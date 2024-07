“The Peach Fuzz”- brzoskwiniowy niezbędnik tego lata!

Od całkowicie monochromatycznego makijażu koralowych ust, policzków i powiek, po bardziej subtelne jasnoróżowo - pomarańczowe rumieńce i rozświetlone powieki, intensywność brzoskwiniowych odcieni można dobrać odpowiednio do każdego typu urody. Jednak w tegoroczny Dzień Szminki pamiętaj, aby wybrać odpowiedni odcień, wedle najgorętszego, tiktokowego trendu. Dla jaśniejszej skóry polecamy wybór delikatniejszych pasteli i koralu, idealnie sprawdzi się pomadka 3ina Peach Nude. W przypadku ciemniejszejskóry, zachęcamy, aby zaszaleć z przypalonym lub jasnym pomarańczem, który gwarantuje Revlon ColorStay Feed the Flame.

Niezbędne produkty do pielęgnacji skóry na lato, takie jak probiotyczna maska na noc Abib Rice i krem rewitalizujący Bio-Performance Shiseido nadadzą skórze satynowy blask. Viralem stały się filtr przeciwsłoneczny do twarzy i ciała Beauty of Joseon’s Relief Sun Rice+ PROBIOTICS, który zapewnia ochronę i działa odmładzająco. Nie pozostawia tłustego i lepkiego wykończenia, a także idealnie łączy się z kosmetykami o średnim kryciu. W połączeniu z bronzerem, a następnie nutą brzoskwiniowych tonów uzyskasz prawdziwie plażowy, letni look.

Dla tych, którzy spędzili nieco za dużo czasu na słońcu lub po prostu pragną dla swojej skóry młodzieńczego odżywienia i energii przedstawiamy The INKEY List Retinol Pro-Aging Serum. Ten produkt to prawdziwy must have w wakacyjnej kosmetyczce.

Dla uzupełnienia letniej pielęgnacji i wakacyjnego looku, wybierz wysokiej jakości produkty do włosów, takie jak odżywka Redken All Soft i mgiełka Nuxe Sun, ich regularne stosowanie to klucz do utrzymania błyszczących i nawilżonych pasm przez całe lato!

