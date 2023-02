To będzie rewolucja w świecie fryzjerskim. Grupa L’Oréal zaprojektowała słuchawkę prysznicową zużywającą mniej wody

W perspektywie postępujących zmian klimatycznych i środowiskowych ekologia to już nie tylko modny trend, ale konieczność. Dotyczy to zarówno nas jako konsumentów, ale także korporacji, przed którymi stoi odpowiedzialność społeczna. Ostatnie lata pokazały, że idea zrównoważonego rozwoju przenika coraz większą część branży lifestyle – od rynku mody aż po branżę kosmetyczną.

– Dla Grupy L’Oréal tematy związane ze zrównoważonym rozwojem są bardzo istotne. Od wielu lat prowadzimy działanie mające na celu ograniczenie wpływu na środowisko i aktywnie angażujemy się w rozwiązywanie problemów przed jakimi stoi współczesny świat. Wierzymy, że jesteśmy także odpowiedzialni za włączenie w proces zmian naszych konsumentów, dostawców oraz społeczności z którymi współpracujemy, dlatego uwzględniamy ich również w procesie transformacji zrównoważonego rozwoju. Tylko działając razem możemy naprawdę coś osiągnąć – mówi Izabella Siurdyna, kierowniczka ds. zrównoważonego rozwoju L’Oréal Polska i kraje bałtyckie.

W sektorze beauty to świadome ekologicznie zabiegi na włosy w salonach fryzjerskich stały się jednym z wiodących tematów. W branży fryzjerskiej leży ogromny potencjał do realnych zmian środowiskowych, a pomysłów na ekologiczne rozwiązania przybywa. Jednym z wiodących przykładów świadomego podejścia do wyzwań klimatycznych są działania Grupy L’Oréal. Biorąc pod uwagę, że w Grupie woda stanowii około 75% całkowitego wpływu produktów na środowisko1, ograniczenie jej konsumpcji jest priorytetem. Z tego powodu powstał flagowy program L’Oréal Professionnel Paris „Fryzjerstwo dla Przyszłości”, który rewolucjonizuje rynek, wprowadzając ekologiczne rozwiązania dla salonów fryzjerskich. W tym roku przełomem jest słuchawka prysznicowa Water Saver wykorzystująca opatentowaną technologię fragmentacji wody, która pozwala zaoszczędzić do 69% wody2. Współprojektowane z profesjonalistami urządzenie, dzięki niezwykle precyzyjnym zderzaniu ze sobą strumieni wody, oferuje niezwykle wysoką skuteczność spłukiwania. Jest to bardzo ważny krok w zmniejszaniu deficytu wodnego, który już dzisiaj sięga wysokiego poziomu w wielu miejscach świata i stanowi poważny problem dla środowiska.

Water Saver to tylko jeden z przykładowych sposobów tego, jak marki wspierają salony fryzjerskie we wspólnym dążeniu do poprawy życia Planety. Dla L’Oréal Professionnel Paris liczy się także ekologiczna strategia obiegowości opakowań, oparta na trzech filarach – redukcja, recykling oraz ponowne wykorzystanie.

Coraz więcej osób ma świadomość jak istotne jest ograniczenie zużycia plastiku dla dobra środowiska. Mając na uwadze to wyzwanie, salony fryzjerskie mogą skorzystać z nowego rozwiązania, czyli ekologicznej wersji szamponów i odżywek dla profesjonalistów z Serii Expert w formie refilli, które są wyprodukowane z mniejszej ilości plastiku z recyklingu, a także pozwalają na ponowne wykorzystanie wcześniej zakupionych butelek. Dodatkowo do 95% plastikowych opakowań, których marka używa w produktach do pielęgnacji włosów Serie Expert, pochodzi z recyklingu. Do 2030 roku założyła całkowitą eliminację plastiku pierwotnego. Materiałami z recyklingu objęte są także opakowania produktów do profesjonalnej koloryzacji – należą do nich aluminiowe tubki farb, ich plastikowe zakrętki oraz kartony. Dodatkowo na terenie Polski L’Oréal Professionnel zbiera i sortuje opady aluminiowe z salonów fryzjerskich, które przekazywane są do Akademii marki, aby następnie mogly być one ponownie przetworzone.

Kolejnym aspektem jest wykorzystanie odnawialnych źródeł energii przy produkcji. Kosmetyki L’Oréal Professionel powstają w fabryce wykorzystującej w 100% energię odnawialną. Dodatkowo, wszystkie produkty wyprodukowane w Europie pochodzą z fabryki, która wykorzystuje technologię Waterloop. Oznacza to, że 100% wody używanej w procesach przemysłowych jest oczyszczane i przetwarzane w pętli na miejscu w celu ponownego wykorzystania.

Przy okazji poruszanych kwestii środowiskowych nie sposób pominąć również problemu testowania na zwierzętach, które, mimo tego, że są zakazane w Unii Europejskiej, wciąż mają miejsce w niektórych państwach świata. Alternatywę dla takich testów zaproponował L’Oréal już w 1989 roku, czyli 14 lat wcześniej niż weszło prawo w UE. Wówczas zaprzestano testować produkty i składniki z udziałem zwierząt, a zaczęto testować m.in. na sztucznej skórze, opracowanej w naszych laboratoriach Episkin. Już ponad 40 lat temu firma L’Oréal była pionierem w pracach nad zrekonstruowaną ludzką skórą, która może być wykorzystywana do oceny oddziaływania składników kosmetycznych oraz produktów na ludzką skórę.

- Cieszę się, że w ciągu ostatnich lat wśród fryzjerów widać realną zmianę w podejściu do zrównoważonego rozwoju. Widzę, że coraz więcej salonów dba o ekologiczne wykorzystanie wody czy o oszczędne zużywanie energii. Wierzę, że każdy może mieć wpływ na globalne zmiany w walce o nasze środowisko. Mając partnerskie wsparcie od takich marek jak L’Oréal Professionnel Paris, możemy jeszcze lepiej realizować swoją misję zrównoważonego fryzjerstwa – mówi Piotr Hull, artysta-fryzjer, założyciel salonu HullHair.

- Redukcja emisji dwutlenku węgla o 87% w porównaniu do 2005, zmniejszenie zużycia wody o 53%, czy fakt, że 96% produktów L’Oréal projektowane jest ekologicznie, napawa optymizmem i sprawia, że zrównoważone podejście naprawdę ma szansę zmienić stan środowiska na lepsze. Podjęliśmy ekologiczne zobowiązania, które chcemy zrealizować do 2030 i wierzę, że wspólnie możemy więcej – mówi Monika Majewska, senior brand manager L’Oréal Professionnel Paris.

Biorąc pod uwagę, w jakim stanie aktualnie znajduje się środowisko, każda nawet najmniejsza zmiana w kierunku „eko” jest szansą na poprawę życia naszej Planecie. Wszystkie świadome ekologicznie decyzje oparte na zrównoważonym rozwoju mogą przyczynić się do zmian na lepsze. Należy pamiętać, że przed nami jeszcze długa droga, ale powinno cieszyć, że wiele firm na poważnie stawia problem i swoimi działaniami sprawia, że jest szansa na globalną zmianę w myśleniu o konsekwencjach postępujących zmian klimatu.

i Autor: Materiały prasowe L’Oréal