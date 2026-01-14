2026 to nowy 2016: Pielęgnacja aktualna po dekadzie

Na stronie Garnier wciąż jest dostępne pielęgnacyjne podsumowanie 2016 roku. Wynika z niego, że produkty, po które wtedy sięgano, miały być nie tylko skuteczne, ale do tego wygodne w użyciu i wielofunkcyjne. Odbicie tego roku dostrzeżono w aż 5 kosmetykach, które wciąż można kupić. Każdy z nich to odpowiedź na miarę potrzeb pielęgnacyjnych 2026 roku.

Maski w płachcie z 2016 do 2026 roku

Maski w płachcie to jeden z najczęściej powtarzających się trendów w zestawieniach pielęgnacyjnych z 2016 roku. Koreański przebój podbił wtedy rutyny pielęgnacyjny za sprawą skuteczności, wygody i szybkości działania. Teraz jest podobnie. Wystarczy 15 minut, żeby nawilżyć czy rozświetlić skórę. W asortymencie Garnier można znaleźć maski odpowiadające potrzebom różnych typów skóry. Wśród nich jest między innymi Hydra Bomb, która do sprzedaży trafiła właśnie w 2016 roku.

Płyny micelarne z 2016 do 2026 roku

Skuteczny, szybki i łatwy w użyciu - to połączenie trzech pożądanych cech, które tak jak były cenione w 2016 roku, tak samo są doceniane obecnie. Jaki kosmetyk oferuje wszystkie z wymienionych możliwości? To z pewnością różowy micel Garnier. Kosmetyk z pomocą wacików szybko usuwa resztki makijażu i zanieczyszczenia. Doskonale przygotowuje skórę do dalszej pielęgnacji. Jest na tyle uniwersalny, że może go używać każdy, także osoby z cerą wrażliwą. W 2026 pojawił się w nowej odsłonie - zmieniona formuła zawiera panthenol, dzięki któremu cera jest nawilżona do 24

Żelowe kremy z 2016 do 2026 roku

Rok 2016 w temacie urody był rokiem naturalności, lekkości i formuł, które działają jednocześnie szybko i skutecznie. Na fali popularności takich rozwiązań wybiły się żelowe kremy. Zastępowano nimi dotychczasowe kosmetyki ze względu na szybkie wchłanianie, dobre nawilżenie i brak obciążenia skóry. W 2026 roku nic się nie zmieniło. Lekkie żelowe formuły dalej mają się świetnie. Potwierdza to wodny żel-krem do twarzy Garnier Hyaluron Barrier Repair

Kosmetyki z węglem z 2016 do 2026 roku

Jednym z najpopularniejszych składników kosmetycznych do pielęgnacji skóry w 2016 roku był węgiel. Jest on znany ze swoich właściwości oczyszczających i matujących skórę. Z tego powodu sprawdza się przede wszystkim w pielęgnacji skóry tłustej. Można go znaleźć w wielu produktach i stworzyć całą rutynę, w której będzie obecne na każdym kroku. Przykładem może być serum Garnier Pure Active przeciw niedoskonałościom

Kremy BB z 2016 do 2026 roku

Nie da się ukryć, że trendy beauty w 2016 roku w dużym stopniu dyktowała koreańska pielęgnacja. Nastawienie na efekt, ale też wielofunkcyjność wtedy definiowały kremy BB. Stanowiły połączenie pielęgnacji i makijażu. Kosmetykiem o takich właściwościach na miarę 2026 roku jest rozświetlający fluid Garnier Vitamin C. Kosmetyk ma lekką formułę z pigmentami mineralnymi, w której zawarto też filtr SPF50+, który chroni skórę przed szkodliwym działaniem promieni UVB oraz krótkim i długim promieniowaniem UVA, a także witaminę C, a dokładnie pochodną witaminy C znaną ze swoich właściwości antyoksydacyjnych i rozświetlających cerę.

