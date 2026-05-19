To jest kosmetyczna premiera tego sezonu! Gdy nauka i badani kliniczne współpracują dla dobra Twojej skóry

Premiera ta uosabia pionierskiego ducha marki Lancôme, napędzanego przez ekosystem innowacji oraz wiedzę o pielęgnacji popartą twardymi danymi naukowymi. Lancôme podkreśla swoją pozycję lidera poprzez strategiczną współpracę z "Pionierami Długowieczności" – startupami znajdującymi się w absolutnej czołówce świata nauki o długowieczności.

Innowacja składnikowa z Timeline®

Oparta na Mitopure® od Timeline® – składniku długowieczności na bazie urolityny A, znanym z suplementów, który teraz wykorzystano w zaawansowanej pielęgnacji skóryi – linia Absolue Longevity MD oferuje luksusowe doznania sensoryczne dzięki najnowocześniejszym formułom do stosowania miejscowego. Absolue Longevity MD odpowiada na potrzeby wszystkich kobiet i wielu generacji poprzez trzy precyzyjnie skalibrowane linie:

W skład Absolue Longevity MD wchodzi pięć produktów, które tworzą trzy precyzyjnie opracowane linie. Działają one na niewidoczne i widoczne oznaki starzenia na każdym etapie życia skóry, pomagając zachować jej witalność i pełen blasku wygląd. Efektem jest protokół, który nie tylko "dba" o starzejącą się skórę, ale realnie daje kontrolę nad widocznymi oznakami jej wieku biologicznego.

Nowa generacja autorytetów: Rada Ekspertów Lancôme Longevity MD

Powołanie Rady Ekspertów Lancôme Longevity MD to misja, która obejmuje ona zarówno medyczne, jak i społeczne podejście do długowieczności. Rada ma na celu demokratyzację najnowszych osiągnięć nauki w tej dziedzinie, wspierając jednocześnie Lancôme w wypracowaniu jeszcze bardziej holistycznego spojrzenia na procesy starzenia. „Obecność Lancôme na kongresie AAD to krok w nową erę długowieczności skóry. Prezentując Absolue Longevity MD w samym sercu społeczności medycznej, pomagamy wypełnić lukę między najnowocześniejszą nauką a codziennym życiem kobiet. Weryfikując formuły z dermatologami i tworząc pierwszą Radę Ekspertów Longevity MD skupioną wyłącznie na długowieczności, Lancôme potwierdza swoje zaangażowanie w rygor naukowy. Chcemy zdemokratyzować wiedzę i dać każdej kobiecie siłę do przejęcia kontroli nad procesem starzenia się jej skóry oraz czerpania radości ze swojej witalności.” – Vania LACASCADE, Global Brand President Lancôme Otwierając nowy rozdział w branży kosmetycznej, Rada Ekspertów Lancôme Longevity MD skupia certyfikowanych lekarzy, z których każdy zapewnia własną, unikalną wiedzę, wizję i globalne doświadczenie, wnosząc rekomendacje i edukację na zupełnie nowy poziom: Dr David Luu – Jako kardiochirurg, przedsiębiorca technologiczny i filantrop, dr Luu jest „Architektem Długowieczności”, który tworzy ramy mające na celu wydłużenie okresu życia w zdrowiu (healthspan). Dysponując globalną siecią lekarzy, pioniersko integruje medycynę długowieczności na szeroką skalę. Jest głównym motorem zmiany podejścia z medycyny reaktywnej na prewencyjną, wykorzystującym interakcje między stylem życia, biomarkerami, innowacjami medycznymi oraz personalizacją, by przekształcić starzenie z procesu, któremu biernie ulegamy, w taki, który możemy aktywnie kształtować.

„Wierzę, że znaczenie skóry wykracza daleko poza estetykę i powinno zajmować ważne miejsce w szerszej narracji o długowieczności. Jestem dumny, że dołączam do Rady Ekspertów Lancôme, abyśmy wspólnie mogli nieść przesłanie, że zdrowe starzenie się — a nawet odwracanie jego widocznych oznak — to szansa, po którą może dziś sięgnąć więcej osób niż kiedykolwiek.” – Dr David Luu, Lancôme Longevity MD Advisor.

