Wymieszaj 2 łyżki z wodą i polej umyte włosy. Przestaną się elektryzować i kleić do ubrań zimą. Domowy sposób na elektryzujące się włosy

Elektryzowanie się włosów to częsty problem, szczególnie zimą, wynikający z tarcia i suchości.

Suche, zniszczone włosy oraz materiały syntetyczne zwiększają podatność na gromadzenie ładunków elektrostatycznych.

Szukasz szybkiego i prostego sposobu, by ujarzmić niesforne kosmyki? Odkryj domowe płukanki, które rozwiążą problem w mgnieniu oka!

Przyczyny elektryzowania się włosów

Elektryzowanie się włosów to powszechny problem, szczególnie w okresie zimowym, kiedy powietrze jest suche. Najczęstszą przyczyną jest tarcie włosów o czapkę, szalik, sweter, poduszkę, a nawet o siebie nawzajem. To tarcie powoduje przenoszenie elektronów z jednej powierzchni na drugą. Winne są w tym przypadku materiały syntetyczne, takie jak poliester, nylon, akryl, sprzyjają gromadzeniu się ładunków elektrostatycznych. Warto zwrócić uwagę również, że włosy suche, zniszczone i cienkie są zdecydowanie bardziej podatne na elektryzowanie się. Otóż wynika to z tego, że mają porowatą strukturę, co ułatwia im oddawanie i przyjmowanie elektronów. Kolejną przyczyną elektryzowania się włosów są stosowane przez nas produkty do stylizacji. Niektóre z nich, szczególnie te zawierające alkohol, mogą wysuszać włosy i zwiększać ich podatność na elektryzowanie się. Oczywiście stosując odpowiednie metody pielęgnacji i unikając czynników sprzyjających elektryzowaniu, można skutecznie zminimalizować ten problem. A jak szybko i skutecznie poradzić sobie z elektryzującymi się włosami? Pomoże domowa płukanka do pasm przygotowana z dwóch składników.

Wymieszaj 2 łyżki z wodą i polej umyte włosy. Przestaną się elektryzować

W walce z elektryzującymi się włosami ważna jest regularna i ich staranna pielęgnacja. Czasami wystarczy zadbać o odpowiednie nawilżenie pasm, aby je poskromić i zlikwidować problem. Warto również skorzystać ze sposobu na elektryzowanie się włosów, który je ujarzmi w mgnieniu oka. Przygotuj płukankę z octu jabłkowego w proporcji: 2 łyżki octu na 1 litr wody i spłucz nią umyte wcześniej włosy. Płukanie włosów rozcieńczonym octem jabłkowym może skutecznie pomóc w neutralizacji ładunków elektrostatycznych. Innym domowym sposobem na elektryzujące się włosy jest woda gazowana. Wystarczy polać nią umyte włosy i gotowe.