyk to hit. Efekt przespanej nocy i brak zmarszczek pod oczami. Rewelacyjny dla kobiet po 50-tce

Pielęgnację ciała zaczynamy pięknymi zapachami. Polecamy kolekcję Tutti Frutti WIŚNIA WIO o zapachu wspomnianej wiśni i wanilii. To komplementarna linia do ciała, zawierająca między innymi peeling cukrowy, żel pod prysznic, mydło oraz balsam do ciała. Posiada ona wygładzające składniki aktywne, które rewelacyjnie przygotują Twoją skórę na wiosnę.

Po zimie warto również zadbać o odżywczą pielęgnację skóry twarzy. Bezapelacyjnie najlepszy w tym są ceramidy, które odżywią skórę. Marka BasicLab posiada w swojej ofercie SERUM REGENERUJĄCE STRUKTURĘ SKÓRY Z CERAMIDAMI 1% I KOMPLEKSEM PEPTYDÓW 5% .Zapewnia one wielokierunkowe działanie odżywcze i niczym kompres regeneruje warstwę rogową naskórka oraz wzmacnia barierę lipidową skóry.

Już teraz możesz zrobić zakupy w pierwszym, stacjonarnym sklepie marki LUSH w Polsce. Zlokalizowany jest on w warszawskich Złotych Tarasach. To magiczna podróż do świata zapachów i naturalnej pielęgnacji. Polecamy szczególnie naturalne odżywki do włosów, które działają bosko i pachną obłędnie.

Makijaż na wiosnę i lato to przede wszystkim lekkie, nawilżające formuły. Takie też są podkładki od marki Cashmere. Lekki podkład dający efekt Glass Skin to hit tego sezonu. Rewelacyjnie wygładza skórę, pozostawiając ją nawilżoną i ukojoną. Z kolei marka Nivea zaskoczyła boski kremem korygującym, który stanowi idealne połącznie pielęgnacji i makijażu. NIVEA CELLULAR HYALURON FILLER KREM KORYGUJĄCY odżywi skórę pod oczami, a przy okazji zamaskuje cienie. Daje on efekt przespanej nocy i blask spojrzenia, który warty jest przetestowania.

W ofercie marki KIKO MILANO Green Me Eyeshadow Palette to idealna paletka na podróż. Zawiera ona aż 9 dobrze napigmentowanych cieni do powiek zamkniętych w malutki opakowaniu. To uniwersalne kolory, które sprawdzą się zarówno w makijażu dziennym, jak i w klasycznych smokey eyes w brązach.