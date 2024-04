Ten krem odżywi nawet najbardziej suchą skórę. Nie potrzebujesz nic innego

Zmarszczki na skórze to jeden z efektów starzenia się skóry. Wpływ na ich powstawanie ma wiele czynników, część z nich możemy kontrolować, jak nawodnienie, styl życia czy pielęgnacja, a inne nie są od nas zależne. To między innymi genetyka lub mimika twarzy. Przeciwstarzeniowa kuracja pielęgnacyjna to najważniejszy element walki procesami starzenia się skóry, na który mamy wpływ. Nigdy nie zapominaj o kremach nawilżających oraz ochronie przeciwsłonecznej.

Drunk Elephant Bora Barrier

DO CZEGO SŁUŻY:

Reparacyjna formuła odżywia skórę glukozyloceramidami, kojącymi beta-sitosterolami oraz minerałami soli cynku i miedzi, aby pobudzić w skórze naturalną syntezę zdrowego kolagenu, niezbędnych lipidów i kwasu hialuronowego, ujędrniając, kojąc i wspierając zdrowe funkcje barierowe. Bora Barrier™ zapewnia silne, dogłębne nawilżenie, ujędrniając skórę, redukując widoczne zaczerwienienia i przywracając zdrowie barierze skórnej.

SKŁADNIKI:

Kompleks 6-butterlipid (glukozyloceramidy, glikosfingolipidy, beta-sitosterole, ceramidy AP, NP i EOP oraz witamina F): Koi skórę, wspomaga produkcję naturalnych ceramidów i kwasu hialuronowego, wzmacnia barierę skórną oraz zwiększa i chroni poziom nawilżenia skóry.

Glukoniany cynku i miedzi: Sole mineralne o właściwościach redukujących zaczerwienienia i działających antyoksydacyjnie.

Alfa glukan: Uzyskiwany z ryżu, wykorzystywany ze względu na swoje właściwości kojące i nawilżające.

i Autor: materiały prasowe Drunk Elephant

