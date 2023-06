Gładkie włosy w 5 minut. Idealna tafla na włosach bez wizyty w drogiego fryzjera

Kremy z filtrem to must have każdego wakacyjnego wyjazdu. marka Nivelazione posiada w swojej ofercie wyjątkową kolekcję specjalistycznych produktów. To między innymi barierowy krem ochronny do twarzy SPF50. Dodatkowa, antystarzeniowa formuła wygładza i reneguje skórę. Z kolei mleczko do opalania dla dzieci SPF5- posiada wygodny aplikator i sprawdzi się u najmłodszych. Uzupełnieniem kolekcji jest olejek przyspieszający opalanie SPF20.

Dla osób, które unikają słońca polecamy rozświetlający balsam brązujący do ciała od Dax Sun. To wyjątkowe połączenie klasycznego samoopalacza i nawilżającego balsamu. Daje on stopniowy efekt pięknej opalenizny oraz spektakularne rozświetlenie.

Lato to także czas, w którym wiele osób boryka się z nadmiernym poceniem. Z pomocą przychodzi marka BodyBoom i ich dezodoranty w kremie. To aż 97 proc. składników naturalnego pochodzenia. Są one idealnie do aplikowania również na stopy, czy na uda.

Ciekawą propozycje przygotowała również Bielenda. To ochronne serum w kropelkach. Posiada ono SPF50 oraz szeroki spektrum skutecznych składników. To między innymi kwas hialuronowy, molekuły ektoiny oraz nutripeptydy. To prawdziwa bomba odżywienia dla Twojej skóry.

Z kolei marka Perfecta poleca regenerujący krem przeciwzmarszczkowy dla kobiet 60+. To specjalna propozycja dla kobiet borykających się z problemami skórnymi wynikającymi z menopauzy. Posiada on w swoim składzie między innymi fitohormony z czerwonej koniczyny, które łagodzą procesy starzenia się skóry spowodowane menopauzą.

W makijażu polecamy absolutny numer jeden. To legendarny już podkład L'Oréal Paris True Match. Formuła podkładu zawiera 80% nawilżającego kompleksu z kwasem hialuronowym, zapewnia długotrwałe nawilżenie i komfort do 24H. Podkład widocznie poprawia jakość skóry w 2 tygodnie: cera staje się gładsza i bardziej rozświetlona