Dr Tiffany Moon – Certyfikowana anestezjolog, przedsiębiorczyni, osobowość telewizyjna, autorka i podcasterka. Stała się wiodącym, pełnym optymizmu i autentyczności głosem w nauce o zdrowym starzeniu się. Docierając do milionów odbiorców, rzuca wyzwanie społecznym normom i zmienia rynek, dając ludziom narzędzia do radzenia sobie ze starzeniem się z większą odpornością i lepszym zrozumieniem nauki.

„Lancôme stawia branżę kosmetyczną w centrum globalnej dyskusji o długowieczności. Wierzę, że nasza skóra, największy widoczny organ, jest żywym odzwierciedleniem naszego wewnętrznego zdrowia. Dzięki najnowszym osiągnięciom naukowym, możemy dziś napisać naszą historię na nowo, korzystając z rozwiązań mających realny wpływ na przyszłość naszej skóry.” – Dr Tiffany Moon, Lancôme Longevity MD Advisor.

Dr Gabrielle Lyon – Certyfikowana lekarz medycyny rodzinnej z wykształceniem z zakresu nauk o żywieniu. Jej podejście opiera się na odpowiednim spożyciu wysokiej jakości białka jako fundamentu dla długowieczności skóry. Wspiera ono naprawę tkanek, produkcję kolagenu i elastyny oraz utrzymuje integralność strukturalną niezbędną do zachowania młodzieńczego wyglądu. Poprzez media społecznościowe, podcasty i prelekcje TED Talk (obejrzane przez niemal dwa miliony osób), Dr Lyon z radykalnym optymizmem dzieli się swoją wiedzą. „Zdrowo wyglądająca skóra staje się coraz ważniejszym elementem rozmów o długowieczności. Bardzo się cieszę, że mogę wspierać ten dialog, pokazując, jak ukierunkowana, miejscowa pielęgnacja może z czasem poprawić widoczną odporność, blask i młodzieńczy wygląd skóry.” – Dr Gabrielle Lyon, Lancôme Longevity MD Advisor. Dr Amy Killen – Lekarz medycyny ratunkowej z ponad dwudziestoletnim doświadczeniem klinicznym, specjalizująca się obecnie w medycynie regeneracyjnej, terapii hormonalnej i długowieczności. Łączy podstawy procesów starzenia z tym, co czujemy i widzimy na naszej skórze. Jej wiedza o powiązaniach między hormonami, środowiskiem i stresem a skórą, pozwala jej skutecznie demokratyzować naukę o zachowaniu kapitału młodości na dłużej. „Skóra to biologiczny posłaniec odgrywający kluczową rolę w szerokim obszarze długowieczności. Współpracując z Radą Ekspercką Lancôme, chcę pomagać ludziom w zrozumieniu tych biologicznych sygnałów i odpowiadaniu na nie za pomocą domowej pielęgnacji Absolue Longevity, stworzonej, by widocznie redukować oznaki starzenia.” – Dr. Amy Killen, Lancôme Longevity MD Advisor.

NOWA LINIA ABSOLUE LONGEVITY MD: ZWERYFIKOWANA PRZEZ RADĘ EKSPERCKĄ DERMATOLOGÓW

Oparta na Mitopure® od Timeline®1 – składniku długowieczności na bazie urolityny A, znanym z suplementów, który teraz wykorzystano w zaawansowanej pielęgnacji skóry, Lancôme wprowadza Absolue Longevity MD, swoją pierwszą linię pielęgnacyjną opartą na zintegrowanej nauce o długowieczności (L’Oréal Longevity Integrative Science™), aby proaktywnie korygować widoczny biologiczny wiek skóry.

To kompleksowe rozwiązanie odpowiada zarówno na niewidoczne wskaźniki starzenia (np. spowolniona odnowa komórkowa i utrata nawilżenia), jak i na widoczne oznaki upływu czasu. Cel: zachowanie witalności i blasku na każdym etapie życia skóry.

Mitopure® od Timeline®: biotechnologia długowieczności wkracza do pielęgnacji

W trakcie starzenia się skóry, jedna funkcja biologiczna odgrywa rolę krytyczną: zdrowie mitochondriów. Są one "silnikami" komórek, napędzającymi produkcję energii, odnowę i odporność. Z wiekiem ich wydajność spada, co prowadzi do widocznych oznak starzenia i utraty witalności.

