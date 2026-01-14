2026 to nowy 2016: Pielęgnacja aktualna po dekadzie

Karolina Piątkowska
Karolina Piątkowska
Materiały prasowe
2026-01-14 9:03

Nostalgiczny trend, który podbił w ostatnim czasie media społecznościowe, może znaleźć swoje odbicie nie tylko w modzie i kulturze, ale również w temacie urody. W tym roku sięgniemy z sentymentem nie tylko po skinny jeans czy muzykę z 2016 roku, ale również po maski w płachcie, żelowe formuły kremów, płyny micelarne, kremy BB czy kosmetyki z węglem. Pamiętacie erę selfie bez makijażu, której przewodziły Alicia Keys czy Adele? Trend na naturalność, który wtedy dopiero kiełkował, dziś ma się świetnie. Dla wielu też jest czymś znacznie więcej niż trendem. Dla Garnier nowy viral to podkreślenie filozofii marki. Jak zatem wprowadzić ponownie 2016 rok do swojej kosmetyczki i rutyny pielęgnacyjnej? Mamy kilka wskazówek.

Makijaż

i

Autor: Wygenerowane przez AI

Na stronie Garnier wciąż jest dostępne pielęgnacyjne podsumowanie 2016 roku. Wynika z niego, że produkty, po które wtedy sięgano, miały być nie tylko skuteczne, ale do tego wygodne w użyciu i wielofunkcyjne. Odbicie tego roku dostrzeżono w aż 5 kosmetykach, które wciąż można kupić. Każdy z nich to odpowiedź na miarę potrzeb pielęgnacyjnych 2026 roku.

Maski w płachcie z 2016 do 2026 roku

Maski w płachcie to jeden z najczęściej powtarzających się trendów w zestawieniach pielęgnacyjnych z 2016 roku. Koreański przebój podbił wtedy rutyny pielęgnacyjny za sprawą skuteczności, wygody i szybkości działania. Teraz jest podobnie. Wystarczy 15 minut, żeby nawilżyć czy rozświetlić skórę. W asortymencie Garnier można znaleźć maski odpowiadające potrzebom różnych typów skóry. Wśród nich jest między innymi Hydra Bomb, która do sprzedaży trafiła właśnie w 2016 roku.

Garnier

i

Autor: materiały prasowe/ Materiały prasowe Garnier

Płyny micelarne z 2016 do 2026 roku

Skuteczny, szybki i łatwy w użyciu - to połączenie trzech pożądanych cech, które tak jak były cenione w 2016 roku, tak samo są doceniane obecnie. Jaki kosmetyk oferuje wszystkie z wymienionych możliwości? To z pewnością różowy micel Garnier. Kosmetyk z pomocą wacików szybko usuwa resztki makijażu i zanieczyszczenia. Doskonale przygotowuje skórę do dalszej pielęgnacji. Jest na tyle uniwersalny, że może go używać każdy, także osoby z cerą wrażliwą. W 2026 pojawił się w nowej odsłonie - zmieniona formuła zawiera panthenol, dzięki któremu cera jest nawilżona do 24

Garnier

i

Autor: materiały prasowe/ Materiały prasowe Garnier

Żelowe kremy z 2016 do 2026 roku

Rok 2016 w temacie urody był rokiem naturalności, lekkości i formuł, które działają jednocześnie szybko i skutecznie. Na fali popularności takich rozwiązań wybiły się żelowe kremy. Zastępowano nimi dotychczasowe kosmetyki ze względu na szybkie wchłanianie, dobre nawilżenie i brak obciążenia skóry. W 2026 roku nic się nie zmieniło. Lekkie żelowe formuły dalej mają się świetnie. Potwierdza to wodny żel-krem do twarzy Garnier Hyaluron Barrier Repair

Garnier

i

Autor: Garnier/ Materiały prasowe

Kosmetyki z węglem z 2016 do 2026 roku

Jednym z najpopularniejszych składników kosmetycznych do pielęgnacji skóry w 2016 roku był węgiel. Jest on znany ze swoich właściwości oczyszczających i matujących skórę. Z tego powodu sprawdza się przede wszystkim w pielęgnacji skóry tłustej. Można go znaleźć w wielu produktach i stworzyć całą rutynę, w której będzie obecne na każdym kroku. Przykładem może być serum Garnier Pure Active przeciw niedoskonałościom

GARNIER

i

Autor: Materiały prasowe/ Materiały prasowe GARNIER

Kremy BB z 2016 do 2026 roku

Nie da się ukryć, że trendy beauty w 2016 roku w dużym stopniu dyktowała koreańska pielęgnacja. Nastawienie na efekt, ale też wielofunkcyjność wtedy definiowały kremy BB. Stanowiły połączenie pielęgnacji i makijażu. Kosmetykiem o takich właściwościach na miarę 2026 roku jest rozświetlający fluid Garnier Vitamin C. Kosmetyk ma lekką formułę z pigmentami mineralnymi, w której zawarto też filtr SPF50+, który chroni skórę przed szkodliwym działaniem promieni UVB oraz krótkim i długim promieniowaniem UVA, a także witaminę C, a dokładnie pochodną witaminy C znaną ze swoich właściwości antyoksydacyjnych i rozświetlających cerę.

GARNIER

i

Autor: Materiały prasowe/ Materiały prasowe GARNIER

Kosmetyki Garnier

Kosmetyki Garnier to wiele różnych linii, które odpowiadają rozmaitym potrzebom – Garnier Skin Naturals, Garnier Fructis, Garnier Pure Active, Garnier Hair Food czy Garnier Color Sensation. Ta różnorodność pokazuje, że z marką można kompleksowo zadbać o pielęgnację i nie tylko o nią. Cały przekrój kosmetyków pozwala bowiem skompletować pełną rutynę. Pielęgnacja twarzy i pielęgnacja ciała to nie wszystko. W grę wchodzi bowiem nie tylko pielęgnacja skóry, ale również pielęgnacja włosów i koloryzacja włosów. Dzięki Garnier można zatem znaleźć ulubiony krem lub serum do twarzy, a także zadbać o demakijaż. Nowy szampon do włosów i maska do włosów, która odmieni fryzurę także są na wyciągnięcie ręki.

Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki