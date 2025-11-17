The Art of Comfort: Dr. Martens świętuje premierę Zebzag Laceless łącząc miejską energię z lekkością

W rytmie miasta

Event rozpoczął się w piątkowy poranek od spotkania prasowego, podczas którego dziennikarze, influencerzy i przyjaciele marki mogli jako pierwsi zobaczyć nowość sezonu czyli modele Zebzag Laceless i Rigger. Zebzag Laceless to nowoczesna interpretacja klasycznego modelu 1460, stworzona z myślą o codziennym ruchu i komforcie. Buty łączą typową dla marki trwałość z zaskakującą lekkością. Elastyczna podeszwa, dopasowujący się kształt i brak sznurowadeł sprawiają, że nowy model idealnie wpisuje się w rytm współczesnego miasta. Drugim modelem są buty Zebzag Rigger o zupełnie gładkiej cholewce i okrągłym, mocno usztywnionym nosku.

Goście nie kryli zaskoczenia lekkością i elastycznością butów, które mimo masywnej, charakterystycznej dla marki formy, okazały się wyjątkowo lekkie i wygodne. Wykonane z miękkiej, matowej skóry Wyoming, modele zachwycają amortyzującą podeszwą Zebzag i dopracowanym designem, który łączy funkcjonalność z kultową estetyką Dr. Martens i charakterystycznymi żółtymi przeszyciami.

Styl pełen kreatywności

Centralną przestrzeń galerii wypełniono kwiatami, a na gości czekały kreatywne warsztaty florystyczne prowadzone przez Małgorzatę Galińską (@kwiaciarenka). Uczestnicy mogli stworzyć własne kompozycje kwiatowe, a następnie stanąć przed obiektywem znanej fotografki modowej Heleny Bromboszcz (@helenabromboszcz).

Po części prasowej, już od piątkowego popołudnia przestrzeń nadal tętniła życiem. Atrakcje zostały otwarte dla wszystkich odwiedzających Złote Tarasy, którzy mogli nie tylko stworzyć własne bukiety i nauczyć się tajników układania kwiatów, ale również zrobić sobie profesjonalne zdjęcia na tle efektownej kwiatowej ścianki inspirowanej najnowszą kolekcją. Dodatkowo, w sklepie Sizeer czekały wyjątkowe niespodzianki dla tych, którzy zdecydowali się na zakup swojej własnej pary Docsów.

i Autor: Dr. Martens/ Materiały prasowe