W poszukiwaniu zaawansowanych składników odpowiadających na te problemy, Grupa L’Oréal zainwestowała w Timeline® – szwajcarską firmę biotechnologiczną, wyróżnioną niedawno w prestiżowym konkursie XPRIZE Healthspan za innowacyjne, bezpieczne i oparte na nauce podejście. Mitopure® to wysoce czysta, silna postać urolityny A, będąca opatentowanym składnikiem suplementów Timeline® Za technologią tą stoi ponad 50 milionów dolarów inwestycji w R&D, 15 lat badań, rygorystyczne testy kliniczne oraz bogate portfolio patentów. Premiera Lancôme to pierwsze wdrożenie Mitopure® na tak globalną skalę przez wiodącą markę kosmetyczną, co sprawia, że innowacje z zakresu długowieczności trafiają do szerszego grona konsumentów. Dzięki temu partnerstwu, wysoce skuteczne formuły do stosowania miejscowego zapewniają kosmetyczny sposób na zwalczanie widocznych oznak starzenia (nie działają tak samo jak doustny suplement). Zwalczanie widocznych oznak wieku biologicznego za pomocą 3 modeli pielęgnacyjnych – połączenie Mitopure®1 i autorskich kompleksów Lancôme Z upływem lat potrzeby skóry ulegają zmianie. Mając to na uwadze, Lancôme opracowało trzy odrębne strategie pielęgnacyjne: ANTICIPATE, INTERCEPT i RESET. Tworząc specjalistyczne, dedykowane kompleksy do każdego modelu, Lancôme wyznacza nowe standardy wsparcia skóry na każdym etapie jej życia.

KREM ABSOLUE LONGEVITY MD ANTICIPATE

FAZA PREWENCYJNA STARZENIA – SKÓRA MŁODA – PREWENCJA - PONIŻEJ 35. ROKU ŻYCIA

Dla młodszej skóry: proaktywne wspieranie jej młodzieńczego wyglądu.

Ten wyjątkowy krem ma za zadanie chronić i wzmacniać odporność skóry oraz tworzyć fundament pod długotrwałą witalność, zanim objawy starzenia staną się wyraźnie widoczne.

KOMPLEKS ANTICIPATE

Głównym celem jest proaktywna ochrona przed codziennymi stresorami. Lancôme wyselekcjonowało połączenie flawonoidów, cukrów i pochodnych aminokwasów. "Celuje w oznaki starzenia zanim staną się wyraźnie widoczne" – dr Annie Black, Międzynarodowa Dyrektor Naukowa Lancôme.

SERUM I KREM ABSOLUE LONGEVITY MD INTERCEPT

PIERWSZE OZNAKI STAŻENIA – SKÓRA W ŚREDNIM WIEKU - KOREKCJA– MIĘDZY 35. A 55. ROKIEM ŻYCIA

Gdy naturalna odnowa zwalnia i skóra traci elastyczność. Duet potężnego serum i kremu ma za zadanie przeciwdziałać tym zmianom – pobudzać odnowę komórkową, ujędrniać i przywracać blask. Skóra potrzebuje na tym etapie ukierunkowanej korekty i codziennego wsparcia. KOMPLEKS INTERCEPT

Wyselekcjonowana kombinacja aminokwasów, witaminy i cukrów strukturalnych, by skutecznie redukować oznaki starzenia. "Przechwytuje widoczne oznaki starzenia na bieżąco, by skóra pozostała świetlista" – dr Annie Black.

SERUM I KREM ABSOLUE LONGEVITY MD RESET

WIDOCZNE OZNAKI STARZENIA – SKÓRA DOJRZAŁA - REKONSTRUKCJA – POWYŻEJ 55. ROKU ŻYCIA

Etap, gdy widoczne oznaki starzenia są najbardziej wyraźne, a procesy biologiczne stają się mniej wydajne.

Dedykowane serum i krem mają za zadanie wspomóc regenerację i sprawić, by skóra funkcjonowała tak, jakby czas płynął dla niej inaczej.

KOMPLEKS RESET

Połączenie bio-rozpoznawalnych cukrów, witamin i pochodnych aminokwasów, które wspierają napraw

SERUM RESET:

Połączenie technologii Mitopure® od Timeline z autorskimi kompleksami (Anticipate, Intercept, Reset) to największy przełom w formulacjach Lancôme od czasu wprowadzenia cząsteczki Pro-Xylane 20 lat temu.

Każda rutyna została zaprojektowana do wyłącznego stosowania – produktów nie należy wymieniać ani warstwować pomiędzy różnymi etapami. Precyzja tego rytuału tkwi w jego celowości.