i Autor: materiały prasowe Rossmann na zdjęciach

Promocje w Rossmannie

Ten puder genialnie przykryje niedoskonałości i profesjonalnie wygładzi zmarszczki. Jeden z bestselllerów. W promocji Rossmanna za 19 zł

Lekki puder sypki to zdecydowanie jeden z tych produktów, które warto mieć w swojej letniej kosmetyczce. Z powodzeniem możesz on zastąpić podkład i korektor. Przypudrowana twarz to cały makijaż, jaki może Ci wystarczyć na lato. Jeżeli szukasz sypkiego pudru, który nie będzie podkreślał zmarszczek i nie będzie bielił to koniecznie sprawdź promocję Rossmanna. Już teraz znajdziesz w niej bestsellerowy puder polskiej marki, który w promocji Rossmanna upolujesz za jednie 19 zł.