Weź pończochę z szuflady i przetrzyj zmechacony sweter. Będzie jak nowy. Wygładzi supełki jednym pociągnięciem. Sposób na zmechacony sweter

Zmechacony sweter to problem, ale nie musisz kupować drogiej maszynki, aby go odświeżyć.

Prosty, domowy trik z pończochą lub pumeksem sprawi, że sweter będzie wyglądał jak nowy w kilka sekund.

Chcesz poznać więcej sposobów na pielęgnację swetrów, aby służyły Ci dłużej i zawsze wyglądały świetnie?

Weź pończochę z szuflady i przetrzyj zmechacony sweter. Będzie jak nowy

Sweter to nieodłączny element zimowej garderoby i z pewnością nasz najlepszy sprzymierzeniec w czasie mrozów. Chyba każda z kobiet ma przynajmniej jeden w szafie - gruby, mięsisty, wełniany. Niestety z czasem, najczęściej wskutek prania w nieodpowiedniej temperaturze włókna w swetrze stają się zbite i nieprzyjemne w dotyku, a także pojawiają się na nich nieestetyczne kulki i zaciągnięcia. Traci on swój dawny wygląd, a zmechacony sweter wygląda nieestetycznie i raczej niechętnie zakładamy go, gdy wychodzimy z domu. Jednym z najpopularniejszych sposobów na zmechacony sweter jest użycie specjalnej maszynki. Taką można kupić niemal w każdym sklepie ze sprzętem elektronicznym za grosze. Jednak jeśli nie masz pod ręką golarki do ubrań, a okazało się, że sweter, który chciałaś założyć, jest zmechacony, to nic straconego. Ten domowy sposób na zmechacony wełniany sweter powinien znać każdy, bo rozprawi się z problemem w kilka sekund. Otóż możesz go skutecznie oczyścić z supełków, przecierając go ostrą szczotką lub pumeksem owiniętym w starą nylonową pończochę. Po chwili będzie jak nowy.

Takie pranie wełnianego swetra przywróci mu miękkość

Jeśli chcesz przywrócić swojemu szorstkiemu i zmechaconemu swetrowi dawną miękkość to przygotuj dla niego specjalną kąpiel. Wypełnij miskę letnią wodą i dodał 200 ml mleka. W takim płynie namaczaj swój sweter przez około 3 godziny. Po tym czasie wyjmij go z mikstury i opłucz letnią wodą. Sweter rozłóż na ręczniku do wyschnięcia.

Jak dbać o sweter, aby się nie mechacił?

O sweter powinno się dbać w odpowiedni sposób, aby się nie mechacił i posłużył nam na dłużej. Jeśli chcesz, aby twój wełniany sweter wyglądał jak nowy przez wiele lat, to koniecznie przestrzegaj tych kilku zasad:

Pierz go zgodnie z zaleceniami producenta - niektóre włókna można wrzucić do pralki na 30-stopniowy cykl dedykowany wełnie.

Pranie zawsze segreguj kolorystycznie, aby uniknąć zafarbowania tkanin.

Swetry pierz zawsze na lewej stronie, ponieważ tarcie wełny o bęben może spowodować jej zmechacenie.

Używaj specjalnego worka do prania lub bawełnianej poszewki - dzięki temu sweter nie ulegnie deformacji.

Swetry wełniane pierz w płynach przeznaczonych do tego typu tkanin.

Susz sweter na płasko, aby zachował swój fason.

Chroń swetry przed molami - zawieś w szafie woreczki z lawendą i miętą.